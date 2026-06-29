El comunicado del agente de Muslera con el que lo respaldó tras las críticas por la eliminación de Uruguay del Mundial: “Caretas”

Muslera disputó su quinta Copa del Mundo con la selección uruguaya y fue señalado por sus errores en los tres partidos del grupo (REUTERS/Raquel Cunha)

Rodrigo Lubetkin, agente y socio de Fernando Muslera, salió a defender públicamente al arquero de la selección uruguaya tras su paso por el Mundial 2026, donde los errores del arquero de 40 años pesaron de manera directa sobre la eliminación de la Celeste en primera ronda.

"Siempre dando la cara en este mundo plagado de caretas, juzgadores mediocres, odiadores seriales y discurseros que se erigen en fiscales de la ética“, escribió Lubetkin en su posteo. El mensaje, cargado de afecto y también de réplica directa a los detractores, llegó pocas horas después de que Muslera se disculpara públicamente con el pueblo uruguayo y anunciara su retiro de la selección.

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El recorrido de Muslera en el torneo fue cuesta abajo desde el arranque. En el debut ante Arabia Saudita, el portero tuvo responsabilidad en el gol del empate que terminó en 1-1. En la segunda fecha, frente a Cabo Verde, su actuación fue aún más comprometida: falló en los dos tantos que recibió y Uruguay terminó igualando 2-2 en un partido que debería haber sido más accesible. Ya con la clasificación en riesgo, llegó el partido ante España.

A los 41 minutos de ese encuentro en Guadalajara, Álex Baena remató cruzado desde dentro del área. La trayectoria no exigía una intervención de alta dificultad, pero el balón picó y Muslera no pudo contenerlo. El gol abrió el marcador y condicionó el desarrollo del partido. Al término del primer tiempo, el arquero no salió para el complemento. Según explicó el entrenador Marcelo Bielsa tras la eliminación, fue el propio Muslera quien tomó la decisión de retirarse: “Muslera decidió salir él en el entretiempo”, afirmó el técnico ante los medios.

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Lubetkin recordó en su publicación que Muslera es el jugador uruguayo con más partidos disputados en Copas del Mundo

Su lugar lo ocupó Sergio Rochet, quien había sido el titular de la Celeste en Qatar 2022 y había atajado en 14 de los 18 partidos de las eliminatorias sudamericanas. Uruguay cayó 1-0 ante España y quedó fuera del torneo con solo dos puntos, como el único equipo sudamericano que no logró avanzar a los dieciseisavos de final.

Cuando terminó el partido, Muslera se paró frente a la prensa en el estadio de Guadalajara y habló sin evasivas. "Siempre fui de dar la cara. Creo que esta también es la manera más cercana que tengo para hablarle a todos los uruguayos. Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte, más con todo el trabajo que hice y por cómo me preparé“, declaró. Y agregó: ”Me toca no haber tenido un buen Mundial. Le pedí disculpas a ellos. Le pido disculpas a todo el pueblo uruguayo“, expresó en referencia a sus compañeros de vestuario.

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Fue en ese clima donde apareció el posteo de Lubetkin. El agente eligió el tono de quien conoce al jugador de adentro y no habla para la tribuna. "En las buenas mi amigo y en las malas mi hermano. Aciertos y errores como la vida misma“, escribió al inicio de su mensaje. Luego describió el estado anímico del arquero: ”Recaliente consigo mismo y recaliente porque siente que no pudo cumplir el sueño que los uruguayos tenían: él, claro, el primero en soñar por su familia y amigos“.

El arquero de Estudiantes de La Plata pidió disculpas a sus compañeros y al pueblo uruguayo tras la eliminación en primera ronda (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Lubetkin también repasó la trayectoria del arquero para poner en perspectiva lo que dejó atrás. Lo llamó “el jugador uruguayo con más partidos jugados en Copas del Mundo" y recordó que disputó cinco ediciones del torneo. "Ese es el Nando, el de cinco Mundiales, el que soñó, sueña y soñará con la Celeste“, escribió.

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La historia de Muslera con la selección tenía un capítulo que parecía cerrado. El 25 de abril de 2024, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció su retiro de la Celeste tras 133 partidos, cuatro Mundiales y la Copa América de 2011. Bielsa, sin embargo, lo convocó a comienzos de este año para dos amistosos ante Argelia e Inglaterra, y luego le dio la titularidad en el torneo por delante de Rochet. “Es un arquero con una enorme experiencia, muchísima personalidad y la llegada a la selección uruguaya se produce en el marco de un momento deportivo muy bueno que vivió en Estudiantes de La Plata“, había justificado el técnico.

Al cierre de su publicación, Lubetkin fue directo sobre el apoyo que el arquero tiene de quienes lo rodean. "Los que te queremos sabemos lo que estás sufriendo y acá estamos, espalda con espalda. Como siempre. Para la mayoría de nuestra gente seguirás siendo un ejemplo de deportista y de ser humano. Ojalá Uruguay tenga más Musleras“, cerró el agente.

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