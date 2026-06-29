Política

Una misión consular trabaja en Venezuela tras los terremotos: seis argentinos murieron y siete están siendo buscados

El canciller Pablo Quirno informó sobre el trabajo diplomático en el país caribeño y dio detalles del saldo hasta el momento y cómo los connacionales pueden comunicarse para solicitar auxilio

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La misión consular humanitaria de la Cancillería Argentina opera en Venezuela para asistir a ciudadanos afectados por los terremotos (MIGUEL MEDINA/Pool via REUTERS)
La misión consular humanitaria de la Cancillería Argentina opera en Venezuela para asistir a ciudadanos afectados por los terremotos (MIGUEL MEDINA/Pool via REUTERS)

Una misión consular humanitaria de la Cancillería Argentina ya se encuentra en Venezuela e inició contactos con ciudadanos afectados por los terremotos, informó este domingo el canciller Pablo Quirno en su cuenta de X. El funcionario destacó que a partir de este trabajo se registraron 215 pedidos de asistencia a connacionales, siete solicitudes de búsqueda de paradero, cuatro personas encontradas y seis fallecidos.

Quirno recordó que la misión llegó a Venezuela este sábado 27 de junio con dos funcionarios para asistir a argentinos tras los terremotos. Sus tareas incluyen relevar necesidades, documentar ciudadanos, colaborar con familias en la búsqueda de paraderos, acompañar a heridos, asistir a familiares de fallecidos, contactar a adultos mayores asistidos por Cáritas Venezuela y evaluar una visita consular a ciudadanos detenidos.

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Quirno precisó en X que los funcionarios ya tomaron contacto con personas que reportaron la pérdida de familiares o pidieron ayuda para ubicar paraderos.

Además, la Cancillería habilitó un teléfono celular de emergencia en Venezuela para acompañar a las familias que necesiten asistencia. “A fin de acompañar a todas las familias que lo necesiten, se encuentra habilitado un celular de emergencia en Venezuela: +58 414-2387145″, expresó Quirno.

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Captura de pantalla de un tuit de Pablo Quirno con su foto de perfil, nombre, usuario y texto sobre una misión consular humanitaria argentina en Venezuela
El canciller Pablo Quirno publicó en X un informe sobre la misión consular humanitaria argentina en Venezuela y las estadísticas de asistencia reportadas

El balance de asistencia a argentinos en Venezuela

Según el detalle difundido por Quirno, hasta el momento la Cancillería recibió 215 solicitudes de asistencia por correo electrónico y teléfono celular.

El registro oficial también incluyó siete pedidos de búsqueda de paradero, cuatro ciudadanos encontrados y seis fallecidos, tres de los cuales son los hijos y la esposa del jugador de fútbol Lucas Trejo.

El balance sumó una persona hospitalizada y cinco situaciones de vulnerabilidad. En ese grupo figuran tres grupos familiares con niños y dos personas asistidas de manera individual.

Quirno también informó una situación de menores no acompañados o en condición de vulnerabilidad, además de cuatro trámites de documentación de emergencia y autorizaciones de salida de Venezuela para ciudadanos indocumentados.

El funcionario añadió que la Cancillería recibió 34 llamados de personas que ofrecieron enviar ayuda humanitaria a Venezuela.

El operativo argentino tras los terremotos

El registro oficial contabiliza 215 solicitudes de asistencia y siete pedidos de búsqueda de paradero de argentinos
El registro oficial contabiliza 215 solicitudes de asistencia y siete pedidos de búsqueda de paradero de argentinos

Como parte del despliegue argentino más amplio para asistir ante la catástrofe que vive Venezuela, un contingente de 26 efectivos de la Infantería de Marina llegó al país para sumarse a las tareas de búsqueda y rescate.

El grupo aterrizó en Caracas el sábado y comenzó a trabajar pocas horas después junto con autoridades locales y equipos de emergencia, con perros entrenados para localizar sobrevivientes entre los escombros.

El contingente quedó bajo el mando del coronel Miguel Ángel Wissinger y fue recibido por el ministro de Defensa venezolano Gustavo Enrique González López.

La ciudad de Caraballeda en el estado de La Guaira fue asignada como sector de responsabilidad para la misión argentina.

El envío incluyó médicos, enfermeros, equipamiento sanitario, una ambulancia y material logístico. La asistencia también contempló carpas, plantas potabilizadoras, kits de cocina, colchones, equipos de aire acondicionado y aeronaves para trasladar personal y recursos.

Según el periódico, los terremotos golpearon Venezuela el miércoles con magnitudes de 7,2 y 7,5 en la costa norte del país.

Las Fuerzas Armadas argentinas coordinan sus tareas con autoridades venezolanas y aportan especialistas en estructuras derrumbadas, operadores de drones y brigadas de rescate.

El impacto humano de la tragedia

Yanina Maranella, Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella fueron hallados muertos
Yanina Maranella, Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella fueron hallados muertos

Como muestra del alcance humano de la catástrofe, la familia del futbolista argentino Lucas Trejo fue hallada sin vida tras una búsqueda de 74 horas entre los escombros de un edificio derrumbado.

Las víctimas fueron Yanina Maranella y sus hijos Aarón y Ainhoa Trejo Maranella.

El medio indicó que la familia estaba desaparecida desde el miércoles, cuando se registraron los dos sismos en la zona de La Guaira y Caracas.

“La Cancillería Argentina expresa sus condolencias a los familiares de los fallecidos en Venezuela y brega por una pronta recuperación de los heridos”, manifestó Quirno.

Trejo había viajado con el Club Sport Marítimo de La Guaira a Caracas para disputar un partido, pidió ayuda por redes sociales para localizar a su familia y luego participó con sus compañeros en la remoción de escombros.

El periódico añadió que el operativo afrontó dificultades por la falta de equipos y la caída de la comunicación en la zona.

Las autoridades reportaron al menos 1.430 muertos y más de 4.300 heridos como saldo provisional de los sismos.

En el plano consular, la Cancillería argentina mantuvo la asistencia a los afectados y expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos, además de su deseo de recuperación para los heridos.

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