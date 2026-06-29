Alejandro Guyot, exmarido de Ernestina Pais, despidió a la conductora con una conmovedora foto

Alejandro Guyot publicó en Instagram una foto inédita de Ernestina Pais junto a su hijo Benicio pocas horas después del entierro en el Cementerio de la Chacarita

Pocas horas después del entierro de Ernestina Pais en el Cementerio de la Chacarita, el fotógrafo Alejandro Guyot publicó en su cuenta de Instagram una imagen que detuvo las redes.

La foto, tomada años atrás por él mismo, muestra a Ernestina de pie entre cañas de bambú, vestida de negro, con una expresión seria e intensa, mientras a su lado un pequeño Benicio, de apenas dos o tres años, mira a la cámara con la curiosidad propia de la infancia. El pie de foto fue tan breve como el golpe que produce: “Ernestina y Benicio”. Nada más. La publicación acumuló más de 9.000 likes en pocas horas y llenó los comentarios de corazones rojos y mensajes de cariño.

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Uno de los primeros en reaccionar fue el propio Benicio Guyot, hoy de 22 años. Compartió la imagen en sus historias de Instagram y dejó un comentario en la publicación de su padre que resumió todo con dos caracteres: “Ma”, junto a un emoji de corazón. El comentario cosechó más de 800 likes. Más tarde, el joven también publicó en su perfil una foto de su madre y una selfie propia, con el mensaje: “Gracias a todos por los mensajes hermosos”.

Benicio Guyot, hijo de Ernestina Pais, compartió la imagen en sus historias de Instagram y agradeció los mensajes recibidos (Instagram)

La imagen que eligió Guyot para despedirse de Ernestina no es casual. Es una fotografía que él mismo tomó, fruto de una mirada artística y de una intimidad compartida durante más de una década de relación. La composición habla de la mujer que era Pais: firme, presente, con una fuerza que se percibe incluso en el entorno natural que la rodea. Y habla también del vínculo que la unía a su hijo, que aparece a su lado sin artificios, en una escena cotidiana convertida en documento del tiempo.

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Guyot y Pais estuvieron juntos durante más de diez años. Fruto de esa relación nació Benicio en 2004. La pareja construyó un vínculo poco convencional, con espacios personales bien definidos, que les permitió sostenerse durante mucho tiempo y, tras la separación, mantener una relación de respeto mutuo centrada en la crianza de su hijo. Guyot, que hoy está en pareja con la periodista y escritora Josefina Licitra, siempre fue un apoyo tanto para Ernestina como para Benicio, incluso en los momentos más difíciles.

Ernestina Pais y el pequeño Benicio bajo la lente del fotógrafo Alejandro Guyot, exmarido de la conductora (Instagram/Fotoguyot)

La muerte de la periodista y conductora sacudió al ambiente artístico desde el viernes 26 de junio, cuando el auto en el que viajaba fue embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro. Tenía 54 años. El velatorio se realizó este domingo en la casa velatoria de avenida Córdoba 5080, en Villa Crespo, y los restos fueron trasladados luego al Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita, donde descansa de manera definitiva.

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La ceremonia reunió a figuras del espectáculo, familiares y amigos que quisieron acompañar a la familia en el último adiós. Entre los presentes estuvieron Romina Gaetani, José María Muscari, Benito Fernández, Gastón Pauls, Leticia Brédice, María Valenzuela, Rafael Ferro, Iliana Calabró y Malena Pichot, entre otros. Federica Pais, hermana de la conductora, llegó acompañada por su pareja, Facundo Echeguren, junto a su madre Milka Truol, visiblemente conmovida.

El velatorio de Ernestina Pais se realizó en Villa Crespo y sus restos fueron trasladados al Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita (RSFotos)

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue cuando varios de los presentes arrojaron lentejuelas plateadas al féretro al ingresar a la capilla, en un gesto colectivo que funcionó como símbolo de despedida. Benicio estuvo presente durante toda la ceremonia y fue fotografiado cargando el féretro de su madre en el tramo final del cortejo.

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Entre los comentarios a la foto de Guyot, una usuaria escribió: “Ojalá ella supiera lo importante que fue para muchos. Tuve una época un poco triste en la que poner ‘Mañanas Informales’ y escuchar su risa me cambiaba el día. Su risa curaba”. Otra persona dejó: “La representación de este vínculo”. Guyot respondió a algunos con un emoji de corazón.