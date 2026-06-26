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Cómo la inteligencia artificial está transformando uno de los procesos más críticos de la construcción

Un desarrollo tecnológico cordobés combina IA, telemática y logística en tiempo real para optimizar la producción y entrega de hormigón, mejorando la eficiencia, la calidad y la sustentabilidad de las obras

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Dos obreros con cascos amarillos, uno operando una manguera que vierte concreto sobre el suelo. Otros trabajadores y estructuras en construcción al fondo
El desarrollo digital en la industria de la construcción impulsa la eficiencia y la sostenibilidad en Córdoba (GT)

La industria de la construcción avanza hacia una nueva etapa impulsada por la digitalización y el análisis de datos. En ese escenario, una empresa cordobesa desarrolló una plataforma que utiliza inteligencia artificial para optimizar uno de los procesos más importantes de cualquier obra: la producción y entrega de hormigón elaborado.

Se trata de Grupo Tejamax, que desarrolló una solución tecnológica capaz de analizar variables climáticas, técnicas y logísticas antes de cada despacho. Temperatura, humedad, pronóstico del tiempo, distancia hasta la obra, estado del tránsito y tiempos estimados de traslado forman parte de la información que procesa el sistema para asistir la toma de decisiones en tiempo real.

La iniciativa forma parte de SmartMax, el modelo de transformación tecnológica y sustentabilidad impulsado por la empresa para integrar innovación, eficiencia operativa, calidad y responsabilidad ambiental en todos sus procesos. El objetivo es lograr que cada carga de hormigón llegue a la obra en las mejores condiciones posibles, optimizando recursos, minimizando desperdicios y reduciendo el impacto ambiental asociado a la operación.

A partir de la información recopilada antes de cada carga, la plataforma ajusta automáticamente la formulación del hormigón antes de que el camión abandone la planta. De esta manera, cada carga puede adaptarse a las condiciones específicas que encontrará durante su traslado y posterior colocación.

Según explican desde la empresa, este proceso se realiza manteniendo las propiedades fundamentales del material, como la resistencia, la trabajabilidad y el asentamiento, garantizando los estándares de calidad requeridos para cada aplicación.

Primer plano de manos sosteniendo una tableta con una aplicación de monitoreo de concreto. Se ve un camión mezclador de cemento al fondo
El seguimiento logístico y la automatización de procesos mejoran la trazabilidad en las entregas de hormigón de Grupo Tejamax (GT)

Monitoreo logístico en tiempo real y recomendaciones inteligentes para la obra

Uno de los principales diferenciales del sistema es la integración con herramientas telemáticas que permiten monitorear en tiempo real la operación logística. La plataforma recibe información de la flota, analiza recorridos, tiempos de viaje y condiciones operativas, incorporando estos datos al proceso de toma de decisiones.

Esta combinación de inteligencia artificial, telemática y conocimiento técnico especializado permite anticipar situaciones que habitualmente solo podían detectarse una vez que el hormigón llegaba a la obra. Además, el sistema genera recomendaciones automáticas para responsables técnicos y jefes de obra mediante WhatsApp, alertando sobre posibles condiciones que podrían afectar la colocación del material.

La incorporación de estas tecnologías permite optimizar la logística, mejorar la trazabilidad de las entregas y utilizar de manera más eficiente los recursos productivos. Al mismo tiempo, contribuye a reducir desperdicios, reprocesos y emisiones asociadas al transporte, fortaleciendo el enfoque sustentable de la operación.

Múltiples camiones hormigonera, retroexcavadoras amarillas, camiones volquete, otros equipos de construcción, personas, banderas, conos y coches
El modelo SmartMax de Grupo Tejamax combina inteligencia artificial y sostenibilidad para optimizar la producción de hormigón (GT)

La IA y la digitalización impulsan la producción en la construcción

Actualmente, la plataforma procesa el 100% de la producción mensual de Grupo Tejamax, según informó la empresa. Esto equivale a miles de metros cúbicos de hormigón destinados a obras de infraestructura, desarrollos inmobiliarios, proyectos industriales y construcción residencial.

“La industria del hormigón históricamente trabajó con parámetros estandarizados. Hoy contamos con herramientas que nos permiten analizar cada entrega como una situación única y tomar decisiones en tiempo real utilizando información técnica, ambiental y logística”, señaló Edgar De Diego, presidente de Grupo Tejamax y líder de los procesos de innovación y transformación tecnológica de la empresa.

Expansión de la tendencia y sostenibilidad

La experiencia desarrollada en Córdoba refleja una tendencia que comienza a extenderse en distintos sectores industriales: utilizar inteligencia artificial, conectividad y análisis predictivo para mejorar la productividad, elevar los estándares de calidad y avanzar hacia modelos de producción más sostenibles.

Este enfoque forma parte de una estrategia integral de mejora continua que la empresa respalda mediante certificaciones internacionales ISO 9001 de gestión de calidad e ISO 14001 de gestión ambiental. Además, Grupo Tejamax cuenta con Declaraciones Ambientales de Producto (EPD) para distintas líneas de hormigón elaborado, una herramienta que permite medir y transparentar el impacto ambiental de sus productos bajo estándares internacionales.

El sector de la construcción experimenta una transformación impulsada por la integración de datos, automatización, sustentabilidad y conocimiento técnico, dando paso a una etapa donde la eficiencia, la calidad y el compromiso ambiental empiezan a forjarse mucho antes de que el hormigón llegue a la obra.

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