Honduras

Gobierno pone en marcha brigadas médicas de salud en comunidades alejadas de Honduras

La atención comenzará de forma simultánea en Lempira, Cortés y Francisco Morazán, mientras las autoridades también preparan un sistema para contactar a pacientes.

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Las brigadas médicas también llegarán a Pimienta, Cortés, y Sabanagrande, Francisco Morazán, como parte del plan de salud en Honduras.
Las brigadas médicas también llegarán a Pimienta, Cortés, y Sabanagrande, Francisco Morazán, como parte del plan de salud en Honduras.

Honduras iniciará brigadas médicas en zonas rurales este lunes, según anunció el presidente Nasry Asfura durante una actividad en Copán Ruinas. El programa La Salud Más Cerca de Usted comenzará en Candelaria, Lempira, y también llegará a Pimienta, Cortés, y Sabanagrande, Francisco Morazán.

El anuncio fue realizado en Copán Ruinas, desde donde el mandatario explicó que la primera jornada se desarrollará en las cercanías del puente La Integración, una zona próxima a la frontera occidental del país.

La iniciativa busca acercar consultas médicas y otros servicios básicos de salud a habitantes que, por razones geográficas o económicas, enfrentan dificultades para acudir a hospitales ubicados en las principales ciudades del país.

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Alcance de las brigadas

Durante su intervención, Asfura señaló que uno de los propósitos centrales del proyecto es llegar hasta comunidades desatendidas, especialmente aquellas ubicadas en sectores rurales de difícil acceso.

Según explicó, muchas personas deben recorrer largas distancias para recibir atención médica, una situación que en numerosos casos provoca retrasos en diagnósticos y tratamientos. Con las brigadas móviles se busca disminuir ese obstáculo y llevar directamente al personal sanitario hacia las comunidades.

El mandatario insistió en que la estrategia priorizará los municipios más apartados, donde las opciones para acceder a hospitales son reducidas y las familias deben asumir altos costos de transporte para recibir asistencia médica.

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El Ejecutivo habilitará un centro de llamadas para dar seguimiento a la mora quirúrgica.
El Ejecutivo habilitará un centro de llamadas para dar seguimiento a la mora quirúrgica.

Las jornadas estarán integradas por profesionales de la salud que ofrecerán consultas y evaluaciones a la población, aunque durante el anuncio no se detalló el número de especialistas que participarán ni la cartera completa de servicios disponible en cada localidad.

Seguimiento de pacientes

Como parte de las acciones anunciadas en materia sanitaria, Asfura informó que en los próximos días comenzará a operar un centro de llamadas orientado a fortalecer el seguimiento de pacientes que permanecen en lista de espera para cirugías.

El sistema tendrá la tarea de contactar directamente a las personas registradas en la denominada mora quirúrgica para coordinar procesos de atención y facilitar el seguimiento de cada caso.

Además, el centro de llamadas brindará acompañamiento a pacientes con enfermedades renales que requieren controles permanentes y tratamientos especializados, con la intención de mejorar la comunicación entre los usuarios y el sistema público de salud.

La incorporación de este mecanismo busca agilizar la programación de procedimientos médicos y mantener contacto con quienes esperan atención en los diferentes centros hospitalarios del país.

Las brigadas estarán integradas por profesionales de la salud que ofrecerán consultas y evaluaciones en las comunidades atendidas.
Las brigadas estarán integradas por profesionales de la salud que ofrecerán consultas y evaluaciones en las comunidades atendidas.

Exigen mejorar sistema sanitario

El sistema de salud de Honduras enfrenta problemas de cobertura, tiempos de espera, abastecimiento de medicamentos e infraestructura hospitalaria, con mayores dificultades en las zonas rurales para acceder a servicios especializados. El texto también menciona nuevas brigadas y mecanismos de atención como parte de la respuesta.

Las necesidades señaladas incluyen ampliar la cobertura médica, reducir los tiempos de espera para consultas y cirugías, garantizar el abastecimiento de medicamentos y mejorar la infraestructura hospitalaria, sobre todo en las zonas rurales.

Las iniciativas orientadas a acercar la atención a las comunidades podrían aliviar la situación de miles de familias si van acompañadas de inversiones sostenidas en personal sanitario, equipamiento y capacidad hospitalaria.

El desafío también pasa por llegar a los lugares más apartados y consolidar un sistema de salud que ofrezca atención oportuna y continua para toda la población hondureña.

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