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La muerte de un ciclista 79 años: sobreseyeron por homicidio a los acusados y solo les imputarán el robo

El reconocido deportista de Mar de Plata Oscar González Oronó murió en octubre pasado. Fue asaltado en su comercio y murió días después. En qué se basó su decisión de la Justicia

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Oscar Orono Investigan las causas de la muerte de un reconocido ciclista de Mar del Plata
Así quedó el ciclista Oscar Oronó luego de la golpiza sufrida en el robo a su comercio

La Cámara de Apelaciones y Garantías dictó un fallo que torció el rumbo de la causa por el fallecimiento de Oscar Aniceto González Oronó, el reconocido deportista de 79 años que perdió la vida en Mar del Plata el pasado mes de octubre. La Justicia sobreseyó a los involucrados que estaban acusados por el homicidio de hombre, y en adelante solo les imputarán el robo que antecedió a la tragedia.

Según dio a conocer el diario La Capital, el tribunal de alzada estableció que el deceso se produjo a raíz de un accidente doméstico y no por las agresiones físicas sufridas durante el asalto en su comercio.

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El hecho ocurrió el viernes 3 de octubre del año pasado en la bicicletería de la víctima, ubicada sobre la avenida Pedro Luro. En esa oportunidad, un grupo de delincuentes ingresó al local, golpeó al comerciante y le sustrajo pertenencias, entre ellas su teléfono celular. Debido a las heridas recibidas, el damnificado ingresó al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con un cuadro de traumatismo encéfalo craneano.

Al día siguiente, sábado por la tarde, el ciclista Oronó decidió retirarse del centro asistencial por su propia voluntad y sin contar con el alta médica correspondiente. Según explicaron sus allegados, el hombre se encontraba sumamente preocupado por el estado de las aves que criaba en su domicilio.

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El video clave en la causa por el crimen de un reconocido ciclista de Mar del Plata al que golpearon en un robo

Esa misma noche, subió al techo de su vivienda con el propósito de alimentar a sus palomas, una actividad que realizaba de forma habitual. En ese contexto, sufrió una caída desde una escalera que le provocó lesiones de extrema gravedad, lo que motivó un segundo ingreso de urgencia al hospital, donde finalmente falleció.

La investigación policial posterior derivó en la detención de varios sospechosos, entre ellos tres mayores de edad —identificados como Leandro Bellinzona, Diego Cortadi y Bryan Nicolás Chaura— y un adolescente de 16 años. En los diferentes allanamientos, los uniformados recuperaron el dispositivo móvil y un llavero que pertenecían a la víctima, además de secuestrar prendas de vestir y un arma de fuego.

A partir de estos elementos, la fiscalía intentó sostener la acusación por homicidio. El fiscal Walter Martínez Soto argumentó que los asaltantes golpearon al comerciante con intenciones de terminar con su vida para evitar que los identificara, dado que el damnificado conocía a uno de los agresores. Sin embargo, la defensa de los imputados cuestionó el vínculo directo entre la golpiza y el fallecimiento.

Oscar Orono Investigan las causas de la muerte de un reconocido ciclista de Mar del Plata
Oronó tenía 12 títulos argentinos y dos panamericanos en su categoría

Para resolver la situación procesal, los integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones, Juan Pablo Lódola, Adrián Angulo y Marcelo Madina, se basaron en los informes científicos y en las conclusiones de la autopsia. Los magistrados determinaron que el fallecimiento no se vinculó de forma directa con el asalto.

En su resolución, los camaristas señalaron: “Nos hallamos ante un resultado que no tiene por condición causal los golpes propinados días antes del deceso por los imputados, ya que en ese tránsito -del robo al fallecimiento- se introdujeron condiciones que quedaron por fuera del ámbito de dominio de aquellos, cuales fueron la acción emprendida por la víctima de retiro voluntario del nosocomio donde estaba siendo atendido, y la caída desde la altura el día domingo cuando subió a una escalera en su vivienda”.

Con esta resolución, la justicia descartó la figura del homicidio. Los acusados continuarán bajo prisión preventiva por el delito de robo agravado.

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