Día Internacional del Orgullo LGBT+: los mensajes de las divas del pop y estrellas argentinas

La cantante compartió imágenes con la significativa canción de su repertorio en una jornada muy especial (Video: Instagram)

Son figuras de nuestro país que pisan fuerte en el mundo de la música y en el Día Internacional del Orgullo LGBT+, las artistas más importantes de Argentina se expresaron a través de sus redes. Desde Lali Espósito, María Becerra y Tini Stoessel pasando por Cazzu, Marilina Bertoldi, Natalia Oreiro, y sin olvidar a la gran Sandra Mihanovich, las figuras de la música dieron su respeto y apoyo a la comunidad.

Después de llenar en tres noches el Estadio Monumental, Lali volvió a expresar su compromiso con el colectivo LGBT+. Desde su cuenta de Instagram, replicó un momento muy especial de sus shows en el que entona “Soy”, una de sus canciones más celebradas. También compartió imágenes del Archivo de la Memoria Trans con registro fotográficos de la primera marcha contra los travesticidios en Buenos Aires en 1986. “Hoy, 40 años después, nos volvemos a encontrar en la misma Plaza, para seguir exigiendo: BASTA DE TRAVESTICIDIOS, TRANSFEMICIDIOS Y TRANSHOMICIDIOS”, expresa el espacio fundado por María Belén Correa para la protección, construcción y reivindicación de la Memoria Trans“.

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El significativo posteo que Lali Espósito publicó en el Día Internacional del Orgullo LGBT+ (Instagram)

La intérprete se hizo eco en sus publicaciones de Amnistía Internacional. “El Orgullo no se vive igual en todas partes del mundo. Millones de personas LGBTI+ siguen enfrentando leyes y prácticas institucionales que criminalizan su identidad, persiguen su activismo o les impiden vivir con libertad”, sostiene la organización internacional de derechos humanos.

Las cifras son significativas: más de 60 países siguen criminalizando las relaciones entre personas del mismo sexo, y en varios de ellos la persecución puede alcanzar la pena de muerte. A la vez, solo en 17 países se prohíben de manera expresa las llamadas “terapias de conversión”. También en distintos lugares se restringen derechos, se prohíbe el derecho a la manifestación y se impulsan leyes que buscan silenciar a quienes defienden la igualdad, mientras se propagan mensajes que incitan al odio y habilitan la discriminación y la violencia.

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Las imágenes del Archivo de la Memoria Trans con registro fotográficos de la primera marcha contra los travesticidios en Buenos Aires en 1986

Cada año en Argentina la Marcha del Orgullo comienza con “Soy lo que soy”, el clásico de Sandra Mihanovich que se volvió un himno coreado por la multitud. En esta fecha, la artista subió a sus redes un fragmento entonando su emblemático hit.

En otro de sus videos, recordó su participación en la tira 100 días para enamorarse. En la ficción, compuso a la terapeuta de Juani, el personaje de Maite Lanata que se asumía como varón trans.

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"Feliz orgullo", escribió la cantante junto a imágenes de una de sus presentaciones en el Marcha del Orgullo LGBT+ en la Argentina (Video: Instagram)

El recuerdo de Sandra Mihanovich en el Día Internacional del Orgullo LGBT+ a la tira 100 días para enamorarse y la historia de Juani, el personaje de Maite Lanata que se sinceraba sobre su identidad como hombre trans

Otras divas del pop actual de Argentina amadas en todo el mundo se sumaron a las expresiones en el Día del Orgullo. María Becerra replicó una foto posando en un balcón muy cerca de Plaza de Mayo en la marcha del año pasado con las bandera del arcoíris y la de nuestro país.

María Becerra en la Marcha del Orgullo en Argentina del año pasado

Las palabras de Cazzu para el Día Internacional del Orgullo LGBT+

Por su parte, Tini Stoessel también eligió la bandera del orgullo que lució en uno de sus shows con la frase “no se discute ser”. “El orgullo no se discute, el amor no se discute, existir no se discute y ser no se discute”, había manifestado en aquel momento.

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La imagen que Tini Stoessel eligió en el Día Internacional del Orgullo LGBT+

“Las personas no te confiesan su identidad sexual: la comparten con vos. Se confiesan los crímenes, no la libertad”, fueron las palabras que Natalia Oreiro eligió al repostear una frase del escritor Juan Solá de la revista Sudestada.

Natalia Oreiro replicó las palabras del escritor Juan Solá

Luz Gaggi dijo presente en sus redes con un mensaje dirigido a la comunidad LGBT+

La Joqui fue elegida por la organización de la marcha de Ciudad de México para presentarse frente a un público multitudinario. “Gracias, Pride. Fui muy feliz con ustedes, me siento honrada de haber sido parte, los amo”, puso la intérprete de “San Turrona” y “Butakera” que se presentó frente a 550 mil asistentes de la edición número 48.

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La Joaqui se presentó en la Marcha de Ciudad de México que reunió a 550 mil personas

Marilina Bertoldi y una foto sobre la memoria con los activistas argentinos con Carlos Jauregui y Lohana Berkins

Marilina Bertoldi celebró una creación de la ilustradora La Tini de Cartoon Marica donde aparece rodeada por activistas y figuras icónicas como Lohana Berkins, Carlos Jauregui, Maitena, Cris Miró, Susy Shock, María Elena Walsh y Sara Facio (Instagram/ Cartoonmarica)

Barbi Recanati y la reivindicación de la Memoria Trans

Cazzu también formó parte de la conmemoración mundial: “Vivir con orgullo de ser quienes quieran ser”. “Feliz día gay a todxs mis gays”, escribió Luz Gaggi. Marilina Bertoldi celebró una creación de la ilustradora La Tini de Cartoon Marica que la muestra rodeada junto por activistas y figuras icónicas como Lohana Berkins, Carlos Jauregui, Maitena, Cris Miró, Susy Shock, María Elena Walsh y Sara Facio.