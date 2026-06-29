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Robbie Williams levantó una camiseta argentina en pleno show y alentó por Lionel Messi: el video

El cantante británico convirtió su recital en Amberes, Bélgica en un momento viral cuando alzó la casaca albiceleste frente al público y celebró al capitán argentino en plena fiebre por la Copa del Mundo

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Robbie Williams levantó una camiseta de la selección argentina en su show del festival Live is Live de Amberes y alentó por Lionel Messi ante el público (Video: Instagram)

El cantante británico Robbie Williams protagonizó uno de los momentos más comentados de su concierto del sábado 28 de junio en el festival Live is Live, en Amberes, Bélgica: un fanático le arrojó desde el público una camiseta de la selección argentina y él la levantó ante la multitud al grito de “Go on Messi”, antes de pasársela a un integrante de su equipo para que la guardara.

El gesto del artista, de 52 años, no tardó en viralizarse entre sus seguidores latinoamericanos. El video del momento, acumuló miles de visualizaciones en la red social X en pocas horas. “El fin de semana perfecto para los argentinos”, escribió la comunidad de fanáticos del cantante, @RobbieArgentina, en referencia a la coincidencia del show con el Mundial de Fútbol FIFA 2026, torneo en el que Lionel Messi y la selección albiceleste buscan revalidar el título obtenido en Qatar 2022.

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El concierto de Robbie Williams cerró la jornada inaugural del Live is Live 2026 en Amberes, un festival de tres días en el Middenvijver Park (REUTERS/Isabel Infantes)
El concierto de Robbie Williams cerró la jornada inaugural del Live is Live 2026 en Amberes, un festival de tres días en el Middenvijver Park (REUTERS/Isabel Infantes)

El show de Williams en el festival de Amberes fue el cierre de la jornada inaugural del Live is Live 2026, un festival de tres días que se celebra en el Middenvijver Park, sobre la margen izquierda del río Escalda. Su actuación, programada entre las 21:45 y las 23:45, fue la más esperada de una grilla que incluyó a las Sugababes, la dupla holandesa Suzan & Freek y el belga Bart Peeters & De Ideale Mannen, entre otros artistas.

El contexto mundialista también rodea la agenda del músico en otro frente. El artista tiene confirmada su participación en la ceremonia previa a la final del Mundial de Fútbol del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde interpretará junto a la cantante italiana Laura Pausini el tema oficial del torneo, Desire. Esa final también contará con un show de medio tiempo —el primero en la historia de la competencia— organizado por Chris Martin, de Coldplay, con Madonna, Shakira y el grupo surcoreano BTS como figuras confirmadas.

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Robbie Williams participará en la ceremonia previa a la final del Mundial de Fútbol del 19 de julio en el MetLife Stadium junto a Laura Pausini (REUTERS)
Robbie Williams participará en la ceremonia previa a la final del Mundial de Fútbol del 19 de julio en el MetLife Stadium junto a Laura Pausini (REUTERS)

La conexión de Williams con Argentina tiene, además, una dimensión musical concreta. El cantante llegará al país el 1° de octubre para presentar su álbum BRITPOP en el Movistar Arena de Buenos Aires, en el marco de la gira mundial del mismo nombre. La demanda de entradas fue tal que la productora debió agregar dos fechas adicionales, confirmadas finalmente para los días viernes 2 y domingo 4 de octubre para satisfacer al público local. Las tres funciones están agotadas.

El vínculo de Williams con Argentina se extiende por más de dos décadas. Su primera visita al país fue en 2004, cuando pasó por Videomatch, el programa de Marcelo Tinelli, donde cantó, jugó al fútbol y protagonizó un fugaz romance mediático con Amalia Granata que copó la agenda de los medios locales durante semanas. Dos años después, en octubre de 2006, regresó convertido en estrella planetaria y llenó el Estadio Monumental durante dos noches consecutivas —más de 65.000 personas por función— en el marco de su gira Close Encounters.

En 2018 intentó volver como cabeza de cartel del Personal Fest, pero el festival fue cancelado por condiciones climáticas adversas; ante el público que lo esperaba, prometió regresar. Esa promesa tomó forma concreta en septiembre de 2025, cuando durante un concierto en Malta se cruzó con una fan argentina llamada Camila y le dijo “ya voy a ir, se los prometo”. En 2023, mientras tanto, había visitado el país de manera privada junto a su esposa e hijos. Los tres shows de octubre en el Movistar Arena, todos con entradas agotadas, son la consumación de una deuda pendiente con uno de los públicos que más fielmente lo sostuvo a lo largo de los años.

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