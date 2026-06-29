Economía

Javier Milei: “El riesgo país de mi gobierno, de esta gestión, es 60 puntos básicos”

El presidente aseguró que “liquidará” la inflación y que la economía ya entró en un sendero de crecimiento y “va a volar”, impulsada por consumo, inversión y exportaciones. Atribuyó las dificultades, que consideró superadas, a los “ataques” del año pasado

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Javier Milei Con Luis Majul

En la entrevista del domingo por la noche en que Javier Milei habló sobre la salida del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su reemplazo por Diego Santilli, que el martes asumirá al frente de la Jefatura de Gabinete manteniendo su responsabilidad como ministro del Interior, pues se volverán a unificar ambas funciones, algo que justificó también con el argumento de que “gran parte” de la tarea de Santilli será seguir trabajando con los gobernadores, el presidente afirmó que “los números de la economía que salieron son buenísimos” e insistió en su acusación a los periodistas que -acusó- “los obviaron porque no les interesa mostrar la verdad”.

Milei insistió en que su gobierno seguirá haciendo reformas. “Seguimos haciendo reformas y no vamos a parar hasta que la Argentina sea el país más libre del mundo”, afirmó.

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Cuando en la entrevista que concedió a LN + mencionó la heterogeneidad entre distintos sectores de la economía y que la inflación está bajando más lentamente de lo que se esperaba, Milei atribuyó esas cuestiones a la caída de la demanda de dinero, la caída del precios de los bonos y el aumento del riesgo país y la tasa de interés ocurridos en el segundo semestre de 2025 y dijo que ese proceso se está revirtiendo con lo que “la tasa de inflación está en un sendero descendente”.

“No vamos a cambiar la forma de hacer política monetaria, Más tarde o más temprano a la inflación la vamos a liquidar”, aseguró. Además, comparó el dato del PBI del primer trimestre de este año en relación a la media histórica señalando que el crecimiento anual promedio de la Argentina en los últimos cien años fue del 1% anual, contra el 10% que creció el PBI en sus dos primeros años de gestión. Es decir, afirmó, que durante la actual gestión la economía “creció cinco veces más rápido” de lo que lo hacía antes. En cuanto a la marcha de la economía este año señaló el dato del EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica, suerte de proxy del PBI) que en el primer trimestre creció 2,3% y desestacionalizado un 0,7%, lo que anualizado equivale al 3% anual. Y ese, dijo, es “nuestro peor dato”.

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Eso sucedió, dijo Milei, al cabo de un año (por el 2025) en el que por el aumento de la tasa de interés llevó a una caída del 11,6% en la inversión, mientras que “en condiciones normales sería distinto”.

“Tuvimos un intento de golpe de estado, atacaron el equilibrio fiscal, maniobras para atacar el mercado de cambio, la corrida más grande de la historia, nos trataron de pudrir la calle”, dijo el presidente, y a pesar de todo la economía resistió: el peor dato para mostrar es este trimestre”. Sin todo eso, argumentó, el PBI hubiera crecido el 4 por ciento.

Javier Milei Con Luis Majul

Milei extremó su argumentación al punto de afirmar en que si la inversión se hubiera comportado como se comportó en promedio en lo que va del siglo, la economía hubiera crecido 5%, o del 7% si la inversión hubiera seguido el patrón que siguió en la actual gestión. Según el presidente, la economía argentina entró ya en un sendero tal que está “en condiones de crecer al 7 u 8% anual”.

Además, puntualizó que si se toma el precio de los bonos que vencen dentro de la actual gestión de gobierno el riesgo país implícito en los mismos es de 60 puntos básicos, no los 420 a 430 que marca el índice de J.P.Morgan. Por eso, afirmó, “Si lo gramos la reelección la economía va a crecer como nunca antes en la historia argentina. “Si la Argentina con 400 puntos de riesgo país puede crecer al 7%, imagínese si la llevamos a 60 puntos, va a ser una fiesta, la economía va a volar”, le dijo a su entrevistador, el periodista Luis Majul.

Fue allí que mencionó que las inversiones comprometidas en el RIGI, por USD 150.000 millones, van a ir entrando de modo “fragmentado” y que también despegarán las inversiones viales y que como los ingresos del trabajo formal dejaron de caer y empiezan a crecer (“el informal viene volando hace rato”, aseguró) y subirán las jubilaciones a medida que baje la tasa de inflación, “también va a haber un boom de consumo”.

Milei dijo que la Argentina “va en el camino correcto, que ya bajó “diez veces” el nivel de la tasa de inflación y que el PBI ya ha empezado a crecer y lo seguirá haciendo basada en consumo, exportaciones e inversión.

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