Política

Patricia Bullrich habló sobre la salida de Manuel Adorni: “Genera un nuevo aire para el Gobierno”

La jefa del bloque de Senadores de LLA se refirió a los recientes cambios en el Gobierno con la designación de Diego Santilli a la cabeza de la Jefatura de Gabinete. Además, aseguró que una moción de censura contra el funcionario saliente “iba a ser negativo” para la gestión

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La jefa del bloque de Senado de LLA habló sobre el reciente cambio en el Gobierno, con la salida de Adorni y la elección de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete.

Patricia Bullrich respaldó el reciente cambio en la Jefatura de Gabinete y calificó la salida de Manuel Adorni como una decisión necesaria para destrabar la agenda parlamentaria del Gobierno. “Este ha sido un desenlace sin duda triste para Milei”, aseguró, aunque recordó que el proyecto “tiene que ser más que las personas”. La titular de la bancada oficialista en el Senado advirtió que mantener al funcionario por mucho tiempo más “iba a tener un impacto negativo” si se producía a una moción de censura.

La decisión del ex jefe de Gabinete de dar un paso al costado, presentando su renuncia, se conoció el sábado y en pocas horas el nombre de Diego Santilli comenzó a circular como posible sucesor. Así fue que este domingo Milei, a través de un posteo en X, confirmó el nombramiento del ministro del Interior. Lo hizo con una foto junto a su hermana Karina y al flamante sucesor de Adorni.

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La oficialización en redes de Santilli como nuevo jefe de Gabinete

En este sentido, Bullrich aseguró que la salida del ex vocero presidencial “genera un nuevo momento, un aire, una nueva respiración para el presidente, para todo el equipo de gobierno, y esto ayuda a que podamos retomar la agenda” que estaba “paralizada”. De hecho, el jueves pasado, el oficialismo había logrado hacer caer la sesión en la Cámara Alta ante el riesgo de que se produjera una votación que impulsara la interpelación al entonces jefe de Ministros. Con Bullrich al frente, el bloque ingresó al recinto, pero esperó que se cumplieran los 30 minutos reglamentarios y, parados al lado de sus bancas, decidieron no dar quorum dejando caer la sesión. El PRO acompañó la estrategia.

“Tuvimos una situación muy clara en el Parlamento la semana pasada, cuando era evidente que no se podía llevar adelante la sesión porque podía producir un efecto dominó, eso mostraba que la agenda parlamentaria iba a estar trabada”, explicó la ex ministra de Seguridad respecto a las intenciones de la oposición de avanzar con una interpelación a Adorni -investigado por enriquecimiento ilícito-, y posteriormente, exigir su renuncia.

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“Usar algo que no se usó desde el cambio de la Constitución como es la moción era muy fuerte. A nosotros nos parecía que eso podía ser un punto negativo para el Gobierno, por eso intentamos evitarlo”, remarcó Bullrich. Al mismo tiempo, apuntó que el desenlace de esta situación “iba a dar vuelta al mundo, no era para nada positiva”.

Se cayó la sesión en la Cámara de Senadores - 25 de junio
Fotografía: RSFotos

En este contexto, la legisladora contó que habló con la secretaria de Presidencia. “Ese tapón lo teníamos que solucionar de alguna manera; yo se lo expresé a Karina (Milei) y ella me mostró mucha comprensión”, explicó en diálogo con José del Río en LN+.

Por otro lado, la senadora libertaria reconoció el impacto personal que la partida de Adorni tiene para Milei. “Este ha sido un desenlace sin duda triste para él”, señaló, y agregó: “El Presidente está consternado porque Adorni es uno de los fundadores (de LLA) que lo acompañó desde el primer momento”; sin embargo, insistió: “A veces el proyecto tiene que ser más que las personas, porque el proyecto es para 47 millones de argentinos”.

“Yo vengo de un lugar en el que le dije a millones de argentinos que voten al presidente Milei y tengo que cumplir ese rol”, continuó analizando. Desde que el caso explotó, la ex integrante del PRO mantuvo una postura severa y bien diferenciada con el mandatario y su hermana, dado que ninguno le soltaba la mano a Adorni y Bullrich buscó despegarse. Así lo demostró desde el momento en que reclamó una inmediata presentación de la declaración jurada de bienes del funcionario.

Frente a esto, la senadora subrayó que sus declaraciones públicas no responden a diferencias personales con ningún funcionario. “Es muy importante cuidar las banderas del gobierno. Yo tuve el coraje de decirlo, también lo dije con (José Luis) Espert”, también investigado por la justicia por lavado de dinero. “No es un tema personal con Adorni”, afirmó la ex ministra, y agregó: “Cuando pasan estas cosas, algunos tenemos que ser sinceros; es muy importante cuidar al proyecto, es más que cualquiera de nosotros”.

Hombre sonriente con traje azul y corbata, sentado en una silla de oficina. Fondo de paredes de madera, cuadros y una bandera argentina
Santilli asumirá el martes como nuevo jefe de Gabinete

Sobre la designación de Diego Santilli, Bullrich destacó su trayectoria: “Diego ya venía trabajando sobre la agenda política desde el ministerio del interior; venía siendo el interlocutor más relevante en el Senado, coordinaba, colaboraba con nosotros”. Ahora deberá sumar a esa coordinación política “la tarea del jefe de gabinete, que es coordinar las acciones de gobierno, manejar las cuentas públicas, el presupuesto, para que ninguna tarea se quede atrás”.

“Yo respeto mucho a Diego, es una persona muy proactiva, empática con la gente; creo que le va a ir muy bien”, expresó. Y espera que la asunción pautada para el próximo martes genere “aire político para que podamos lograr que cada día la gente sienta que el esfuerzo que ha hecho hasta ahora vale la pena”.

“Este gobierno necesita reelección para sentar sus raíces”, insistió la ex titular de la cartera de Seguridad, y concluyó: “La medida del triunfo de un proyecto diferente al populismo es que la reelección. Necesitamos que estos 530 días de Gobierno sean los más despejados posibles”.

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