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Quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta, los youtubers argentinos que fueron detenidos en el Mundial

Los creadores de contenido quedaron bajo arresto en Miami tras pasar tres controles con credenciales viejas, en un episodio que puso el foco sobre la dupla que mueve millones de vistas en YouTube

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Quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta, los youtubers argentinos que fueron detenidos en el Mundial
Quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta, los youtubers argentinos que fueron detenidos en el Mundial

El sábado por la noche, mientras el Hard Rock Stadium de Miami albergaba el partido entre Colombia y Portugal por el Mundial 2026, dos youtubers argentinos terminaron presos. Lautaro “Beni” Mármol, de 20 años, y Patricio “Pato” Perrotta, de 26, fueron arrestados por agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) tras haber burlado tres controles de seguridad con credenciales de un partido anterior. Ambos enfrentan cargos por interferir con un evento deportivo o de entretenimiento, un delito grave bajo la legislación de Florida que puede conllevar hasta cinco años de prisión y una multa de 5.000 dólares.

Según el informe de arresto difundido por el medio local Local 10 News, Mármol declaró ante los agentes que era “un influencer de medios” que intentaba ingresar al estadio para transmitir el partido en vivo. Perrotta, por su parte, dijo que había sido contratado por una empresa de medios para cubrir el evento y reconoció que las credenciales que presentó correspondían a una actividad anterior. Ambos lograron atravesar tres anillos de seguridad antes de ser detectados y detenidos en los alrededores del estadio.

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Los youtubers argentinos Lautaro “Beni” Mármol y Patricio “Pato” Perrotta burlaron tres controles de seguridad con credenciales de un partido anterior
Los youtubers argentinos Lautaro “Beni” Mármol y Patricio “Pato” Perrotta burlaron tres controles de seguridad con credenciales de un partido anterior

Un juez del condado de Miami-Dade encontró causa probable para avanzar con la acusación y fijó una fianza de 2500 dólares para cada uno. Hasta la tarde del domingo, los dos permanecían alojados en el Centro Correccional Turner Guilford Knight. Ninguno publicó mensajes en sus redes sociales sobre lo ocurrido. Los dos fueron parte de los 16 arrestos que registró la MDSO durante el partido, al que asistieron aproximadamente 61.397 personas.

Las penas para este tipo de delito se endurecieron en Florida precisamente a raíz de los incidentes ocurridos en la final de la Copa América 2024, también disputada en el Hard Rock Stadium, cuando miles de personas intentaron ingresar sin entradas al encuentro entre Argentina y Colombia. Esa experiencia dejó una marca en la legislación local y en los protocolos de seguridad del estadio, lo que hace aún más llamativo que los dos creadores de contenido hayan logrado superar tres controles antes de ser detectados.

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La Oficina del Sheriff de Miami-Dade arrestó a Mármol y Perrotta por interferir con un evento deportivo o de entretenimiento en Florida
La Oficina del Sheriff de Miami-Dade arrestó a Mármol y Perrotta por interferir con un evento deportivo o de entretenimiento en Florida

Mármol y Perrotta no son figuras desconocidas en el ecosistema de YouTube argentino. Trabajan juntos desde hace años y forman parte de un trío de creadores junto a un joven de origen uruguayo conocido como Bisicleta. Los tres construyeron su audiencia a partir de un formato de contenido basado en retos físicos, vlogs de convivencia y desafíos de todo tipo: comer en tenedores libres hasta superar el precio pautado, pasar 24 horas diciendo que sí a todo, vivir en la calle por un día o comprar los productos más caros de cada comercio que visitan. Perrotta acumula 520.000 suscriptores en YouTube, Mármol llega a los 270.000 y Bisicleta a los 166.000, aunque todos sus videos superan el millón de visualizaciones.

Perrotta fue el primero en incursionar en el mundo del streaming, con casi una década de trayectoria como creador de contenido gamer. Su dinámica cambió cuando Mármol entró en su entorno. El joven, oriundo de Lanús e hijo del dueño de Punto Límite —una cadena de bares de esa zona con sucursales en la Costa—, se convirtió en su contraparte habitual en videos y transmisiones. Pese a la diferencia de seis años entre ambos, la dupla consolidó una amistad que se refleja en la frecuencia y el tono de su contenido. Bisicleta, el tercero del grupo, funciona como el elemento más tranquilo y equilibrado del trío.

El delito que enfrentan Beni Mármol y Pato Perrotta en Florida puede implicar hasta cinco años de prisión y una multa de 5.000 dólares
El delito que enfrentan Beni Mármol y Pato Perrotta en Florida puede implicar hasta cinco años de prisión y una multa de 5.000 dólares

Parte de su popularidad también la construyeron a partir de gestos que conectan directamente con su comunidad de seguidores: antes de su viaje a Estados Unidos, los tres se tiñeron el cabello de rosa como consecuencia de una apuesta relacionada con las figuritas del Mundial, ya que no lograron obtener la de Lionel Messi.

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