Centroamérica y el Caribe se despiden sin triunfos de un nuevo Mundial

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo E - Curazao vs. Costa de Marfil - Estadio Filadelfia, Filadelfia, Pensilvania, EE. UU. - 25 de junio de 2026. Arjany Martha y sus compañeros de Curazao lucen abatidos tras el partido, ya que Curazao queda eliminada de la Copa Mundial. REUTERS/Pilar Olivares

Las selecciones de Centroamérica y el Caribe volvieron a quedarse fuera de los octavos de final en el Mundial 2026, sumando apenas un empate en nueve partidos. Según reportó la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP), ningún equipo de la región logró una victoria y solo Curazao rescató un punto ante Ecuador, en el debut absoluto del país insular en una Copa del Mundo.

Los equipos de Panamá, Haití y Curazao enfrentaron una fase de grupos adversa en los estadios de Norteamérica. Entre los tres, acumularon ocho derrotas, tres goles a favor y 21 en contra. La incapacidad de avanzar más allá de esta instancia reafirma una tendencia histórica que, según recordó la AFP, solo ha tenido excepciones contadas, como la de Costa Rica en 2014.

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De acuerdo con el exinternacional panameño Víctor René Mendieta, consultado por la AFP, los representativos centroamericanos y caribeños “todavía no están preparados, no tienen la capacidad de poder aspirar a una siguiente fase” en una Copa del Mundo. Mendieta atribuyó las limitaciones a la “estructura totalmente débil” del fútbol local y a la formación de jugadores, que “no está al nivel de la élite en Europa, Asia o África”.

En casi un siglo de mundiales, Costa Rica se mantiene como el único país centroamericano que ha superado la fase de grupos, con seis participaciones y una campaña histórica en Brasil 2014, cuando llegó hasta los cuartos de final tras eliminar a Italia, Inglaterra y Grecia. La selección tica no pudo repetir actuación en Rusia 2018 ni en Catar 2022 y en la presente edición ni siquiera logró clasificarse.

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Otras selecciones como Honduras, con tres participaciones, y Panamá y El Salvador, con dos cada uno, han quedado eliminadas siempre en la primera ronda. Los salvadoreños, además, conservan el récord de la mayor goleada encajada en la historia mundialista: 10-1 frente a Hungría en España 1982. En cuanto al Caribe, solo Cuba alcanzó los cuartos de final en Francia 1938, en un formato sin fase de grupos. Ningún otro representante caribeño ha superado la primera llave en el torneo, según datos recogidos por la AFP.

El balance de Panamá en el torneo

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo L - Ghana vs Panamá - Estadio de Toronto, Toronto, Canadá - 17 de junio de 2026. Aníbal Godoy, de Panamá, luce cabizbajo mientras camina junto al árbitro Glenn Nyberg, mientras que Kwasi Sibo, de Ghana, celebra tras el partido. REUTERS/Piroschka Van De Wouw

En esta edición, Panamá llegó tras haber conseguido subcampeonatos en la Copa Oro 2023 y la Liga de Naciones (2024-2025), lo que generó expectativas de un mejor papel. Sin embargo, la baja por lesión de Adalberto Carrasquilla y la falta de gol condicionaron su desempeño: fue el único equipo que no marcó en la primera fase.

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El conjunto dirigido por el hispano-danés Thomas Christiansen cayó por la mínima diferencia ante Ghana y Croacia, y perdió 2-0 frente a Inglaterra, cerrando el grupo en el último lugar.

El exdelantero Julio Dely Valdés declaró a la AFP que “Panamá vino a este Mundial a competir y Panamá compitió (...) tal vez hemos tenido poca fortuna, porque con el rendimiento que ha tenido merecía algo más”.

El recorrido de Haití

Haití, por su parte, debió disputar toda la fase clasificatoria como local en Curazao por la crisis sociopolítica en su país. Sus aficionados tampoco pudieron viajar a los partidos debido a restricciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. A pocos días del debut, la FIFA obligó al equipo a modificar su camiseta por referencias a la guerra de independencia. El equipo dirigido por el francés Sébastien Migné perdió sus tres duelos en el Grupo C, con derrotas 1-0 ante Escocia, 3-0 frente a Brasil y 4-2 contra Marruecos.

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“Hemos conseguido que durante algunos días se hablara de Haití en términos positivos y elogiosos, pero cuando tienes a Brasil y a Marruecos en el grupo, resulta complicado”, afirmó Migné en declaraciones recogidas por la AFP.

ATLANTA, GEORGIA – 24 DE JUNIO: Los jugadores de Haití aplauden a los fanáticos después de la derrota del equipo por 2-4 en el partido del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Marruecos y Haití en el estadio de Atlanta el 24 de junio de 2026 en Atlanta, Georgia. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP

El debut de Curazao

Curazao debutó en la cita máxima y obtuvo un empate sin goles frente a Ecuador. El guardameta Eloy Room igualó el récord de atajadas en un partido mundialista y el técnico neerlandés Dick Advocaat se emocionó tras el empate parcial contra Alemania, aunque el resultado final fue 7-1 para los europeos. En el último partido, Curazao cayó 2-0 ante Costa de Marfil y finalizó colista del Grupo E. “El equipo se ha superado a sí mismo contra verdaderas potencias mundiales (...) hay que intentar aprovecharlo para seguir mejorando y ver si podemos encontrar todavía más jugadores que quieran jugar por Curazao”, expresó Advocaat a la AFP.

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