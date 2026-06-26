Las habilidades que hoy buscan las empresas tecnológicas más allá del conocimiento técnico

El enfoque en el capital humano y la capacitación constante permite a los colaboradores alcanzar estándares de excelencia (Diversitas)

En la industria tecnológica, la actualización permanente y la demanda de talento especializado representan desafíos crecientes para las organizaciones. Frente a este escenario, construir ambientes laborales donde las personas puedan crecer profesionalmente y alcanzar un equilibrio entre sus responsabilidades y su vida cotidiana adquiere un valor estratégico.

En ese contexto, cobra especial valor el lugar que Diversitas obtuvo en el ranking Los Mejores Lugares para Trabajar Pymes 2026 de Great Place To Work. La distinción reconoce experiencias laborales que promueven la confianza, el bienestar y la posibilidad de desarrollo dentro de las empresas. El enfoque de la organización se orienta a crear condiciones que fortalezcan el crecimiento profesional y personal de sus equipos.

La capacitación continua y el trabajo colaborativo forman parte de la cultura que impulsó el reconocimiento de Great Place To Work (Diversitas)

Un modelo basado en el aprendizaje continuo

La compañía, especializada en infraestructura tecnológica, telecomunicaciones y ciberseguridad, sostiene que la calidad de los servicios que ofrece se vincula con el desarrollo de quienes integran sus equipos. Por esa razón, fomenta una cultura de aprendizaje permanente, colaboración y relaciones de confianza.

El desarrollo profesional ocupa un lugar central en este modelo. Mediante programas de capacitación, los equipos suman conocimientos en redes, ciberseguridad, automatización y nuevas tecnologías. Además, se fortalecen habilidades como la comunicación, el liderazgo, la empatía y la capacidad para resolver desafíos en entornos dinámicos.

La propuesta de Diversitas apunta a que el aprendizaje trascienda lo técnico. La organización entiende que los proyectos complejos requieren profesionales capaces de combinar conocimientos especializados con habilidades interpersonales para favorecer el trabajo en equipo y la adaptación a contextos cambiantes.

“En el sector tecnológico, las competencias técnicas deben convivir con la adaptabilidad y el liderazgo para asegurar la viabilidad de los proyectos. A través de la capacitación permanente impulsamos un enfoque integral que permite resolver problemas complejos en entornos dinámicos, garantizando tanto los objetivos de los clientes como el bienestar interno del equipo”, expresó Jorge Gomila, CEO de la compañía.

Flexibilidad y trabajo remoto como pilar de bienestar

La flexibilidad representa otro eje de la estrategia organizacional. El esquema de trabajo remoto posibilita que los colaboradores desarrollen sus tareas desde diferentes puntos del país. Este modelo promueve la confianza, la autonomía y la conciliación entre vida laboral y personal.

La iniciativa, además, contribuye al bienestar de los equipos y fortalece la continuidad de servicios, permitiendo una respuesta eficiente ante las necesidades de los clientes. Para Diversitas, construir vínculos laborales saludables resulta esencial para sostener el compromiso y la motivación a largo plazo.

Diversitas sostiene que el crecimiento de las personas es un factor clave para impulsar la innovación y la calidad de los servicios (Diversitas)

Expansión técnica y nuevos desafíos

En paralelo, la firma amplía su capacidad técnica para responder a la evolución del mercado. La compañía desarrolla servicios de consultoría, diseño, implementación y monitoreo de redes de datos, con énfasis en Data Center, Ciberseguridad y Service Provider.

Durante el último año, la firma expandió su presencia en el sector Oil & Gas y sumó soluciones de automatización que complementan su propuesta tecnológica y acompañan procesos que exigen altos niveles de disponibilidad, control y continuidad operativa.

El portfolio de la empresa incluye servicios avanzados de ciberseguridad orientados a proteger infraestructuras críticas y entornos donde la continuidad resulta fundamental. En el marco de esta especialización, Diversitas obtuvo la categoría Expert Services Partner (ESPS) de Fortinet, acreditación que valida su capacidad para ofrecer servicios de consultoría, auditoría y seguridad informática.

Vocación de crecimiento y reconocimiento

Para Diversitas, la evolución tecnológica y el desarrollo de las personas conforman una estrategia común. La organización sostiene que el aprendizaje continuo, la inclusión, la confianza y el trabajo en equipo son esenciales para afrontar los desafíos del sector tecnológico.

“Agradecemos este reconocimiento que refleja el compromiso diario de construir un espacio donde las personas puedan desarrollarse, aportar valor y crecer profesionalmente. La confianza, la colaboración y el aprendizaje continuo forman parte de nuestra manera de trabajar y de los valores que buscamos fortalecer cada día”, afirmó Andrea Yablanscek, CFO de la organización.

El reconocimiento en Los Mejores Lugares para Trabajar Pymes 2026 refleja una convicción transversal en la estrategia de Diversitas: las tecnologías cambian, los mercados imponen nuevos retos y las empresas deben ampliar sus capacidades, pero son las personas quienes hacen posible la innovación y el crecimiento sostenible.

En el equilibrio entre especialización técnica, expansión de servicios y desarrollo humano, la organización halló uno de los pilares de su evolución.