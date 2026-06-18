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Día Internacional del Sushi: por qué esta especialidad japonesa sigue ganando fanáticos

A través de su chef Fabián Masuda y una búsqueda permanente de excelencia, Fabric pone en valor técnicas, ingredientes y conocimiento especializado

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La propuesta incorpora ingredientes premium y elaboraciones de inspiración nikkei (Fabric)

Cada año, el Día Internacional del Sushi ofrece una oportunidad para observar cómo una preparación nacida en Japón logró expandirse más allá de sus fronteras y convertirse en un fenómeno global. La fecha celebra una tradición culinaria centenaria que encontró nuevas formas de expresión en distintos mercados, adaptándose a preferencias locales sin perder su esencia.

Dentro de ese escenario, Fabric logró consolidarse como uno de los principales exponentes de la cocina nikkei en la región. La compañía construyó una identidad basada en la excelencia operativa, la selección de materias primas y una constante búsqueda de evolución gastronómica.

La cultura japonesa como inspiración gastronómica

Se trata del desarrollo de una propuesta que integra elementos tradicionales con interpretaciones modernas. Esa combinación permitió acercar sabores de inspiración japonesa a públicos diversos, lo que amplía el alcance de una cultura culinaria que gana seguidores año tras año.

Uno de los aspectos distintivos de Fabric es la atención puesta en cada etapa del proceso. Desde la elección de pescados y mariscos hasta la elaboración final de cada pieza, la firma sostiene estándares orientados a garantizar calidad, frescura y consistencia.

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Fabián Masuda lidera la evolución de la propuesta culinaria de la marca (Fabric)

Esa visión también se refleja en el trabajo liderado por el chef Fabián Masuda, que aporta experiencia especializada para fortalecer procedimientos internos y perfeccionar técnicas vinculadas al universo del sushi. Su incorporación fortaleció una filosofía centrada en el conocimiento y la mejora continua.

Según explica el especialista, la capacitación permanente constituye uno de los pilares fundamentales para sostener niveles de excelencia. A ello se suman la actualización de herramientas, la optimización de espacios de trabajo y la incorporación de profesionales con trayectoria en gastronomía japonesa.

Por otra parte, la compañía considera que ciertos valores deben preservarse independientemente de las innovaciones que surjan en el sector. Entre ellos aparecen la precisión en los cortes, el respeto por los ingredientes, la hospitalidad y la valoración del trabajo artesanal.

Innovación y nuevas experiencias de sabor

La evolución del consumo también abrió nuevas oportunidades para experimentar con sabores, texturas y presentaciones. En respuesta a ese contexto, Fabric incorporó creaciones que reinterpretan recetas clásicas mediante combinaciones contemporáneas.

Entre las propuestas más representativas figuran el Fabric Salmón, elaborado con salmón, palta y queso crema, y opciones más recientes como Pistacho Nikkei. A estas alternativas se suman preparaciones con atún rojo, trucha y otros ingredientes seleccionados por sus características distintivas.

Asimismo, la carta incluye desarrollos que exploran nuevas posibilidades dentro de la cocina nikkei. El Tiradito Tuna Truffle, el Tuna Jalapeño y el Tuna Ajica forman parte de una línea pensada para quienes buscan experiencias diferentes sin alejarse de las raíces japonesas.

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Fabric celebra la fecha con promociones especiales y una edición limitada disponible por tiempo acotado (Fabric)

La incorporación de productos como huevas de trucha, ponzu trufada y ají amarillo responde a una estrategia enfocada en enriquecer perfiles de sabor. De esta manera, la marca mantiene una oferta dinámica capaz de acompañar los cambios en las preferencias del público.

En el marco del Día Internacional del Sushi, Fabric presenta una serie de acciones especiales destinadas a celebrar la fecha junto a sus clientes. La iniciativa incluye beneficios exclusivos y selecciones diseñadas especialmente para la ocasión.

La propuesta contempla un 30% off para pedidos realizados a través de la aplicación oficial y canales propios. Además, quienes se anticipen y pidan antes de las 18 horas del mismo 18, podrán acceder a una edición limitada denominada “Fabric Day”, creada exclusivamente para esta celebración:

Selección de 15 (común y omakase):

  • 5 tropical
  • 5 truchón
  • 5 2 salmones

Selección de 30 (común y omakase):

● 5 tropical

● 5 truchón

● 5 2 salmones

● 5 Fabric de salmón

● 5 Pistacho Nikkei

● 5 Nigiri Lima

Selección Vegguie.

Por su parte, los visitantes que opten por disfrutar la experiencia en salón podrán acceder a incentivos para futuras visitas. El objetivo consiste en fortalecer el vínculo con consumidores que valoran tanto la calidad gastronómica como el servicio presencial.

Una propuesta que trasciende el plato

Otro de los espacios que tendrá protagonismo durante la jornada será Fabric Dragón Blanco Costanera. Ubicado frente al Río de la Plata, el establecimiento combina cocina nikkei, coctelería y una vista privilegiada que complementa la experiencia culinaria.

El lugar se transformó en un punto de encuentro elegido por diferentes perfiles de público gracias a una propuesta que integra gastronomía, entretenimiento y un entorno especialmente pensado para compartir.

Actualmente, Fabric cuenta con presencia en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Costa Atlántica, Mendoza y Tucumán. A su vez, desarrolla operaciones en Uruguay y Paraguay, mientras proyecta nuevas aperturas para ampliar su alcance regional.

Así, el Día Internacional del Sushi encuentra a Fabric en una posición destacada dentro del sector gastronómico. A través de una combinación de tradición, innovación y conocimiento especializado, la compañía fortalece su protagonismo dentro de la cultura japonesa en la región y acompaña el crecimiento sostenido de una categoría cada vez más valorada por el público.

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