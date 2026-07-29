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La clave detrás de los paneles infrarrojos que cambian la forma de climatizar ambientes

Una visita a la planta de Ecosol permite conocer cómo se fabrican estos equipos y cuáles son sus principales características

La empresa Ecosol, ubicada en la provincia de Buenos Aires, se dedica al desarrollo y fabricación de soluciones de calefacción eficiente.
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La eficiencia energética ha cobrado relevancia en la Argentina en los últimos años. En ese contexto, la marca Ecosol sostiene una trayectoria de más de 25 años dedicada al desarrollo y la fabricación de soluciones de calefacción, con un enfoque en la ingeniería propia y la mejora continua.

La recorrida por su planta industrial, ubicada en Tapiales, permite conocer no solo los productos terminados, sino también el proceso de fabricación y las bases científicas que respaldan cada equipo.

La tecnología y la certificación de procesos industriales ocupan un lugar central en este sitio. Cada etapa de producción se encuentra bajo estrictos controles de calidad, con procedimientos estandarizados que permiten asegurar la repetibilidad y la trazabilidad de los productos.

Vista aérea de un complejo industrial con varios edificios, uno con paneles solares en el techo y el suelo, carreteras, vehículos y zonas verdes
La fábrica de Ecosol implementa procesos industriales certificados para asegurar la calidad (Ecosol)

En esa línea, cada panel calefactor recibe una identificación única, visible en el propio equipo, la caja y el manual, lo que facilita el seguimiento desde la fabricación hasta la entrega y el servicio postventa.

La planta opera con procesos certificados que garantizan que no solo los productos cumplen con las normas vigentes, sino también los métodos utilizados en su elaboración. Este enfoque permite mantener un estándar constante y responder a las exigencias del mercado en materia de calidad y seguridad.

Una calefacción diferente a las tradicionales

Mientras que la mayoría de los sistemas calientan primero el aire, los paneles infrarrojos transmiten energía directamente a las personas, las superficies y los objetos dentro de un ambiente. Luego, esas superficies liberan el calor de manera progresiva, logrando una temperatura más uniforme y estable.

Este funcionamiento se basa en principios científicos ampliamente reconocidos, como la Ley de Joule, que explica cómo la energía eléctrica se transforma en calor, y la Ley de Stefan-Boltzmann, referida a la emisión de radiación térmica. El ejemplo más simple es el Sol: su radiación llega a la Tierra sin calentar el aire durante el trayecto, lo que permite entender la eficacia de la calefacción infrarroja en espacios cerrados.

Dos hombres con protectores auditivos, mascarillas y guantes mueven paneles planos de plywood en un taller con maquinaria y otros paneles apilados
En Ecosol, la innovación en materiales potencia la eficiencia de la calefacción infrarroja (Juan Novelli)

Un sistema modular y adaptable

Existe la idea extendida de que los paneles infrarrojos solo resultan adecuados para ambientes pequeños. Sin embargo, el sistema que implementa Ecosol es completamente modular.

Cada módulo ofrece 500 W de potencia y pueden instalarse tantos como requiera el espacio, sin limitaciones. El cálculo del número de módulos depende de la superficie, la altura, el grado de aislación, la orientación y la ubicación geográfica, así como de las características constructivas de cada ambiente.

Gracias a este enfoque, la tecnología resulta útil en habitaciones, viviendas completas, oficinas, comercios, salones y todo tipo de instalaciones de mayor escala. No existen restricciones por tipo de proyecto, siempre que el dimensionamiento responda a las necesidades reales de cada caso.

Otro de los aspectos distintivos de Ecosol radica en el desarrollo de una pintura especial para sus paneles calefactores. La fórmula propia incorpora nanoplata, que aporta propiedades antimicrobianas en la superficie, y turmalina, diseñada para maximizar la emisividad y favorecer la transferencia de calor por radiación infrarroja.

Múltiples paneles cuadrados blancos cuelgan de ganchos en una cabina industrial con paredes metálicas, rejillas en el suelo, cubos y equipo de pulverización
Los paneles calefactores de Ecosol aplican tecnología de infrarrojos para lograr eficiencia energética (Juan Novelli)

Producción sustentable y cuidado ambiental

En el recorrido por la planta, es posible observar cómo la sustentabilidad forma parte del diseño industrial. La cabina de pintura cuenta con un sistema de tratamiento de agua residual mediante decantación, destinado a separar los residuos sólidos. Este procedimiento contribuye a minimizar el impacto ambiental y refleja el compromiso con la gestión responsable de los recursos.

Además, la fábrica utiliza energía solar para abastecer parte de su consumo eléctrico. Un sistema propio de paneles solares y baterías de almacenamiento permite reducir el uso de energía de red y aprovechar fuentes renovables, en sintonía con las soluciones ofrecidas al mercado.

Eficiencia energética aplicada desde el diseño

El objetivo de Ecosol es desarrollar productos que permitan reducir el consumo, aprovechar mejor la energía y adaptarse a las demandas de los usuarios, ya sea en viviendas particulares, comercios o grandes instalaciones.

Bajo esa premisa, la aplicación de sistemas de generación y almacenamiento de energía renovable en la propia fábrica constituye una muestra concreta de esa filosofía. La experiencia acumulada en más de dos décadas de trabajo respalda la apuesta por la innovación y el desarrollo técnico en soluciones de calefacción.

Vocación técnica y servicio

El recorrido por la planta de Ecosol pone en evidencia la importancia de la ingeniería, el control de calidad y la investigación aplicada. La empresa combina conocimiento científico, procesos certificados y una mirada puesta en el cuidado ambiental, lo que le permite ofrecer soluciones orientadas a las necesidades reales de los usuarios.

El desarrollo de tecnología propia, sumado a la eficiencia en la gestión de recursos y a la utilización de energía renovable, conforma una propuesta integral que trasciende la fabricación de equipos para convertirse en un aporte concreto a la eficiencia energética en la Argentina.

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