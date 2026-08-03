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Cómo acceder a descuentos de hasta el 40% en vinos patagónicos

Del 4 al 9 de agosto, ShopGallery se suma a CyberWine con beneficios exclusivos para descubrir etiquetas de Bodega Del Fin Del Mundo, con financiación y envíos a todo el país

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Los viñedos de Neuquén dan origen a vinos reconocidos por su calidad y personalidad (Bodega Del Fin del Mundo)
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Descubrir un vino también puede ser una forma de recorrer un destino. Cada botella expresa el paisaje donde nació, las características del suelo y el trabajo realizado en el viñedo, transformando cada copa en una experiencia que acerca nuevas regiones sin salir de casa.

En ese escenario se desarrolla una nueva edición de CyberWine, que tendrá lugar del 4 al 9 de agosto y reunirá propuestas especiales de bodegas argentinas. Entre ellas se destacan las distintas líneas y varietales de Bodega Del Fin Del Mundo, disponibles en ShopGallery con descuentos de hasta el 40%, cuotas y envíos a todo el territorio nacional.

Se trata de una oportunidad para acceder a productos de distintos puntos del país con pocos pasos. La compra online ya no responde únicamente a la comodidad: también abre la puerta al hallazgo de propuestas que antes requerían un viaje para llegar al consumidor.

Además, el crecimiento de los eventos de comercio electrónico especializados permitió acercar beneficios exclusivos para quienes buscan nuevas etiquetas. Promociones, financiación y envíos nacionales impulsan el interés por explorar bodegas argentinas desde cualquier lugar.

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CyberWine reúne una selección de vinos que reflejan la identidad de la Patagonia. (Bodega Del Fin del Mundo)

Una propuesta que acerca la Patagonia a todo el país

La iniciativa forma parte de la propuesta de ShopGallery, una plataforma inspirada en el espíritu del viajero. Su objetivo consiste en acercar experiencias de compra mediante una selección de productos de distintas categorías, con una navegación simple y opciones de pago adaptadas a las necesidades de cada usuario.

Perfumería, tecnología, equipaje, lentes, bebidas y otros rubros integran el catálogo disponible. La variedad busca recrear la sensación de descubrir artículos especiales durante un recorrido, aunque desde la comodidad del hogar.

Etiquetas con identidad patagónica

Dentro de la propuesta de CyberWine sobresale la presencia de Bodega Del Fin Del Mundo, una de las referencias más reconocidas de la vitivinicultura patagónica. Sus viñedos se encuentran en San Patricio del Chañar, provincia de Neuquén, una región valorada por las excelentes condiciones para la producción de vinos de calidad.

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ShopGallery reúne una selección de vinos premium con beneficios exclusivos por tiempo limitado (Bodega Del Fin del Mundo)

El clima seco, la amplitud térmica y las características del suelo favorecen el desarrollo de uvas con gran concentración aromática y equilibrio. Ese entorno natural aporta una identidad distintiva que convirtió a la Patagonia en una de las zonas más importantes del país para la elaboración de vinos premium.

Gracias a esas condiciones, la bodega desarrolló un portafolio que combina tradición, innovación y una fuerte expresión del territorio. Cada etiqueta refleja el potencial de una región que gana reconocimiento tanto en el mercado argentino como en el exterior.

Durante CyberWine, los consumidores podrán acceder a una propuesta que reúne diferentes líneas de Bodega Del Fin Del Mundo. La selección incluye vinos jóvenes, opciones orgánicas, reservas, blends y espumantes, pensados para distintos momentos de consumo.

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La propuesta incluye variedades emblemáticas y beneficios especiales por tiempo limitado (Bodega Del Fin del Mundo)

Entre las variedades disponibles aparecen cepas emblemáticas como Malbec, Cabernet Sauvignon y Pinot Noir, además de cortes especiales que representan el perfil característico de los viñedos neuquinos. La amplitud de la oferta permite explorar estilos diversos dentro de una misma propuesta.

Descuentos especiales por tiempo limitado

La posibilidad de comprar online facilita el acceso a etiquetas patagónicas desde cualquier punto del país. Además, ShopGallery concentra las promociones en un solo espacio y simplifica el proceso mediante diversos medios de pago y alternativas de financiación.

De esta manera, CyberWine reúne dos tendencias cada vez más valoradas por los consumidores: descubrir productos con identidad y conseguirlos de forma simple. El stock sujeto a disponibilidad.

A través de esta iniciativa, Bodega Del Fin Del Mundo acerca la esencia de la Patagonia a miles de hogares argentinos mediante una propuesta que combina calidad, beneficios exclusivos y una experiencia de compra pensada para disfrutar mucho más que una botella.

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