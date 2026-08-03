Cultura
Agregar Infobae enGoogle

La belleza de la semana: 130 años de Lino Enea Spilimbergo, el pintor de los ojos desmesurados

Un día como hoy pero de 1896, en Buenos Aires, hijo de inmigrantes italianos, nació este artista inolvidable. Un recorrido por la vida, la sensibilidad social y su legado

La belleza de la semana: 130 años de Lino Enea Spilimbergo, el pintor de los ojos desmesurados
La belleza de la semana: 130 años de Lino Enea Spilimbergo, el pintor de los ojos desmesurados
Guardar

Hay miradas que persiguen al espectador a través del tiempo. Ojos desmesurados, fijos, cargados de una melancolía que parece contener el peso de toda la llanura pampeana o la dureza de los cerros tucumanos. Esas miradas tienen una firma indeleble en la historia del arte americano: la de Lino Enea Spilimbergo.

Hoy se cumplen 130 años del nacimiento de un pintor que no solo dominó la técnica como pocos, sino que logró una síntesis perfecta entre el orden clásico europeo y el latido urgente de la realidad social.

PUBLICIDAD

Nacido en Buenos Aires en 1896, hijo de inmigrantes italianos, su vida no conoció los privilegios. La temprana muerte de su padre lo obligó a trabajar desde muy joven como empleado de correos y telégrafos, un oficio que mantuvo mientras devoraba las clases nocturnas de la Academia Nacional de Bellas Artes. Su salud, afectada por el asma, lo llevó a buscar el aire de San Juan, un paisaje que esculpió sus primeras búsquedas visuales. El gran quiebre llegó en 1925, cuando se fue a Europa.

"Figura" (1932, témpera, 95 x 69 cm.) forma parte de la Colección Scheimberg
"Figura" (1932, témpera, 95 x 69 cm.) forma parte de la Colección Scheimberg

Gracias a un premio económico, armó las valijas y se fue al viejo continente. En el París de entreguerras, donde bullían las vanguardias, no se dejó encandilar por la abstracción fácil. Prefirió el taller de André Lhote, un maestro del cubismo que le enseñó a encontrar la geometría oculta en la naturaleza.

PUBLICIDAD

Viajó a Italia, se deslumbró con los frescos del Renacimiento y comprendió que la modernidad no implicaba romper con el pasado, sino reescribirlo. Fue un tiempo de mucha producción y búsqueda.

“Terracita” (1933) de Spilimbergo, Lino Enea
“Terracita” (1933) de Spilimbergo, Lino Enea

De esa época dorada nacieron piezas magistrales como La secuencia de Terracina o la célebre serie de las Terrazas, donde figuras humanas habitan espacios de una quietud metafísica y monumental.

A su regreso a la Argentina en la década de 1930, el país era otro. La crisis económica y los golpes políticos empujaron a Spilimbergo a un compromiso absoluto con su tiempo. En 1933, la llegada al país del genial muralista mexicano David Alfaro Siqueiros encendió una mecha.

Junto a él, Antonio Berni, Juan Carlos Castagnino y Enrique Lázaro, Spilimbergo se encerró en el sótano de una quinta en Don Torcuato para crear Ejercicio Plástico, una obra cumbre del muralismo americano pintada con soplete y resinas plásticas industriales. Aquel experimento no fue un hecho aislado

Murales Galerías Pacífico
Los murales bajo la cúpula central de las Galerías Pacífico fueron pintados entre 1945 y 1947 por Lino Enea Spilimbergo, Antonio Berni, Juan Carlos Castagnino, Demetrio Urruchúa y Manuel Colmeiro

El arte, para Spilimbergo, debía ser público, monumental y estar al servicio del pueblo. Esa convicción alcanzó su máxima expresión en 1946, cuando cubrió la cúpula de las Galerías Pacífico.

Aquella obra, en pleno centro porteño, la hizo junto a sus eternos compañeros de ruta. Su panel de los murales, una alegoría de la lucha humana contra las fuerzas de la naturaleza, sigue obligando hoy a miles de transeúntes cotidianos a levantar la vista y conmoverse ante su potencia expresiva.

Pero el peso de Spilimbergo en la historia no se agota en su pincel. Fue, ante todo, un formador generoso. En los años 40, dirigió el Instituto Superior de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán.

Grupo de París: Butler, Basaldúa, Berni y Spilimbergo, en 1928
Grupo de París: Butler, Basaldúa, Berni y Spilimbergo, en 1928

Bajo su ala, la provincia norteña se convirtió en el faro artístico más avanzado del país. Allí le enseñó a varios artistas, como el gran Carlos Alonso. Para Spilimbergo, el dibujo era “la honestidad del arte”. No había color ni textura que pudiera salvar a un cuadro mal estructurado.

Sus retratos de personajes populares, como la conmovedora pintura La planchadora, demuestran esa línea implacable: manos toscas y obreras, hombros robustos como piedras y, de nuevo, esos ojos infinitos que interpelan.

En muchas de sus obras, sus personajes tienen ojos expresivos y desmesurados. No son un mero capricho estético, sino el canal por donde supura el dolor de una época.

Lino Enea Spilimbergo
“Figuras” (1937, Museo Nacional de Bellas Artes)

Inspirados originalmente en las facciones de su esposa Germaine Chelminsky, estas miradas fijas se transformaron en una desgarradora metáfora plástica: el imperativo del artista de mantener los ojos abiertos ante el desamparo de la década de 1930, obligando al espectador a conectar con la tragedia de su propio tiempo.

La muerte lo encontró refugiado en la serenidad de las sierras de Córdoba, en la localidad de Unquillo, lejos del ruido porteño, con el pincel siempre firme. Lino Enea Spilimbergo falleció el 16 de marzo de 1964 dejando un vacío enorme pero agigantando un mito que ya estaba grabado a fuego en el patrimonio nacional.

El hombre que había bajado el arte de los pedestales para llevarlo a los sótanos colectivos y a las cúpulas de la calle Florida se despedía en silencio, cerrando los ojos y abriéndoselos al mundo.

Temas Relacionados

La belleza de la semanaLino Enea SpilimbergoArteArte argentinoCultura

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una especialista destrozó “La Odisea” de Nolan y reabrió el debate sobre la fidelidad literaria

En un ensayo, la académica Emily Wilson sostuvo que la cinta es superficial, y afirmó que se habría avergonzado de haber escrito parte del libreto. Las respuestas, entre ellas de Joyce Carol Oates, no se hicieron esperar

Una especialista destrozó “La Odisea” de Nolan y reabrió el debate sobre la fidelidad literaria

Un recorrido por la casa natal de Federico García Lorca

El hogar de Granada cumple 40 años manteniendo vivo el objetivo de preservar el patrimonio, la vida y la obra del poeta

Un recorrido por la casa natal de Federico García Lorca

Viaja por los confines del mundo y revela qué hay de la naturaleza salvaje no es lo que creemos

A través de el turismo de aventura, a escritora Cal Flyn revela historias desconocidas sobre diferentes puntos del globo que parecen el destino ideal para los aventureros

Viaja por los confines del mundo y revela qué hay de la naturaleza salvaje no es lo que creemos

Murió el galerista Jacques Martínez

El también artista, que tenía 82 años, fundó un emblemático espacio en la calle Florida en los ‘70 y, actualmente, tenía su sede en San Isidro

Murió el galerista Jacques Martínez

Del virreinato a fines del siglo XX: una gran reunión del arte argentino en la Colección Amalita

La exposición “Reunión en neocriollo” despliega pinturas, objetos y documentos de distintas épocas y procedencias de la colección del crítico y curador Marcelo E. Pacheco

Del virreinato a fines del siglo XX: una gran reunión del arte argentino en la Colección Amalita

DEPORTES

Locura por Vozinha en Chile: el video de la multitudinaria bienvenida en el aeropuerto antes de sumarse a su nuevo club

Locura por Vozinha en Chile: el video de la multitudinaria bienvenida en el aeropuerto antes de sumarse a su nuevo club

El contundente mensaje de Marcos Acuña tras la derrota de River Plate frente a Rosario Central

La histórica racha de hace más de un siglo que igualó River Plate con la derrota ante Rosario Central

La reacción del público de River con Coudet y la decisión que tomó junto al plantel tras la derrota ante Rosario Central

El impactante choque de cabezas que generó preocupación en el duelo entre River Plate y Rosario Central

TELESHOW

El inesperado agradecimiento de Andrés Nara a la China Suárez: “Gracias a Dios que está esta señora”

El inesperado agradecimiento de Andrés Nara a la China Suárez: “Gracias a Dios que está esta señora”

Lali Espósito se confesó con Rosalía en Argentina, recordó al ex que incendió un hotel y le declaró: “Este pueblo te ama”

Catherine Fulop le dedicó una carta abierta a Gia, su nieta: “Abuelar es un amor distinto”

Mariana Fabbiani, a pura sensualidad en el Mediterráneo: “Días de descanso, familia y un mar inolvidable”

El mensaje de amor de Gimena Accardi a su novio Seven Kayne por sus 27 años: “Feliz cumple, baby”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Juan Orlando Hernández enfrenta este lunes proceso por lavado de activos y fraude

Honduras: Juan Orlando Hernández enfrenta este lunes proceso por lavado de activos y fraude

República Dominicana deportó a más de 704,000 extranjeros en condición irregular en 22 meses

Panamá sumará un anticuerpo monoclonal contra el virus respiratorio sincitial en recién nacidos

Amnistía denuncia que régimen de Ortega busca desmantelar derechos de nicaragüenses

Oficial penitenciaria detenida tras entregar celular a una interna en Costa Rica