Laguna y Sierra de los Padres: naturaleza, aventura y gastronomía a pocos minutos de Mar del Plata

La Reserva Integral Laguna de los Padres ofrece paisajes ideales para disfrutar de actividades al aire libre (Emturyc)

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A tan solo unos minutos del centro de Mar del Plata, es posible descubrir un paisaje donde la naturaleza ocupa el lugar central. Laguna, sierras, bosques y caminos rurales se combinan con actividades recreativas, espacios culturales e historia, lo que convierte a la zona en una excelente alternativa para disfrutar en familia, con amigos o en pareja durante cualquier estación.

Uno de los principales atractivos de esta zona es la Reserva Integral Laguna de los Padres, cuyo acceso principal se encuentra a la altura del kilómetro 12 de la Ruta Nacional 226.

Este destino es uno de los más elegidos para la pesca de pejerrey, tanto desde la costa como embarcado, con la posibilidad de alquilar botes, cañas y el equipamiento necesario.

Una reserva ideal para vivir el aire libre

La Laguna de los Padres es reconocida por sus aguas tranquilas, que permiten practicar remo, canotaje y windsurf, mientras que los espacios recreativos y campamentos ofrecen la posibilidad de pasar el día en contacto con la naturaleza.

También es un lugar perfecto para recorrer sus alrededores a pie o en bicicleta, disfrutar de un picnic, compartir unos mates o simplemente contemplar el paisaje, donde las araucarias, las aves y la vegetación crean un escenario de gran belleza.

La pesca, los deportes náuticos y los espacios recreativos convierten a la laguna en un clásico de la región (Emturyc)

El circuito suma además un valioso recorrido por la historia regional. Muy cerca de la laguna se encuentran la Reducción Nuestra Señora del Pilar, réplica del primer asentamiento jesuita de la zona, y el Museo Municipal José Hernández, ubicado en un antiguo casco de estancia que conserva objetos, documentos y construcciones originales vinculadas con la vida rural.

En este sitio es posible visitar el galpón de esquila, el bañadero de ganado, distintas dependencias destinadas a las tareas rurales y la vivienda principal. Además, historiadores marplatenses sostienen que José Hernández vivió allí durante algunos años, etapa en la que habría encontrado inspiración para parte de la obra que luego daría origen al Martín Fierro.

Sabores regionales entre valles y sierras

Ubicado en la Ruta 226, a la altura del kilómetro 16, el camino Padre Luis Varetto conduce hacia Sierra de los Padres: un entorno donde la naturaleza se combina con la gastronomía y la producción local.

El trayecto atraviesa valles y lomadas con restaurantes, parrillas, campings y numerosos puestos que ofrecen miel, quesos, embutidos, mermeladas, así como frutas, verduras y hortalizas provenientes del Cordón Frutihortícola de General Pueyrredon.

Los productos regionales forman parte de la identidad gastronómica del destino (Emturyc)

Una vez en el destino, los visitantes pueden recorrer sus centros comerciales y gastronómicos, ideales para degustar productos regionales, descubrir propuestas culinarias y adquirir artesanías locales.

En la parte más alta de la montaña se ubican algunos de los paisajes más representativos del lugar. Allí se encuentran elegantes chalets rodeados de amplios parques, el Sierra de los Padres Golf Club, con su cancha de 18 hoyos, y un mirador panorámico que ofrece una vista privilegiada del entorno serrano. Este campo presenta fairways angostos, rodeados por abundante forestación y desniveles naturales que representan un atractivo desafío para los aficionados a este deporte.

Experiencias para toda la familia

En ese mismo sector también se encuentran el paseo de artesanos y la tradicional Gruta de los Pañuelos, uno de los sitios más emblemáticos de la zona. Entre senderos de piedra y formaciones rocosas se llega hasta la imagen de la Virgen de Luján, donde es tradición dejar un pañuelo como símbolo de agradecimiento o expresión de un deseo.

La Gruta de los Pañuelos es uno de los sitios más visitados de Sierra de los Padres (Emturyc)

La oferta recreativa se completa con establecimientos preparados para disfrutar en familia, con piletas, juegos infantiles, fogones, canchas deportivas, laberintos naturales, muros de escalada, arquería y metegol humano.

Para quienes buscan una experiencia diferente, los vuelos de bautismo en parapente sobre las sierras y la laguna permiten apreciar el paisaje desde las alturas junto a instructores especializados, sin necesidad de experiencia previa.

Naturaleza, aventura, patrimonio, gastronomía y producción regional forman parte de un mismo recorrido, lo que convierte a Laguna y Sierra de los Padres en una de las escapadas más completas para descubrir otra de las grandes propuestas turísticas que ofrece Mar del Plata durante todo el año.

Para conocer más información sobre los servicios y atractivos de Sierra y Laguna de los Padres, se puede visitar este sitio web.