Cuáles son las claves para inscribirse en una carrera universitaria en 2026

Las microcredenciales fortalecen el perfil profesional de los estudiantes (Universidad de Morón)

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La velocidad con la que evoluciona el mercado laboral modificó las expectativas sobre la educación superior. En ese contexto, las instituciones académicas comenzaron a rediseñar sus propuestas: el foco dejó de estar únicamente en la transmisión de contenidos para incluir experiencias de aprendizaje adaptadas a los desafíos actuales.

Con esa visión, la Universidad de Morón (UM) impulsa un modelo educativo basado en competencias que combina innovación tecnológica, formación continua e internacionalización.

Uno de los principales ejes de su estrategia son los Trayectos de Formación en Habilidades Profesionales, una iniciativa que permite incorporar microcredenciales durante la cursada de las carreras de grado, sin costo adicional para los alumnos. De esta manera, los alumnos suman certificaciones alineadas con las necesidades actuales del mercado mientras avanzan rumbo al título.

Este esquema responde a una tendencia internacional que promueve la actualización permanente de competencias específicas. La posibilidad de acreditar conocimientos de manera modular favorece tanto a estudiantes como a profesionales que necesitan fortalecer su perfil sin interrumpir su actividad laboral.

La inteligencia artificial ya forma parte de la experiencia educativa (Universidad de Morón)

La propuesta integra el desarrollo de habilidades blandas, cada vez más valoradas por las empresas. La comunicación efectiva, el trabajo colaborativo, el liderazgo, la resolución de problemas y el pensamiento crítico forman parte de un enfoque que busca complementar los saberes técnicos.

Desde la institución sostienen que, a medida que la inteligencia artificial automatiza procesos, crece la importancia de aquellas capacidades que requieren criterio, creatividad y análisis. Bajo esa premisa, la universidad incorporó estos contenidos de manera transversal en distintos planes de estudio.

Tecnología e innovación para una experiencia educativa

La transformación impulsada por la Universidad de Morón también contempla una fuerte inversión en herramientas digitales. A través de plataformas internacionales como Blackboard y Coursera, ofrece una experiencia integrada para estudiantes presenciales y de educación a distancia.

Estos recursos permiten realizar un seguimiento más preciso del recorrido académico, detectar oportunidades de mejora y ofrecer acompañamiento personalizado. La incorporación de analítica del aprendizaje también facilita la toma de decisiones pedagógicas basadas en información.

Las habilidades profesionales acompañan el recorrido universitario (Universidad de Morón)

“La tecnología actúa como un facilitador que permite detectar necesidades a tiempo, brindar un seguimiento más cercano mediante un dashboard de distintas plataformas y ofrecer una formación rigurosa, pero flexible”, explicó Pablo Navarro, decano de la Escuela Superior de Leyes y especialista en educación digital de la UM.

A su vez, la inteligencia artificial comenzó a formar parte de diferentes propuestas académicas. No solo como contenido de estudio, sino también como herramienta para potenciar la enseñanza y mejorar la experiencia educativa.

Proyección internacional para conocer las principales tendencias

Como parte de esa estrategia, representantes de la UM participaron recientemente del LAC Summit 2026, realizado en Dallas, Estados Unidos. El encuentro reunió a referentes de Blackboard e instituciones de América Latina y el Caribe para debatir sobre IA, analítica educativa y nuevos entornos digitales.

Paralelamente, la política de internacionalización de esta institución incluye convenios de doble titulación con casas de estudios de Italia y España, junto con programas de movilidad académica que amplían las oportunidades de formación en otras partes del mundo.

La UM impulsa una enseñanza orientada a los desafíos actuales (Universidad de Morón)

Oferta para el segundo cuatrimestre

En un escenario donde la actualización permanente dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad, la Universidad de Morón apuesta por un modelo que combina tecnología, flexibilidad, proyección internacional y desarrollo de competencias.

De cara a la segunda mitad de 2026, la institución ofrece carreras presenciales en las sedes de Morón y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, actividades en el nuevo Centro Regional Cañuelas y una amplia propuesta de educación a distancia con alcance nacional.

Asimismo, dispone de programas especiales destinados a profesionales que buscan obtener un segundo título universitario en plazos reducidos, además de ciclos de complementación y programas adaptados a diferentes perfiles.

La propuesta se completa con una política de inserción laboral desarrollada junto a más de 500 empresas, que facilita el acceso a pasantías y experiencias profesionales antes de la graduación, fortaleciendo el vínculo entre la formación académica y el mundo del trabajo.

Para conocer todos los programas disponibles e inscribirse en alguno de ellos, se puede acceder a su sitio web.