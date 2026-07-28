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Martín Cirio y karaoke coreano: así fue la apertura de una reconocida marca de K-Beauty

Skinko celebró su llegada a DOT Baires Shopping con una experiencia que combinó cultura coreana, skincare, makeup, música, tecnología y dinámicas interactivas para descubrir el propio glow

La inauguración del local invitó a recorrer distintos espacios pensados para conocer productos, participar de desafíos y acceder a promociones especiales
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En los últimos años, el skincare coreano ganó un lugar destacado entre las preferencias de los consumidores argentinos. La combinación de innovación, ingredientes específicos y rutinas adaptadas a distintos tipos de piel despertó un creciente interés por el K-Beauty.

En ese contexto, SKINKO eligió DOT Baires Shopping para abrir su nuevo local. El espacio fue concebido para acercar al público una propuesta que integra asesoramiento, productos de marcas reconocidas y experiencias interactivas.

La inauguración estuvo acompañada por un evento especial que reunió a influencers, clientas VIP y visitantes en una jornada donde la música, el maquillaje y el cuidado de la piel fueron los principales protagonistas. La iniciativa permitió descubrir la identidad de esta firma a través de distintas actividades participativas.

Una apertura inspirada en la cultura coreana

Bajo el nombre “SKINKO Karaoke & Glow”, la empresa presentó un concepto que tomó al karaoke coreano como eje de toda la experiencia. La propuesta unió entretenimiento, cuidado de la piel y tecnología dentro del nuevo local.

SKINKO SOLO PARA USO DE INHOUSE
La inauguración reunió a influencers, clientas VIP y visitantes en una jornada dedicada al universo de la K-Beauty (Juan Novelli)

“Hace más de diez años comenzamos este camino con el objetivo de acercar una nueva forma de vivir el cuidado de la piel. Para nosotros, la belleza también tiene que ver con la conexión de cada persona consigo misma”, afirmó Anastasia Paik, directora de SKINKO.

La actividad comenzó por la tarde con el ingreso de invitados especiales, referentes digitales y público que se acercó para conocer el espacio. La inauguración reunió a figuras como Martín Cirio, Stephanie Demner, Belén y Emily Lucius, Clara Sarkany y Lola Poggio, entre otros invitados. Todos recorrieron el nuevo espacio, participaron de las distintas estaciones y compartieron la experiencia con sus comunidades.

Minutos después se realizó el corte oficial de cinta, encabezado por integrantes de la familia Paik junto al equipo de Pigmento. Ese momento marcó la apertura formal de la tienda y dio inicio al circuito preparado para la ocasión.

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Stephanie Demner estuvo presente en la apertura de SKINKO en el DOT (Juan Novelli)

Experiencias para descubrir el propio glow

El concepto “Karaoke & Glow” fue el eje de toda la inauguración. Inspirada en la cultura coreana, la propuesta buscó trasladar la idea de que cada visitante puede descubrir su propio brillo a través de una rutina de cuidado personalizada, productos adaptados a las necesidades de su piel y una experiencia pensada para explorar el universo de K-Beauty de una forma diferente.

La cabina de karaoke fue uno de los puntos más convocantes. Inspirada en los clásicos espacios de entretenimiento de Corea del Sur, invitaba a ingresar de a dos, elegir una canción y llevarse un video como recuerdo.

Otra de las estaciones fue la Mystery Bag Machine, una máquina expendedora que entregaba premios a quienes compartían una historia en Instagram durante la inauguración. La dinámica incentivó la interacción en redes sociales y despertó gran interés entre los presentes.

El recorrido también incluyó el Skin Rescue Game, una pantalla táctil capaz de identificar distintas necesidades de la piel mediante un breve cuestionario. Al finalizar, el sistema recomendaba productos de acuerdo con cada perfil y acercaba alternativas para iniciar o complementar una rutina de cuidado facial.

A pocos metros se encontraba el Scoop Challenge, un juego contrarreloj donde cada participante debía atrapar la mayor cantidad posible de productos con un recipiente especial. La actividad sumó un componente recreativo y se convirtió en otra de las postales de la jornada.

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Emily Lucius en la inauguración de la tienda de SKINKO (Juan Novelli)

Una propuesta que acompaña el crecimiento de K-Beauty

Durante el evento también hubo beneficios para el público general. Las primeras compras recibieron un voucher especial para retirar un producto, una iniciativa que despertó gran expectativa desde el comienzo de la jornada.

El nuevo local fue diseñado para brindar una experiencia personalizada, con asesoramiento especializado y una amplia selección de productos orientados a distintas necesidades. Además de las líneas de skincare, el espacio incorpora propuestas de maquillaje y marcas reconocidas dentro del universo de la belleza coreana.

La apertura de SKINKO en el DOT Baires Shopping reflejó el crecimiento sostenido de K-Beauty en Argentina y el interés que despierta entre consumidores de distintas edades. A través de una experiencia que integró entretenimiento, tecnología y cuidado personal, la marca presentó un espacio pensado para acercar las últimas tendencias coreanas y ofrecer una forma diferente de descubrir el propio glow.

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