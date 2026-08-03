Dan de alta a una mujer de 72 años tras 3 días internada por un desalojo "violento" en Guatemala

Juana Santiago Chel, la anciana de 72 años desalojada de su vivienda en Guatemala, recibió el alta tras pasar tres días hospitalizada. (Canal Ixil Nebaj)

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Con paso lento y un ramo de flores en las manos, este domingo 2 de agosto, fue dada de alta Juana Santiago Chel, la anciana de 72 años que causó conmoción y repudio a las fuerzas de seguridad, luego que fuera desalojada de su vivienda con lo que fue calificado como "excesivo uso de la fuerza policial“.

Santiago Chel estuvo hospitalizada durante tres días, luego de presentar evidentes golpes en diferentes partes del cuerpo, aparentemente provocados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que acudieron a su vivienda para desalojarla por orden judicial.

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El operativo se llevó a cabo la mañana del 31 de julio en una aldea del municipio de Santa María Nebaj, del departamento de Quiché, en Guatemala, luego de que su propio hijo promoviera acciones legales para desalojar a su madre y a su hermana Juana López, de 51 años, junto con sus hijos.

Un desalojo en Santa María Nebaj, Quiché, en Guatemala, terminó con la expulsión forzosa de Juana Santiago Chel, una mujer de 77 años, y de su hija. (Facebook)

Durante el operativo se hizo presente la hermana de Juana, Elena Santiago Chel, de 77 años, quien reside a la par de la vivienda que estaba siendo desalojada, por lo que también resultó lastimada.

Las acciones de los agentes provocaron indignación entre los vecinos, que más tarde se organizaron y acudieron al Ministerio Público para exigir el resguardo de las mujeres de la tercera edad.

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Al sentirse ignorados, decidieron tomar la justicia por sus propias manos y terminaron quemando la residencia de la Jueza Pluripersonal de Primera Instancia Civil de Santa María Nebaj, Ada Madaí López Morales, quien firmó la orden de desalojo.

El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, rechazó la quema de la casa de la jueza y dijo que la seguridad de la magistrada será evaluada en conjunto con el Organismo Judicial. (Facebook)

¿A dónde irá?

Debido al desalojo de su vivienda, Juana Santiago Chel no tiene un lugar a donde ir, por lo que su abogado, Gabriel Guzmán Matón, aseguró que será auxiliada por su hermana Elena.

“Yo ya no tengo a dónde ir”, manifestó doña Juana a medios de comunicación de la localidad. Mientras que Guzmán detalló que "le dará posada su hermana“.

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El abogado explicó que doña Juana “no puede regresar a su vivienda, porque ya se ejecutó la orden de lanzamiento. El mismo sistema no le permite regresar”.

Juana Santiago Chel fue llevada en ambulancia a la residencia de su hermana Elena, quien le dará "posada" mientras resuelve la situación legal de su residencia. (Canal Ixil Nebaj)

No obstante, afirmó que como asistentes legales están haciendo los trámites correspondientes para que le restablezcan los derechos de la propiedad. “Desconocemos cuánto tiempo tomará. El sistema es tardado, pero vamos a tomar el tiempo que nos sea necesario", detalló.

“Firmó su sentencia”

La situación se ha vuelto aún más complicada, debido a que doña Juana estaría atravesando un episodio de ansiedad. “Ella ya no quiere ver papeles, porque su hijo la engañó, confió en él, puso su huella y con esa imagen, esa terrible imagen, como bien dice ella: 'Firmó su sentencia’“, lamentó el abogado.

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Ya no tiene confianza en nadie, comentó Guzmán Matón, ya que, antes del desalojo, Santiago Chel acudió a la Alcaldía Indígena, a la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio de Desarrollo, a la Defensoría de la Mujer Indígena, incluso, al Ministerio de Salud, “pero ninguna le cerraron las puertas. La han victimazado por todos lados“, dijo.

La diligencia judicial en Santa María Nebaj quedó marcada por denuncias de uso de fuerza excesiva y por acusaciones de violación a los derechos humanos. (Facebook)

El proceso legal continuará, junto con las denuncias que el abogado de Juana Santiago ya presentó en contra de varias instituciones, incluida la Jueza Ada López y la PNC. Mientras tanto, la anciana ya fue dada de alta y estará en acogida con su hermana, luego de haber sido la propietaria de 50 cuerdas de terreno, unos 21,836 metros cuadrados.

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