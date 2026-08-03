Guatemala
Agregar Infobae enGoogle

Dan de alta a una mujer de 72 años tras 3 días internada por un desalojo "violento" en Guatemala

La afectada será acogida por su hermana Elena, de 77 años, mientras su defensa tramita recursos para recuperar la posesión, ya que la diligencia judicial del 31 de julio impide el retorno al inmueble

El abogado Gabriel Guzmán Matón afirmó que Juana Santiago Chel no puede volver a su vivienda y quedará alojada con su hermana mientras avanza el proceso legal.
Juana Santiago Chel, la anciana de 72 años desalojada de su vivienda en Guatemala, recibió el alta tras pasar tres días hospitalizada. (Canal Ixil Nebaj)
Guardar

Con paso lento y un ramo de flores en las manos, este domingo 2 de agosto, fue dada de alta Juana Santiago Chel, la anciana de 72 años que causó conmoción y repudio a las fuerzas de seguridad, luego que fuera desalojada de su vivienda con lo que fue calificado como "excesivo uso de la fuerza policial“.

Santiago Chel estuvo hospitalizada durante tres días, luego de presentar evidentes golpes en diferentes partes del cuerpo, aparentemente provocados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que acudieron a su vivienda para desalojarla por orden judicial.

PUBLICIDAD

El operativo se llevó a cabo la mañana del 31 de julio en una aldea del municipio de Santa María Nebaj, del departamento de Quiché, en Guatemala, luego de que su propio hijo promoviera acciones legales para desalojar a su madre y a su hermana Juana López, de 51 años, junto con sus hijos.

El Ministerio Público abrió investigaciones por el ataque a la residencia de la jueza y por posibles irregularidades en la ejecución del desalojo en Santa María Nebaj.
Un desalojo en Santa María Nebaj, Quiché, en Guatemala, terminó con la expulsión forzosa de Juana Santiago Chel, una mujer de 77 años, y de su hija. (Facebook)

Durante el operativo se hizo presente la hermana de Juana, Elena Santiago Chel, de 77 años, quien reside a la par de la vivienda que estaba siendo desalojada, por lo que también resultó lastimada.

Las acciones de los agentes provocaron indignación entre los vecinos, que más tarde se organizaron y acudieron al Ministerio Público para exigir el resguardo de las mujeres de la tercera edad.

PUBLICIDAD

Al sentirse ignorados, decidieron tomar la justicia por sus propias manos y terminaron quemando la residencia de la Jueza Pluripersonal de Primera Instancia Civil de Santa María Nebaj, Ada Madaí López Morales, quien firmó la orden de desalojo.

Un operativo de desalojo en Santa María Nebaj, Quiché, en Guatemala, terminó con la expulsión forzosa de una mujer de 77 años, junto con su hija, así como conel estallido de protestas masivas y el incendio de la vivienda de la jueza responsable del caso.
El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, rechazó la quema de la casa de la jueza y dijo que la seguridad de la magistrada será evaluada en conjunto con el Organismo Judicial. (Facebook)

¿A dónde irá?

Debido al desalojo de su vivienda, Juana Santiago Chel no tiene un lugar a donde ir, por lo que su abogado, Gabriel Guzmán Matón, aseguró que será auxiliada por su hermana Elena.

“Yo ya no tengo a dónde ir”, manifestó doña Juana a medios de comunicación de la localidad. Mientras que Guzmán detalló que "le dará posada su hermana“.

El abogado explicó que doña Juana “no puede regresar a su vivienda, porque ya se ejecutó la orden de lanzamiento. El mismo sistema no le permite regresar”.

El abogado Gabriel Guzmán Matón afirmó que Juana Santiago Chel no puede volver a su vivienda y quedará alojada con su hermana mientras avanza el proceso legal.
Juana Santiago Chel fue llevada en ambulancia a la residencia de su hermana Elena, quien le dará "posada" mientras resuelve la situación legal de su residencia. (Canal Ixil Nebaj)

No obstante, afirmó que como asistentes legales están haciendo los trámites correspondientes para que le restablezcan los derechos de la propiedad. “Desconocemos cuánto tiempo tomará. El sistema es tardado, pero vamos a tomar el tiempo que nos sea necesario", detalló.

“Firmó su sentencia”

La situación se ha vuelto aún más complicada, debido a que doña Juana estaría atravesando un episodio de ansiedad. “Ella ya no quiere ver papeles, porque su hijo la engañó, confió en él, puso su huella y con esa imagen, esa terrible imagen, como bien dice ella: 'Firmó su sentencia’“, lamentó el abogado.

Ya no tiene confianza en nadie, comentó Guzmán Matón, ya que, antes del desalojo, Santiago Chel acudió a la Alcaldía Indígena, a la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio de Desarrollo, a la Defensoría de la Mujer Indígena, incluso, al Ministerio de Salud, “pero ninguna le cerraron las puertas. La han victimazado por todos lados“, dijo.

El Ministerio Público abrió investigaciones por el ataque a la residencia de la jueza y por posibles irregularidades en la ejecución del desalojo en Santa María Nebaj.
La diligencia judicial en Santa María Nebaj quedó marcada por denuncias de uso de fuerza excesiva y por acusaciones de violación a los derechos humanos. (Facebook)

El proceso legal continuará, junto con las denuncias que el abogado de Juana Santiago ya presentó en contra de varias instituciones, incluida la Jueza Ada López y la PNC. Mientras tanto, la anciana ya fue dada de alta y estará en acogida con su hermana, luego de haber sido la propietaria de 50 cuerdas de terreno, unos 21,836 metros cuadrados.

Temas Relacionados

DesalojoPolicía Nacional CivilGuatemalaNebajQuichéJuana Santiago Chel

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras fortalece alianza regional de bomberos, donde se impulsa nuevo liderazgo para Centroamérica y el Caribe

Honduras participó en la Asamblea General de la Confederación de Cuerpos de Bomberos del donde los países miembros acordaron fortalecer la cooperación operativa ante emergencias.

Honduras fortalece alianza regional de bomberos, donde se impulsa nuevo liderazgo para Centroamérica y el Caribe

Un adolescente salvadoreño fue capturado tras ingresar a una vivienda para robar más de $1,000

La Policía Nacional Civil arrestó a Edwin B. tras la denuncia de una familia de la colonia San José, en Santa Ana, luego de que fuera señalado de ingresar a una casa y sustraer efectivo

Un adolescente salvadoreño fue capturado tras ingresar a una vivienda para robar más de $1,000

Honduras: Asfura recibe propuestas de mujeres garífunas para impulsar proyectos

El presidente Nasry Asfura sostuvo este fin de semana una reunión con representantes de la Plataforma de Mujeres Garífunas de Éxito, quienes presentaron una agenda de propuestas orientadas a fortalecer el desarrollo económico

Honduras: Asfura recibe propuestas de mujeres garífunas para impulsar proyectos

El Salvador: Educación deja sin efecto los lineamientos especiales para los desfiles estudiantiles del 15 de septiembre

Autoridades educativas anunciaron que los desfiles cívicos estudiantiles del próximo mes volverán a su modalidad tradicional, luego de dejar sin efecto todas las pautas y limitaciones informadas para la edición 2026

El Salvador: Educación deja sin efecto los lineamientos especiales para los desfiles estudiantiles del 15 de septiembre

En Panamá los propietarios de comercios al por menor evalúan suspender venta de cilindros de gas licuado de 25 libras

El llamado “tanquecito de gas” es utilizado en más de 734 mil hogares y tiene un precio unitario de $4.37, gracias a un subsidio estatal que data de 1993

En Panamá los propietarios de comercios al por menor evalúan suspender venta de cilindros de gas licuado de 25 libras

TECNO

El detalle en tu cargador que define si esperarás 20 minutos o dos horas

El detalle en tu cargador que define si esperarás 20 minutos o dos horas

Descubre 3 formas de usar un kindle viejo de Amazon y convierte tu casa a inteligente

Un iPad para la pared: Apple diseñaría la pantalla definitiva para el control del hogar

Peligros de usar recipientes plásticos en microondas: microplásticos y aditivos en tu comida

Jensen Huang, CEO de Nvidia, prevé salarios de seis cifras en dólares para oficios sin título universitario

ENTRETENIMIENTO

Gwyneth Paltrow causa sorpresa con su primer TikTok al aparecer sin blusa

Gwyneth Paltrow causa sorpresa con su primer TikTok al aparecer sin blusa

Stephen Baldwin revela por qué dejó Hollywood cuando estaba en el punto más alto de su carrera: “No quería ser Tom Cruise”

‘Spider-Man: Brand New Day’ se convierte en el segundo mejor estreno en la historia del cine

Phil Collins revela que sus hijos fueron llamados para despedirse de él tras una crisis de salud por su alcoholismo

El último mensaje del alpinista Nirmal Purja antes de intentar una hazaña histórica que terminó en tragedia

MUNDO

El precio del petróleo se desplomó tras el anuncio de Trump de nuevas negociaciones con Irán para poner fin a la guerra

El precio del petróleo se desplomó tras el anuncio de Trump de nuevas negociaciones con Irán para poner fin a la guerra

Tensión en el estrecho de Ormuz: reportaron una explosión cerca de un petrolero frente a las costas de Omán

Trump dijo que el lunes comenzarán las nuevas conversaciones con Irán tras frenar los ataques previstos contra el régimen

El último mensaje del alpinista Nirmal Purja antes de intentar una hazaña histórica que terminó en tragedia

La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que el plan de EEUU para desarmar a los terroristas de Hamas “fracasará”