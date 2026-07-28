Una cifra récord: el clásico nacional de las loterías pone en juego USD 3 millones libres de impuestos

El sorteo del Quini 6 bate marcas con un pozo estimado en más de 12.700 millones de pesos (Lotería de Santa Fe)

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El próximo 9 de agosto, el Quini 6 pondrá en juego un premio extraordinario de 3 millones de dólares libres de impuestos bajo la modalidad sale o sale, en el marco de la celebración de su aniversario número 38. La propuesta de Lotería de Santa Fe marca un hito en la historia del juego poceado más vendido del país.

Según confirmó el organismo, el premio —inédito para este producto— se entregará sí o sí: de esta manera, la partida no queda vacante, sea cual sea el resultado del sorteo. Un apostador único o varios ganadores podrán repartirse el pozo, que se abonará en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del 7 de agosto de 2026.

38 años de un clásico nacional

El Quini 6 nació el 7 de agosto de 1988 y va rumbo a sus primeras cuatro décadas de existencia. A lo largo de su recorrido, se consolidó como uno de los juegos de azar más arraigados en la cultura popular del país.

“Se trata de un clásico nacional de los juegos de azar; por eso, creemos que es necesario apuntalar permanentemente el producto y, en esta oportunidad, la idea de ofrecer un premio en dólares y libres de impuestos consideramos que puede ser de impacto positivo para la venta del producto”, comentó Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de Lotería de Santa Fe.

La modalidad sale o sale garantiza que el premio llegue a manos de un apostador o varios, sin posibilidad de que el pozo quede vacante (Lotería de Santa Fe)

Alcance federal y más de 2.7 millones de tickets por semana

Una de las características que distingue a este clásico dentro del mercado de loterías es su carácter profundamente federal. El juego se comercializa en todo el territorio argentino —con la única excepción de Tucumán— a través de las redes de agencias oficiales que regulan las loterías de cada provincia. Esa red conjunta es la que explica, en buena medida, su vigencia sostenida y el volumen de ventas que genera: más de 2.7 millones de tickets por semana.

Al respecto, Daniel Di Lena destacó el vínculo que las provincias tienen con el producto y el trabajo de venta que impulsan las agencias en todo el país.“Es fundamental que seamos creativos y que estemos permanentemente atentos al comportamiento comercial del Quini en la calle. Los contextos hoy lo demandan y el desafío de ofrecer un premio de 3 millones de dólares apunta justamente a fortalecer ese posicionamiento”, agregó el funcionario.

Los datos del sorteo

Programado para el domingo 9 de agosto de 2026, el evento extraordinario suma, además de los pozos acumulados para cada modalidad habitual del juego, un pozo especial del siempre sale de USD 3.000.000 (tres millones de dólares). El pago se efectuará en pesos argentinos, al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del 7 de agosto de 2026.

La red de agencias oficiales de todo el país concentrará la venta de un pozo histórico de 3 millones de dólares libres de impuestos (Lotería de Santa Fe)

La modalidad sale o sale implica que el premio se distribuirá entre los apostadores con mayor cantidad de aciertos en caso de que nadie complete los seis números correctos. De ese modo, la garantía de entrega del acumulado es absoluta y no existe posibilidad de que el dinero quede para sorteos posteriores.

Un evento que marca el año para el sector

Con esta edición especial, el Quini 6 refuerza su posición como el juego poceado de mayor tradición y penetración en la Argentina. La combinación de un premio dolarizado, libre de impuestos y con entrega garantizada representa una propuesta que no tiene precedentes en la historia del juego.

Por la magnitud del pozo y el valor simbólico del aniversario, esta edición especial se perfila como uno de los eventos más destacados del año para el mercado de loterías y juegos de azar en el país. Las apuestas estarán disponibles a través de toda la red de agencias oficiales habilitadas en las provincias participantes.