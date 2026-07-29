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Asistencia al viajero en Estados Unidos: el operativo que acompañó a miles de argentinos durante el Mundial

Una unidad móvil recorrió más de 8.000 kilómetros entre Kansas City, Dallas, Miami, Atlanta y Nueva York. Detrás del vehículo hubo prestadores médicos, herramientas de pago, logística internacional y un equipo preparado para responder ante los imprevistos de más de 55.000 personas

Hombre sonriente con camiseta y gorra de Argentina hace un pulgar arriba. Multitud de aficionados, banderas argentinas, pantallas gigantes y carpa azul
La hinchada argentina contó con cobertura médica internacional durante el torneo (GA)
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Viajar para ver el Mundial 2026 exigió una logística precisa. No bastó con comprar pasajes y entradas. Las distancias, el clima y el sistema de salud norteamericano volvieron a la asistencia al viajero a Estados Unidos una necesidad central para miles de hinchas.

Durante el certamen, más de 55.000 argentinos contaron con cobertura médica provista por GO! ASSISTANCE, según datos de la empresa. La compañía desplegó un operativo que incluyó una Unidad Móvil de Asistencia al Viajero (UMAV), una red de prestadores locales y herramientas digitales para resolver consultas y gastos de manera directa en destino.

Planificación anticipada y estrategia previa al torneo

La preparación comenzó varios meses antes del primer partido. El equipo contrató proveedores locales, seleccionó prestadores médicos y coordinó alojamientos. Además, se definió una ruta que siguió los recorridos de la selección nacional y de la hinchada.

Maximiliano Pazos, CEO de la compañía, encabezó el proyecto. Expresó que el objetivo fue mantener presencia física en los lugares donde se concentraban los argentinos, para brindar asistencia en el terreno y no solo de modo remoto.

“Fue un caso de éxito gestionado a 8.000 kilómetros de distancia”, comentó Julieta Di Diego, jefa de Marketing, el equipo que coordinó logística, materiales, alojamientos y el seguimiento del recorrido desde Buenos Aires.

Unidad móvil de asistencia, un banner azul, un canopy azul, bandera argentina, tambor, varias personas, césped y árboles bajo cielo azul
GO! ASSISTANCE desplegó una red de prestadores para atender emergencias durante el Mundial (GA)

Una acción a medida de la hinchada

Cabe destacar que la Unidad Móvil de Asistencia al Viajero recorrió más de 8.000 kilómetros entre Kansas City, Dallas, Miami, Atlanta y Nueva York. En cada ciudad, se instaló cerca de los puntos de encuentro y eventos de los hinchas.

La UMAV funcionó como punto de referencia. Los argentinos se acercaron para pedir orientación, cargar el celular, obtener información sobre servicios, recibir agua o contactar a la central de asistencia.

Desde la empresa afirmaron haber entregado sin costo más de 60.000 botellas de agua durante el torneo. La hidratación resultó fundamental, sobre todo por las largas caminatas y las concentraciones al aire libre.

Una red médica extensa en ciudades clave

Detrás de la unidad móvil existió una estructura más amplia. GO! ASSISTANCE dispuso de más de 200 prestadores directos en los destinos visitados por la hinchada. Ante cada consulta, el equipo evaluó la situación, la ubicación y el tipo de atención requerida. Así, guió a los pasajeros hacia farmacias, consultas médicas o centros de diagnóstico según la necesidad.

La UMAV gestionó 40 asistencias directas durante el Mundial. La existencia de prestadores distribuidos por ciudad resultó esencial. Verificar la presencia de una red local es clave al contratar asistencia médica internacional para viajar a Estados Unidos.

Soluciones digitales para gastos en destino

El operativo incorporó una herramienta relevante: GO!Pay. Se trata de una tarjeta Visa virtual internacional de la que, durante el Mundial, se emitieron 450 ejemplares, informó la compañía. Estas permitieron enviar fondos directamente a los pasajeros para afrontar gastos médicos autorizados sin adelantar dinero propio ni esperar un reintegro.

El sistema fue especialmente útil en Estados Unidos, donde una consulta médica, un medicamento o un estudio puede tener costos elevados para un turista. Resolver pagos en destino, sin trámites posteriores, marcó la diferencia para muchos viajeros.

Una multitud de personas reunida al aire libre. Muchos visten camisetas y sombreros celestes y blancos. Se observan banderas argentinas y un toldo azul
El operativo incluyó apoyo logístico, eventos y espacios de encuentro para los viajeros (GA)

Aspectos clave para elegir un seguro de viaje para Estados Unidos

El mercado argentino ofrece varias opciones, como GO! ASSISTANCE. Antes de contratar una cobertura médica para viajar a EE.UU., conviene analizar ciertos puntos más allá del precio o el monto máximo publicado:

  • Límites de asistencia médica
  • Cobertura de preexistencias
  • Atención 24 horas
  • Red de prestadores en destino
  • Procedimiento para solicitar asistencia
  • Necesidad de adelantar dinero
  • Condiciones de traslado sanitario y repatriación

También importan la edad del pasajero, la duración del viaje y las ciudades del itinerario. Comparar alternativas de asistencia al viajero a Estados Unidos sobre coberturas equivalentes ayuda a tomar una mejor decisión.

Una experiencia aplicable a futuros viajes

El Mundial fue una circunstancia excepcional por la cantidad de viajeros y la velocidad con la que la hinchada se trasladó. Sin embargo, idioma, distancias, costos médicos y desconocimiento del sistema local representan desafíos habituales para quienes visitan el país norteamericano.

Por esa razón, la elección de un seguro de viaje para Estados Unidos no debe limitarse al monto máximo. La capacidad de orientar, asignar prestadores y resolver pagos define el valor de una cobertura.

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