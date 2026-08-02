Javier Milei: “Las reformas apuntan al corazón de la decadencia argentina de los últimos 91 años”

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“Lo que ha significado ese paquete de reformas es atacar el corazón de la decadencia argentina”, afirmó el presidente Javier Milei, al explicar el alcance del conjunto de cuatro reformas estructurales que presentó la semana pasada en cadena nacional. Además de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), el paquete incluye una reforma del grillete fiscal, una del mercado de capitales y otra del mercado de seguros, con las que el mandatario busca transformar el andamiaje de la estructura financiera de la economía argentina.

Para respaldar ese diagnóstico, en una entrevista con Luis Majul en La Nación+, Milei recurrió a un dato histórico: desde 1901 hasta la fecha, la Argentina acumuló 22 crisis económicas, de las cuales 20 tuvieron origen fiscal. Según describió, ese patrón se repitió con una secuencia casi invariable: déficit fiscal, endeudamiento, default, emisión monetaria, inflación y suba de impuestos. Ese ciclo, sostuvo, convirtió al país en uno de los que más tiempo pasó en recesión durante los últimos 50 años y lo llevó de ser una de las economías más ricas del mundo a ubicarse por debajo de la mitad de la tabla global.

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“Entiendo que es una cuestion técnica y que puede parecer lejana, pero es terminar con la terminar la estafa de la política con los argentinos. Es una reforma para terminar de extirpar la inflación de la Argentina. No va a ser instantáneo”, dijo el primer mandatario respecto a que la medida impactará en la cotidianeidad de los argentinos. Y continuó: “No se va a poder falsificar más dinero. Cuando emite para financiar al fisco, es una falsificación de dinero. Además, es un delito penal”.

Al explicar los efectos de terminar con la inflación, Milei subrayó que sus beneficios recaen principalmente sobre los sectores más vulnerables. “Es la política más pro pobre que existe”, afirmó, y agregó que la estabilidad de precios también reduce la volatilidad de los precios relativos y, con ello, habilita mayor crecimiento económico.

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En materia de crecimiento, Milei sostuvo que la economía argentina creció 6% en 2024 respecto a 2023, y estimó un alza de entre 3% y 4% en 2025. “En promedio hemos crecido 5%, es decir, cinco veces más fuerte que lo que ha hecho la economía argentina a lo largo de la historia”, señaló el mandatario.

El presidente Javier Milei defendió el paquete de reformas estructurales que presentó la semana pasada en cadena nacional

Ante la objeción de que ese crecimiento no llega a todos los sectores por igual, Milei respondió: “Eso es falso” y rechazó la noción de “teoría del derrame”, que consideró una “falacia” utilizada por el socialismo para atacar al liberalismo. En su lugar, planteó que cuando un sector prospera, el dinero generado puede reinvertirse —lo que produce más empleo, más producción y mejores precios— o volcarse a otros sectores de la economía. “Si hay derrame, hay derrame para los dos, porque si vamos a hacer una transacción, usted gana con la transacción y gano yo”, graficó. Como ejemplo, señaló el desarrollo que el auge petrolero y gasífero está generando en Neuquén y Río Negro.

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Sobre los altos niveles de morosidad, Milei planteó que, si dos privados firman un acuerdo y uno no puede cumplirlo, “el Estado no debe hacerse cargo de esa deuda. Pasarle la cuenta a todos los demás me parece que no está bien”, afirmó, aunque aclaró que el gobierno fomenta activamente la refinanciación entre privados y que los bancos que renegocian deudas actúan de forma correcta. “Es un problema entre privados”, subrayó.

En ese contexto, el mandatario aportó datos sobre la mejora del perfil crediticio del país. Tres calificadoras de riesgo elevaron la nota de la Argentina, lo que se traduce en menor riesgo país, menores tasas de interés y plazos más largos para refinanciar deudas. Milei situó el riesgo país en 420 puntos tras las elecciones de 2025 y señaló que con un riesgo país de 500 puntos la economía argentina puede crecer entre 7% y 8%. “Mirá qué cosa linda viene para la economía argentina en términos de crecimiento, ingresos, consumo, salarios y caída de la pobreza”, expresó.

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Entrevista patagónica

Además, en una entrevista publicada este domingo por el Diario Río Negro, Javier Milei señaló que la economía argentina evolucionó en línea con lo proyectado al inicio de su gestión y en algunos aspectos superó las expectativas. Enumeró como logros el superávit fiscal sostenido, la baja de la inflación, la eliminación del cepo cambiario y la recomposición de reservas. “La actividad económica y el PBI rompieron su techo histórico, y vamos a tener tres años seguidos de crecimiento por primera vez en 15 años”, afirmó, aunque reconoció que muchos argentinos aún no perciben esa mejora en su vida cotidiana.

En materia impositiva, Milei destacó que desde el inicio de su mandato el gobierno redujo o eliminó más de veinte impuestos por un equivalente a 2,5 puntos del PBI. La reducción del gasto público —explicó- devolvió miles de millones de dólares para que el sector privado invierta de forma voluntaria. Reiteró que las retenciones son una “injusticia” que el campo carga desde hace tiempo y que su eliminación definitiva es un objetivo a alcanzar a medida que crezcan el superávit y la economía.

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En cuanto al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), el presidente informó que las inversiones aprobadas ya superan los USD 46.000 millones, con compromisos por más de USD 100.000 millones en etapa de evaluación. “Si sumamos las inversiones anunciadas, estamos hablando de más de USD 150.000 millones”, señaló, y subrayó que ese volumen se alcanzó en una economía que, hasta tres años atrás, ahuyentaba a los inversores. Destacó que los sectores de energía y minería ya generan un impacto positivo en la balanza comercial y anticipó un fuerte crecimiento de las exportaciones mineras en el corto plazo.

Respecto a la visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, Milei indicó que, por primera vez, las misiones del organismo llegan al país no para exigir condiciones a un gobierno incumplidor, sino para respaldar un programa que sobrecumple todas las metas pactadas. Atribuyó a ese acuerdo la recapitalización del BCRA, que consideró indispensable para estabilizar la economía y sentar las bases del crecimiento.

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