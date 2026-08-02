‘Spider-Man: Brand New Day’ se convierte en el segundo mejor estreno en la historia del cine

Spider-Man: Brand New Day debuta con cifras históricas y domina la cartelera mundial-

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Spider-Man: Brand New Day inició su recorrido en la cartelera con un resultado que la coloca entre los estrenos más importantes de la historia del cine.

La nueva entrega protagonizada por Tom Holland recaudó 355 millones de dólares en Estados Unidos y 927 millones de dólares a nivel mundial durante su primer fin de semana en exhibición, cifras que la convierten en el mayor debut cinematográfico de 2026, de acuerdo con datos publicados por The Hollywood Reporter.

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Los ingresos obtenidos entre el 31 de julio y el fin de semana de estreno también sitúan a la producción como el segundo mejor lanzamiento de todos los tiempos, únicamente por detrás de Avengers: Endgame (2019).

Aquella película, en la que Holland también interpretó a Peter Parker, alcanzó 1,200 millones de dólares en el mercado internacional durante sus primeros días en cartelera.

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'Avengers Endgame' es considerado el mejor debut cinematográfico.

El desempeño de la nueva cinta también representa un avance para la franquicia individual del personaje. Spider-Man: Brand New Day superó el estreno de Spider-Man: No Way Home, película lanzada en 2021 que obtuvo alrededor de 600 millones de dólares en todo el mundo durante su fin de semana de apertura.

La producción marca la cuarta película en solitario de Tom Holland como Spider-Man y reafirma la continuidad de una franquicia que comenzó en 2017 con Spider-Man: Homecoming.

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Con sus participaciones en las cintas individuales y en diversas producciones del Universo Cinematográfico de Marvel, el actor británico se ha convertido en el intérprete que más veces ha dado vida a Peter Parker en la pantalla grande.

Dirigida por Destin Daniel Cretton, la película reúne nuevamente a parte del elenco que ha acompañado la historia desde entregas anteriores. Zendaya regresa en el papel de MJ, mientras Jacob Batalon vuelve como Ned Leeds.

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El reparto incorpora además a Jon Bernthal, quien retoma el personaje de The Punisher, y a Sadie Sink, cuya participación permaneció bajo reserva durante buena parte de la campaña de promoción.

El estreno de Spider-Man: Brand New Day se produce en un año con varios títulos que han registrado una importante respuesta en taquilla.

Según cifras de Box Office Mojo, las producciones con mayores ingresos en el mercado estadounidense durante 2026 incluyen Toy Story 5, The Super Mario Galaxy Movie y Michael, la película biográfica dedicada a Michael Jackson.

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Estos tres títulos también superaron los 1,000 millones de dólares en recaudación internacional.

Entre los lanzamientos recientes también figura The Odyssey, adaptación de la obra de Homero dirigida por Christopher Nolan, que llegó a los cines el pasado 17 de julio.

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The Odyssey ha tenido un desempeño destacado en la taquilla.

La producción continúa incrementando sus ingresos tras un sólido comienzo y comparte parte de su elenco con la nueva película de Spider-Man, ya que cuenta con las actuaciones de Tom Holland, Zendaya y Jon Bernthal.

La lista de producciones con mejor desempeño comercial durante el año también incluye Project Hail Mary, The Devil Wears Prada 2, Obsession, Backrooms, Minions & Monsters y Hoppers, reflejando un panorama competitivo para la industria cinematográfica en 2026.

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En este contexto, el debut de Spider-Man: Brand New Day sobresale por el volumen de ingresos alcanzado en apenas tres días de exhibición.