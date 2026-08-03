“Panamá, sabe a café”, la campaña del mayor encuentro global con baristas y productores de más de 30 países

Un barista sirve leche vaporizada sobre un café de especialidad, creando una delicada figura de latte art. En la mesa se observan granos de café, un molinillo manual y utensilios tradicionales, resaltando la pasión y dedicación por la cultura cafetera artesanal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Panamá recibirá del 23 al 25 de octubre a World of Coffee Panama 2026, primera edición del evento en un país latinoamericano productor de café. Según EFE, reunirá a 13,000 asistentes, más de 320 expositores y delegaciones de 30 países.

El encuentro, organizado por la Specialty Coffee Association (SCA), la Specialty Coffee Association of Panama (SCAP) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), se desarrollará en el Panama Convention Center, un complejo moderno ubicado junto a la entrada del Pacífico del Canal interoceánico. De acuerdo con EFE, la programación incluye exhibiciones comerciales, rondas de negocios, conferencias, catas, espacios de formación y actividades sobre innovación, sostenibilidad, tecnología y desarrollo de mercados.

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Entre los países confirmados figuran Alemania, Brasil, China, Colombia, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Italia, México, Suiza, Turquía, Reino Unido y Venezuela, además de representantes de otros mercados emergentes y tradicionales. EFE detalló que el evento servirá como una plataforma para el comercio del café, donde productores y compradores internacionales podrán establecer relaciones comerciales, descubrir nuevos orígenes y analizar tendencias en la cadena global.

El presidente de la SCAP, Ricardo Koyner, subrayó que Panamá ha forjado una reputación internacional basada en calidad, trazabilidad y confianza, y señaló que la realización del World of Coffee permitirá abrir el panorama más allá del célebre geisha panameño, considerado el grano de especialidad más caro del mundo.

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“Ahora podremos compartir esa experiencia desde el propio origen y abrir un espacio para que productores de toda la región se conecten con nuevos compradores y mercados”, afirmó Koyner en declaraciones recogidas por EFE.

Un total de 64 lotes compiten en las categorías varietales, geishas naturales y geishas lavados antes de la subasta internacional programada para el 23 de septiembre. Cortesía

El campeonato mundial de baristas

Uno de los atractivos principales de la agenda será la celebración, por primera vez en América Latina y en un país productor, del World Barista Championship, que se disputará del 22 al 25 de octubre. Campeones de diferentes países demostrarán sus técnicas y creatividad ante un jurado internacional, mientras que los asistentes podrán visitar fincas, conocer a los productores y observar de cerca los procesos detrás de los cafés de especialidad. EFE remarcó que esta competencia expone el valor generado en cada etapa de la cadena productiva y visibiliza el trabajo de los baristas a nivel mundial.

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Actividades paralelas y apuesta turística

La programación del World of Coffee Panama 2026 se complementa con la campaña nacional “Panamá, sabe a café”, que busca posicionar el encuentro como una experiencia país y destacar la importancia del café en la historia, economía y cultura panameñas. Además, entre el 15 y el 31 de octubre, la iniciativa Coffee Weeks involucrará a cafeterías, restaurantes y hoteles que ofrecerán propuestas y experiencias enfocadas en el café de especialidad producido localmente.

Ernesto Orillac, director del Grupo de Turismo y Esparcimiento de la CCIAP, destacó que el evento permitirá proyectar las ventajas competitivas del país. “World of Coffee Panama permitirá que quienes nos visiten descubran mucho más que nuestros cafés. Queremos que conozcan nuestra cultura, naturaleza, gastronomía, conectividad y hospitalidad”, expresó en diálogo con EFE. Por su parte, la ministra de Turismo, Gloria de León, consideró que la cita representa “una oportunidad para mostrar al mundo” de Panamá.

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