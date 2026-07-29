El guitarrista de los Rolling Stones, Ronnie Wood, regresa a la Argentina el 6 de noviembre

El repertorio del show abarca desde los inicios de Ronnie Wood hasta sus colaboraciones más recientes (DF)

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A una década del recordado América Latina Olé Tour, el guitarrista de los Rolling Stones vuelve al país con un espectáculo que revisa toda su carrera. La presentación de Ronnie Wood & His Band tendrá lugar el 6 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Será su primer concierto solista en el país y se dará en el marco de una gira Fearless: Anthology (1965-2025), que también incluirá paradas en Brasil y Chile. El show contará con la participación de la cantante irlandesa Imelda May como artista invitada.

Esta etapa representa un nuevo capítulo en la relación entre el músico británico y el público argentino, un vínculo forjado durante las cuatro visitas de los Rolling Stones al país: 1995, 1998, 2006 y 2016. En cada una de esas ocasiones, los recitales reunieron a cientos de miles de espectadores y generaron una movilización que se repite en cada anuncio.

El concierto en el Movistar Arena reúne clásicos del rock y nuevas versiones, con el sello de Ronnie Wood (DF)

Venta de entradas y detalles logísticos

Las entradas están disponibles exclusivamente a través del sitio web de Movistar Arena. La productora DF Entertainment remarcó que esta es la única plataforma oficial para la compra.

La venta general se habilitó el 29 de julio desde las 10:00 y admite todos los medios de pago.

Un recorrido por la carrera de Ronnie Wood

El anuncio coincide con un momento de especial actividad para el emblemático guitarrista. El 10 de julio, se estrenó Foreign Tongues, el álbum de estudio número 25 de los Rolling Stones.

A esto se suma la reciente publicación de Fearless: Anthology (1965-2025), una colección de 38 canciones que abarca seis décadas y reúne material de todas las etapas de Wood.

Para su presentación en Buenos Aires, se espera un repertorio diverso:

Temas de sus inicios con The Birds .

Canciones de su paso por The Creation , el Jeff Beck Group y Faces .

Obras emblemáticas junto a los Rolling Stones .

Cuatro grabaciones inéditas, entre ellas Mother of Pearl y una versión de A Certain Girl junto a Chrissie Hynde.

Ronnie Wood estará en noviembre en la Argentina.

Una gira internacional con escala en Buenos Aires

El tour de Ronnie Wood & His Band incluirá presentaciones en Austria, Italia, Reino Unido, Suiza, Alemania, Francia, Países Bajos, España y Portugal. Luego, el artista cruzará el Atlántico para reencontrarse con el público sudamericano.

La conexión con la Argentina se destaca dentro del itinerario. Desde los años 90, los Rolling Stones mantienen una relación cercana con sus seguidores locales, que se refleja en la respuesta masiva a cada visita.

Wood ha manifestado públicamente su aprecio por este lazo, dedicando mensajes en inglés y en castellano a los fans argentinos durante el reciente Hackney Diamonds Tour. “Muchas gracias a todos los fans argentinos haciéndonos el aguante en el Hackney Diamonds tour por Norteamérica”, escribió en sus redes sociales.

Una celebración de 60 años de rock y un vínculo que sigue creciendo

Para muchos, el show en el Movistar Arena será la oportunidad de presenciar una faceta distinta del guitarrista, quien desplegará en vivo el repertorio que lo consagró como uno de los músicos más influyentes del género.

La noche del 6 de noviembre promete convertirse en una celebración de seis décadas de rock compartidas entre Wood y el público argentino. La expectativa se traduce en un marcado interés por las localidades, que históricamente se agotan en pocas horas.

El regreso de Wood a la Argentina reafirma la vigencia de un lazo que trasciende las fronteras y el paso del tiempo. La propuesta invita a recorrer la obra de un protagonista central de la música contemporánea, en una cita que ya se perfila como uno de los acontecimientos culturales más relevantes del año.