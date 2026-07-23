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Pizza, cine y coctelería de autor: así es el espacio que suma experiencias a la gastronomía en Palermo

Desde almuerzos ejecutivos hasta actividades nocturnas, la propuesta de Pani Feroz en Plaza Serrano apunta a que cada visita sea diferente

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En pleno corazón de Palermo, el espacio reúne gastronomía, actividades y un ambiente pensado para compartir (Pani Feroz)

Cada vez son más las personas que priorizan espacios gastronómicos preparados para adaptarse a distintos momentos del día. Desde un almuerzo laboral hasta una salida nocturna o un encuentro entre amigos, la posibilidad de vivir un plan integral gana protagonismo dentro de los nuevos hábitos de consumo.

En ese escenario, Palermo marca tendencia con conceptos innovadores que integran cocina, diseño y actividades. Allí, Pani Feroz desarrolla una propuesta pensada para transformar cada visita en un momento diferente.

En una ciudad donde la oferta gastronómica crece de manera constante, este lugar busca ofrecer algo más que una buena comida. Su objetivo radica en captar la atención de un público que busca vivir experiencias completas.

Una propuesta que combina sabores y personalidad

Desde el contacto inicial, el espacio busca generar impacto a través de una identidad visual marcada. La decoración temática, el packaging premium y cada detalle del ambiente acompañan una experiencia que comienza antes de la llegada del primer plato a la mesa.

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La identidad visual, la ambientación y el packaging acompañan una propuesta con sello propio (Pani Feroz)

El menú incorpora platos especiales, ensaladas, focaccias, sándwiches y otras alternativas ideales para compartir, con opciones preparadas para distintos gustos y ocasiones.

Entre las especialidades aparecen la pizza clásica individual, la ensalada “Tenés un Verde”, elaborada con rúcula, queso azul, aceitunas negras, tomates cherry confitados y palta grillada. También sobresale la “César Cliché”, preparada con mix de hojas verdes, pollo frito y croutons de focaccia.

A esas alternativas se suman el “Gnocchi Knock Ou”t, servido con salsa de inmigrante y stracciatella, junto con la “Focaccia Cruje”, preparada con pollo frito, salsa “Mc Feroz”, pepinillos, queso y lechuga. Cada preparación forma parte de una carta que busca ofrecer variedad durante toda la jornada.

Una agenda con actividades para toda la semana

Además de la gastronomía, el establecimiento presenta una programación semanal pensada para distintos públicos. El objetivo consiste en ofrecer nuevos motivos para regresar y convertir cada jornada en una salida distinta.

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La carta incluye pizzas, focaccias, ensaladas y platos especiales para distintos momentos del día (Pani Feroz)

Uno de los principales atractivos es el cine al aire libre. El espacio cuenta con pantalla gigante y un sector calefaccionado que permite disfrutar películas y transmisiones deportivas durante todo el año en un ambiente cómodo.

La propuesta se completa con la coctelería de autor de Ramiro Ferreri, quien diseñó una carta exclusiva que refleja el espíritu descontracturado y audaz del lugar. Con combinaciones originales, ingredientes de calidad y un equilibrio entre técnica y creatividad, cada cóctel está pensado para maridar con las pizzas y compartir buenos momentos. Una propuesta que convierte cada visita en una experiencia gastronómica completa, donde la cocina y la barra hablan el mismo idioma.

En tanto, los miércoles llegan con otra de las iniciativas más convocantes: Pizza Libre + Vinito. La experiencia invita a compartir una cena relajada entre amigos, en pareja o en familia dentro de un entorno con personalidad propia.

Cada día 29 también ocupa un lugar especial dentro del calendario. En esa fecha se celebra la tradicional jornada de ñoquis, con distintas versiones del plato, entre ellas el nuevo crossover con milanesa. Además, cada comensal puede descubrir el clásico billete sorpresa escondido debajo del plato como símbolo de buena fortuna.

Opciones para distintos momentos del día

Por otra parte, Pani Feroz también desarrolló una propuesta orientada al horario del mediodía. El menú ejecutivo ofrece alternativas rápidas sin resignar calidad, una opción atractiva para trabajadores, estudiantes y visitantes de la zona.

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Los combos con pizzas, bebidas y pochoclos complementan una salida pensada para compartir (Pani Feroz)

La selección incluye pizzas individuales, ensaladas frescas, focaccias y platos calientes, con preparaciones pensadas para resolver un almuerzo completo dentro de un ambiente cómodo y con una fuerte identidad.

A esa oferta se agregan combos especiales que incluyen bebidas, pochoclos y presentaciones individuales o para compartir. De esa manera, cada visita puede adaptarse tanto a una salida casual como a un encuentro planificado para disfrutar durante varias horas.

Una experiencia que va más allá de la gastronomía

Ubicado en Honduras 4999, en pleno corazón de Plaza Serrano, Pani Feroz potencia una propuesta que reúne gastronomía, entretenimiento y una estética diferencial en uno de los polos más visitados de la ciudad.

Con una agenda activa, opciones para distintos momentos del día y una identidad visual reconocible, este lugar busca convertirse en un punto de encuentro donde cada visita ofrece una experiencia completa.

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