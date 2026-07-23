Cómo una pequeña isla caribeña logró convertirse en un referente del turismo sostenible

Con foco en el equilibrio entre economía, ambiente e identidad cultural, Aruba presenta una propuesta basada en experiencias auténticas y compromiso compartido.

En el turismo internacional, poner el foco en la calidad de las experiencias, el impacto sobre las comunidades y la preservación del patrimonio natural forma parte de las estrategias de desarrollo de numerosos países.

Dentro de ese contexto, Aruba se convirtió en uno de los casos más representativos del Caribe. La isla construyó un modelo que combina desarrollo económico, planificación y una fuerte apuesta por el cuidado de su entorno, con la intención de generar beneficios tanto para los viajeros como para la población local.

Desde hace décadas, este sitio combina la actividad turística con la protección de sus principales recursos. Esa visión permitió que el sector se transformara en el principal motor de la economía, al representar más del 70% del Producto Bruto Interno de la isla, según datos difundidos por sus organismos locales.

“Buscamos lograr un balance entre el crecimiento económico que generan quienes visitan la isla y la protección de nuestra tierra, identidad y autenticidad. Es fundamental mantener esos componentes en un buen balance”, expresó Ronella Croes, CEO de la Autoridad de Turismo de Aruba, en diálogo con Infobae.

Ronella Croes, CEO de la Autoridad de Turismo de Aruba (Jaime Olivos)

Un modelo que pone en el centro a la comunidad

El punto de inflexión llegó en 1986, tras el cierre de la refinería de petróleo que durante años impulsó buena parte de la economía local. A partir de ese momento, el país decidió orientar su crecimiento hacia el turismo, fortaleciendo su infraestructura y desarrollando servicios pensados para visitantes de todo el mundo.

Con el paso del tiempo, la estrategia fue ampliándose. La hospitalidad, la seguridad y la conectividad continuaron siendo pilares fundamentales, aunque comenzaron a sumarse nuevos objetivos vinculados con la sostenibilidad, la identidad cultural y el bienestar de los residentes.

En la actualidad, se promueve una mirada que busca fortalecer el vínculo entre el destino y cada persona que lo visita. La campaña “Cuando amas Aruba, Aruba te ama” refleja esa filosofía al plantear una relación basada en el respeto y el compromiso compartido.

La iniciativa también incorpora un elemento que adquiere cada vez mayor relevancia dentro de la industria: colocar a la comunidad en el centro de la experiencia turística. Bajo esa perspectiva, el desarrollo del sector debe generar beneficios concretos para la población, además de ofrecer servicios de calidad a los viajeros.

Agostina Scioli charló con Ronella Croes sobre el turismo en Aruba (Jaime Olivos)

Durante la charla con Agostina Scioli, Croes reveló que la isla apuesta por atraer visitantes interesados en permanecer más tiempo, conocer la cultura local y participar de experiencias auténticas.

Además, explicó que las autoridades cuentan con herramientas de análisis de datos y estudios de percepción ciudadana para evaluar el impacto del turismo. Esa información permite tomar decisiones con una visión de largo plazo y adaptar las políticas públicas a las necesidades de cada etapa.

Argentina: un mercado estratégico para la isla

Según la información difundida, entre enero y mayo de 2026, Aruba recibió 702.158 visitantes, cifra que representó un crecimiento del 10,4% respecto del mismo período del año anterior. Para el destino, ese incremento también implica asumir una mayor responsabilidad sobre la gestión de la actividad turística.

En ese escenario, la Argentina ocupa un lugar estratégico para la isla. Durante los primeros cinco meses del año llegaron 58.905 turistas provenientes del territorio nacional, lo que significó un crecimiento del 193,5% frente al mismo lapso del año anterior.

La isla impulsa un modelo turístico que combina desarrollo económico, sostenibilidad y bienestar para la comunidad. (Aruba)

Actualmente, el país representa el 8,4% de todas las llegadas internacionales y se posiciona como el principal mercado emisor de Sudamérica. A su vez, estos visitantes generaron más de 503.000 noches de alojamiento, dato que refleja estadías prolongadas y un importante aporte para la economía local.

La apuesta por un turismo regenerativo

La incorporación de nuevas conexiones aéreas directas favoreció ese crecimiento. Al mismo tiempo, el perfil del viajero argentino coincide con la propuesta del destino, ya que prioriza la gastronomía, el contacto con la naturaleza, el bienestar y las experiencias vinculadas con la cultura de la isla.

Más allá de la sostenibilidad, Aruba proyecta avanzar hacia un modelo de turismo regenerativo con horizonte en 2030. “Esa visión contempla que podamos seguir evolucionando”, resaltó la ejecutiva.

El destino caribeño promueve una nueva relación entre visitantes y residentes, apoyada en sostenibilidad, innovación y planificación con mirada al futuro

Para alcanzar esa meta, la isla desarrolla iniciativas junto a organizaciones locales, universidades y entidades ambientales. También impulsa acciones como la “Promesa a Aruba”, una propuesta que invita a los visitantes a participar activamente del cuidado del destino mediante pequeños gestos durante su estadía.

La tecnología también ocupa un lugar central dentro de esa transformación. El análisis de información permite administrar los flujos turísticos, proteger áreas sensibles y diseñar estrategias compatibles con la conservación del patrimonio natural y cultural.

En definitiva, la evolución del turismo en Aruba refleja un cambio de paradigma que gana espacio en distintos destinos del mundo. La isla eligió crecer con planificación, integrar a su comunidad en cada decisión y desarrollar un modelo donde el crecimiento económico, la preservación del ambiente y la identidad cultural avancen de manera equilibrada.