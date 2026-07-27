Las carreras de comunicación cambian: el rol de los datos y la inteligencia artificial en esta nueva era

ISEC amplía su propuesta formativa con foco en comunicación y entornos digitales (ISEC)

La transformación digital modificó profundamente el panorama de las carreras tradicionales de comunicación y marketing. Durante años, quienes elegían este campo optaban entre periodismo, publicidad, relaciones públicas o producción audiovisual. Sin embargo, la realidad de las empresas y organizaciones cambió, impulsada por la llegada de nuevas tecnologías y hábitos de consumo.

En ISEC, un establecimiento educativo que forma profesionales de este sector desde hace más de tres décadas, consideran que el crecimiento de las redes sociales, el streaming, el comercio electrónico y el avance de la inteligencia artificial alteró la demanda de talento.

Habilidades en crecimiento y convergencia de disciplinas

Según el Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial, las habilidades vinculadas con inteligencia artificial, pensamiento creativo, análisis de datos, diseño UX/UI, social influence y marketing digital figuran entre las que más van a crecer en los próximos cinco años. Al mismo tiempo, el auge del streaming, los podcasts, el video corto y las plataformas sociales redefinió otras profesiones vinculadas a la comunicación.

“Hoy, un periodista necesita conocimientos de SEO, métricas digitales y formatos para redes sociales. Un locutor participa en streams, produce podcasts, graba para plataformas, realiza doblaje y genera contenido propio. Los productores audiovisuales trabajan para YouTube, Twitch, plataformas OTT, empresas, agencias y creadores de contenido”, sostienen desde el centro de estudios.

Esta convergencia entre distintas disciplinas representa uno de los cambios más profundos en la industria. Las empresas hoy buscan perfiles que combinen conocimientos de comunicación, marketing, tecnología, análisis de datos y producción de contenidos.

ISEC aborda la convergencia entre periodismo, publicidad, marketing y producción audiovisual en un mismo recorrido formativo (ISEC)

Nuevos perfiles para nuevas demandas

En este contexto, surgieron carreras que preparan a estudiantes para desarrollar estrategias, crear contenidos, interpretar métricas y gestionar marcas en diversas plataformas. No se trata solo de dominar herramientas como Instagram, TikTok o Google Ads. El desafío central es entender cómo circula la información, cómo se construye una audiencia y cómo transformar los datos en decisiones estratégicas.

En este escenario, la institución decidió incorporar la carrera de Comunicación Digital. El nuevo trayecto prepara a los estudiantes para insertarse en plataformas, medios, agencias, empresas, o bien desarrollar proyectos propios, integrando producción de contenidos, realización audiovisual, análisis de métricas y planificación.

Los egresados de este programa pueden ocupar roles como Content Manager, Social Media Manager, productor para contenidos en redes o coordinador de proyectos multiplataforma.

En la misma línea, la actualización también llegó a los planes de estudio de todas las carreras que se cursan en la institución. Se sumaron asignaturas vinculadas con inteligencia artificial, streaming, producción para plataformas digitales, marketing de contenidos, creación audiovisual, análisis de audiencias y comunicación multiplataforma. El enfoque es eminentemente práctico.

Quienes participan de la carrera de Marketing Digital en ISEC suman herramientas relacionadas con branding, publicidad digital, SEO, analítica web, automatización, experiencia de usuario (UX), inteligencia artificial y planificación estratégica.

Estos perfiles son requeridos por empresas tradicionales, startups, agencias de publicidad, organismos públicos, medios, organizaciones sociales y emprendimientos propios.

ISEC actualiza programas de manera constante según la demanda del sector y los nuevos hábitos de consumo (ISEC)

Entre las características destacadas de la propuesta de ISEC se encuentran:

Incorporación de nuevas materias orientadas a plataformas digitales y tecnologías emergentes.

Prácticas interdisciplinarias que reúnen a estudiantes de distintas carreras.

Producción de contenidos en estudios de radio y televisión propios .

Participación en coberturas periodísticas y trabajos para medios de la institución.

Actualización constante de los programas en función de la demanda del sector.

Formación integral y experiencia concreta

La propuesta de ISEC se basa en un esquema de trabajo interdisciplinario. Estudiantes de diferentes carreras desarrollan proyectos conjuntos, participan en producciones reales, realizan coberturas periodísticas y producen contenidos para los propios medios de la institución.

El objetivo es que los egresados cuenten con conocimientos técnicos y experiencia concreta, junto con una visión integral sobre cómo funciona la comunicación hoy.

En una industria donde las fronteras entre periodismo, publicidad, marketing, producción audiovisual y creación de contenidos resultan cada vez más difusas, la demanda se orienta hacia comunicadores capaces de integrar saberes, adaptarse a los cambios tecnológicos y generar valor en cualquier plataforma.