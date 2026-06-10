Más opciones para trabajar: llegan nuevas configuraciones de una pickup fabricada en el país

Ford, sponsor principal de Agroactiva, desplegó toda su línea de pick-ups y ofreció a los visitantes una experiencia de manejo off-road única.

En un contexto en el que la innovación tecnológica y la eficiencia operativa ganan protagonismo dentro del sector agropecuario, las automotrices buscan fortalecer su presencia con propuestas cada vez más orientadas a las necesidades productivas del campo.

Un ejemplo de esto es la participación de Ford Argentina como sponsor oficial de Agroactiva. Del 3 al 6 de junio, la compañía presentó su portfolio de productos y servicios en Armstrong, Santa Fe, con propuestas orientadas al trabajo, la conectividad y la experiencia de sus clientes.

En un espacio especialmente diseñado para la feria, la marca exhibió las principales novedades de su gama de vehículos, con foco en las necesidades de productores agropecuarios, empresas y usuarios comerciales.

La propuesta incluyó desde pick-ups y SUV hasta soluciones de posventa y herramientas digitales. La presencia de la marca del óvalo también contempló actividades interactivas para el público, pruebas de manejo y beneficios exclusivos para usuarios de la Ford App.

Ford presenta nuevas versiones de Ranger y su propuesta integral para clientes comerciales (Leonardo Galleto)

Nuevas versiones para ampliar la oferta de trabajo

Uno de los anuncios centrales de la participación de la marca fue la incorporación de siete nuevas versiones de Ford Ranger, presentadas dentro del área exclusiva de Ford Pro, la división enfocada en clientes comerciales y flotas.

“Nuestra presencia en este lugar tiene que ver con la relación histórica que tenemos con el cliente de campo. Además, celebramos”, afirmó Tomás Labourt, gerente de Producto de la compañía en la Argentina.

El ejecutivo también destacó el valor estratégico que tiene la pick-up fabricada en la planta de Pacheco: “Este año celebramos 30 años de la fabricación de Ford Ranger en la Argentina”.

Las nuevas configuraciones incluyeron las variantes RANGER XL AT cabina doble (4x2 y 4x4), chasis 4x4 manual y XL cabina simple manual (4x2 y 4x4), disponibles con distintas alternativas de tracción. La ampliación buscó responder a diferentes necesidades operativas vinculadas con el trabajo diario, el transporte de cargas y las actividades productivas.

La exhibición también incorporó la Transit Van L2H3 AT, una opción destinada al segmento comercial que combina capacidad de transporte, equipamiento tecnológico y sistemas de seguridad.

La presencia de Ford en la feria incluye pruebas off-road, beneficios exclusivos y atención especializada (Leonardo Galleto)

Experiencias de manejo y exhibición completa

La automotriz también presentó la totalidad de su oferta de pick-ups, integrada por la nueva generación de Ranger, Maverick Tremor, Ranger Raptor y F-150 Raptor. A esta propuesta se suma la Everest, una SUV de siete asientos que comparte plataforma y capacidades con la Ranger.

Los visitantes tuvieron la posibilidad de conocer estos modelos de cerca y participar de pruebas dinámicas en el Off-Road Campus, una pista especialmente diseñada para demostrar las capacidades de los vehículos en distintos tipos de terrenos.

Dentro de esta experiencia participaron modelos como Ranger XL AT, Ranger Limited+, Ranger Raptor, Maverick Tremor, Everest, Bronco Sport, Bronco V6, F-150 Raptor y F-150 Tremor.

Los usuarios registrados en Ford App contaron además con el beneficio de acceso prioritario a las pruebas de manejo mediante el sistema FastPass, que permitió reducir los tiempos de espera durante la muestra.

Ford apuesta por la tecnología y la versatilidad con una exhibición pensada para el campo argentino (Leonardo Galleto)

Servicios, mantenimiento y beneficios exclusivos

La propuesta de Ford en Agroactiva se completó con un sector dedicado a la posventa, donde los clientes pudieron acceder al Servicio Móvil de mantenimiento. Técnicos especializados realizaron tareas preventivas con herramientas y repuestos originales, sin necesidad de solicitar turno previamente.

La compañía también ofreció promociones especiales, alternativas de financiación y asesoramiento personalizado para los asistentes que visitaron la feria con sus vehículos.

Por otro lado, Tienda Ford, la plataforma oficial de comercio electrónico de la marca, dispuso de un espacio dentro del stand para brindar información sobre accesorios y repuestos, además de promociones exclusivas para los asistentes.

A través de estas iniciativas, Ford buscó acercar soluciones integrales para acompañar las actividades productivas del campo, con el fin de combinar vehículos, servicios y herramientas digitales en un mismo espacio.