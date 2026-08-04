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Tecnología, autonomía y eficiencia: así es el nuevo SUV híbrido enchufable que llega al mercado argentino

Con el lanzamiento del TIGGO 7 CSH, Chery expande su oferta de modelos electrificados e impulsa una nueva etapa dentro de su estrategia local

Chery incorporó el TIGGO 7 CSH a su portfolio local para fortalecer su estrategia de electrificación junto al ARRIZO 8 CSH.
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La transición hacia formas de movilidad más eficientes marca el rumbo de la industria automotriz. En ese escenario, los vehículos híbridos enchufables ganan espacio como una alternativa capaz de combinar la conducción eléctrica para los trayectos diarios con la autonomía necesaria para viajes de mayor distancia.

Cada vez más fabricantes incorporan este tipo de tecnologías a su oferta con el objetivo de responder a una demanda que prioriza el ahorro de combustible, la innovación y una menor huella ambiental. En ese escenario, Chery avanza con una estrategia de electrificación que busca ampliar las opciones disponibles en la Argentina a través de modelos que integran eficiencia y autonomía.

Representada en el país por el Grupo Corven, la firma lanzó oficialmente el nuevo TIGGO 7 CSH, un SUV híbrido enchufable que amplía la familia de eléctricos de la marca. El lanzamiento se realizó en el restaurante Mesa Tres, ubicado en la Costanera de Buenos Aires, donde la compañía reunió a concesionarios, clientes e invitados especiales.

La apuesta por una movilidad con nuevas tecnologías

La incorporación de este modelo simboliza un paso más dentro de la estrategia tecnológica de esta automotriz en el mercado local. Así fortalece su propuesta de movilidad híbrida y amplía las opciones disponibles para el público que busca vehículos con sistemas de propulsión de última generación.

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Claudio San Román, director de Chery Argentina (Juan Novelli)

“Acercamos una tecnología que combina eficiencia, autonomía y prestaciones, sin resignar el confort y la versatilidad que buscan las familias. Junto con el ARRIZO 8 CSH, este modelo refleja el camino que construimos hacia una movilidad cada vez más inteligente y sustentable”, expresó Claudio San Román, director de Chery Argentina.

Además del lanzamiento del TIGGO 7 CSH, la marca desarrolló su línea de productos con tecnología Chery Super Hybrid. El nuevo SUV se suma al TIGGO 4 CSH y al ARRIZO 8 CSH, y complementa la oferta del TIGGO 7 PRO HYBRID, equipado con un sistema híbrido suave.

Un sistema híbrido pensado para cada recorrido

De esta manera, Chery amplía un line-up que ofrece distintas alternativas de electrificación para diferentes perfiles de usuarios. La estrategia apunta a acompañar la evolución del mercado argentino con soluciones que integran tecnología, autonomía y eficiencia.

El TIGGO 7 CSH incorpora un sistema híbrido enchufable compuesto por un motor naftero turbo de 1,5 litros con inyección directa y otro eléctrico integrado en la transmisión. En conjunto desarrollan una potencia máxima combinada de 278 CV y un torque de 365 Nm.

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El TIGGO 7 CSH amplía la oferta de vehículos electrificados con tecnología híbrida enchufable (Juan Novelli)

Por su parte, la batería de fosfato de hierro y litio de 18,4 kWh permite recorrer hasta 93 kilómetros en modo completamente eléctrico, de acuerdo con el ciclo NEDC. Al combinar ambas motorizaciones, alcanza una autonomía de hasta 1.200 kilómetros con un único tanque de combustible.

Asimismo, admite carga en corriente alterna de hasta 6,6 kW y carga rápida en corriente continua de hasta 40 kW mediante conectores Tipo 2 y CCS2. Como parte de la propuesta comercial, la marca entrega junto al vehículo un cargador portátil y un Wallbox para facilitar la recarga en distintos entornos.

El modelo también incorpora programas de funcionamiento HEV, EV y EV+, además de modos de conducción Normal, Eco y Sport. Estas configuraciones permiten adaptar la respuesta del sistema de propulsión según las condiciones del camino o las preferencias del conductor.

Equipamiento orientado al confort y la seguridad

En cuanto al diseño, el SUV mantiene las proporciones del TIGGO 7 PRO HYBRID e incorpora una imagen moderna con faros Full LED, llantas de aleación de 18 pulgadas, techo panorámico y detalles cromados que acompañan su propuesta estética.

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El nuevo modelo combina confort, seguridad y una propuesta orientada a la movilidad de baja emisión (Juan Novelli)

En el interior sobresalen las dos pantallas de 12,3 pulgadas para instrumental y multimedia, tapizados en cuero ecológico, sistema de sonido Sony, climatizador bizona, cargador inalámbrico de 50 W y asientos delanteros con regulación eléctrica y climatización. Todo el conjunto busca ofrecer una experiencia de conducción cómoda y conectada.

Por otro lado, el equipamiento de seguridad incluye 17 asistencias avanzadas a la conducción, entre ellos frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, detector de punto ciego y alerta de tráfico cruzado. A eso se suman múltiples airbags, controles electrónicos de estabilidad y tracción, estructura reforzada y anclajes ISOFIX.

El modelo obtuvo cinco estrellas en Euro NCAP, con destacados resultados en protección de ocupantes adultos, infantiles y usuarios vulnerables de la vía. Además, llega con una garantía general de 7 años o 150.000 kilómetros, mientras que el tren motriz híbrido cuenta con una cobertura de 8 años o 150.000 kilómetros.

Disponible en seis colores y con un precio de venta de USD 36.500, el nuevo TIGGO 7 CSH ya forma parte de la red oficial de concesionarios de Chery Argentina. Así, la marca amplía su propuesta de movilidad electrificada con un vehículo que reúne tecnología híbrida enchufable, equipamiento, seguridad y autonomía para responder a las nuevas demandas del mercado.

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