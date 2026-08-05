Entretenimiento
Agregar Infobae enGoogle

“Ella estuvo ahí cada vez que la necesité, sin importar la circunstancia”: la emotiva confesión de ASAP Rocky sobre Rihanna

El rapero reveló en un adelanto de The Jason Lee Show cómo la cantante lo acompañó en sus peores momentos, desde su detención en Suecia hasta la noche que la encontró llorando en el suelo de un hotel en París

ASAP Rocky habló sobre el papel fundamental que tuvo Rihanna en sus momentos más difíciles, destacando el apoyo emocional de la cantante en distintas etapas de su vida (REUTERS/Benoit Tessier)
ASAP Rocky habló sobre el papel fundamental que tuvo Rihanna en sus momentos más difíciles, destacando el apoyo emocional de la cantante en distintas etapas de su vida (REUTERS/Benoit Tessier)
Guardar

En un reciente adelanto de la entrevista de ASAP Rocky para The Jason Lee Show, difundido por Complex, el rapero habló abiertamente sobre el papel fundamental que Rihanna tuvo en su vida durante etapas marcadas por dificultades personales y profesionales.

“Ella estuvo ahí cada vez que la necesité, sin importar la circunstancia”, resumió el rapero sobre su relación.

Rihanna, un pilar en los momentos más duros

Es que, según destacó ASAP Rocky, Rihanna fue un apoyo esencial en sus peores momentos. La pareja comparte su vida desde hace más de 6 años y tienen tres hijos en común: RZA, nacido en mayo de 2022; Riot Rose, nacido en agosto de 2023; y su hija más pequeña, Rocki, nacida en septiembre de 2025.

PUBLICIDAD

El rapero aseguró que la fortaleza de Rihanna lo ayudó a superar situaciones críticas, tanto en la amistad como en la relación de pareja (REUTERS/Eduardo Munoz)
El rapero aseguró que la fortaleza de Rihanna lo ayudó a superar situaciones críticas, tanto en la amistad como en la relación de pareja (REUTERS/Eduardo Munoz)

Rihanna realmente es una mujer negra fuerte”, expresó el rapero, resaltando la fortaleza de la cantante y empresaria. “Ella estuvo a mi lado en mis horas más bajas”, agregó en el fragmento adelantado por Complex.

Sobre el alcance de ese respaldo, Rocky detalló que no se limitó a una etapa en particular. “Eso se mantuvo cada vez que atravesé etapas oscuras y ella aparecía, tanto en una relación de pareja como en una amistad platónica”, explicó, evidenciando que el apoyo de Rihanna trascendió la relación sentimental y se manifestó desde la amistad.

PUBLICIDAD

Episodios clave: Suecia y el caso de Relli

A$AP Rocky, izquierda, y Rihanna asisten a la gala benéfica del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York
Rocky recordó cómo Rihanna lo acompañó durante su detención en Suecia y también estuvo presente en el conflicto judicial con Relli (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

El rapero mencionó episodios concretos en los que Rihanna estuvo presente. “Ella me acompañó cuando fui detenido en Suecia”, recordó Rocky.

Este episodio, ocurrido en 2019, marcó uno de los momentos de mayor tensión y exposición mediática en la vida del artista. De acuerdo con su relato, Rihanna se mantuvo cerca y disponible durante todo ese proceso.

Además, Rocky incluyó el caso de Relli entre los momentos difíciles en los que Rihanna no dudó en estar a su lado. Ambos casos, según el músico, ejemplifican la constancia de la cantante en las situaciones más complejas: “Ella estuvo ahí cada vez que la necesité, sin importar la circunstancia”, afirmó el rapero.

Un llamado inesperado en París

Tras la muerte de su padre, Rocky recibió el apoyo directo de Rihanna, quien apareció en su hotel en París en un momento de profunda vulnerabilidad (REUTERS/Manon Cruz)
Tras la muerte de su padre, Rocky recibió el apoyo directo de Rihanna, quien apareció en su hotel en París en un momento de profunda vulnerabilidad (REUTERS/Manon Cruz)

Uno de los recuerdos que más emocionó a Rocky tiene lugar en París, poco después de la muerte de su padre a finales de 2012.

El rapero relató que, pese a que su primer álbum llegó al número uno en enero de 2013, el dolor personal era abrumador. “Estaba en el suelo del baño de un hotel en París, llorando, y Rihanna me llamó para felicitarme”, contó.

Rocky explicó que ninguno de los dos sabía que el otro estaba en la ciudad. Tras esa llamada, él dejó de responder y, minutos después, Rihanna apareció en su habitación. “Entró al cuarto y me preguntó si estaba bien”, recordó el músico, quien describió ese gesto como una muestra de preocupación genuina y cercanía.

La relación más allá del romance

A$AP Rocky
Más allá del vínculo amoroso, el músico destacó la empatía y solidaridad que caracterizaron su relación con Rihanna (Crédito: Celebrity Substitute YouTube)

El adelanto difundido por Complex también pone de relieve cómo la relación entre ambos artistas ha ido más allá de lo romántico. Rocky subrayó que Rihanna supo acompañarlo tanto en la amistad como en el noviazgo, adaptándose a las circunstancias y manteniendo su rol de apoyo incondicional.

Su presencia fue una constante en diferentes periodos de mi vida”, señaló el rapero.

La entrevista anticipa que el vínculo entre ambos se cimentó en la empatía, la solidaridad y el respeto mutuo, valores que Rocky considera fundamentales en su historia con Rihanna.

Expectativa por la entrevista completa

El adelanto de la entrevista generó repercusión en redes sociales, a la espera de más detalles sobre la historia compartida entre ambos artistas (REUTERS/Daniel Cole)
El adelanto de la entrevista generó repercusión en redes sociales, a la espera de más detalles sobre la historia compartida entre ambos artistas (REUTERS/Daniel Cole)

El teaser de la entrevista, de apenas un minuto, generó impacto en redes sociales y medios internacionales, sobre todo por la franqueza de Rocky al describir la importancia de Rihanna en su vida. La entrevista completa se emitirá este miércoles 5 de agosto en The Jason Lee Show y se espera que ofrezca más detalles sobre cómo ambos artistas enfrentaron juntos momentos de adversidad.

En el fragmento difundido, Rocky dejó en claro que, tanto en la amistad como en el amor, Rihanna fue y sigue siendo una figura clave para su equilibrio personal.

Temas Relacionados

ASAP RockyRihannaEntrevistas TelevisivasCultura PopNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorpresa entre el reparto de la secuela de ‘La asistenta’: este es el nuevo fichaje para la siguiente entrega

Tras el anuncio de Kirsten Dunst, la segunda parte contará con otra actriz para acompañar a Sydney Sweeney

Sorpresa entre el reparto de la secuela de ‘La asistenta’: este es el nuevo fichaje para la siguiente entrega

La nueva película del discípulo de Quentin Tarantino que ha encendido la industria por sus escenas con inteligencia artificial: “Ayuda a que resulte más fluida”

El actor y director, quien colaboró con Tarantino en películas como ‘Death Proof’ o ‘Malditos bastardos’, acaba de estrenar ‘Ice Cream Man’

La nueva película del discípulo de Quentin Tarantino que ha encendido la industria por sus escenas con inteligencia artificial: “Ayuda a que resulte más fluida”

La escena eliminada de ‘Spider-Man: Brand New Day’ que dejó fuera un cameo más que esperado por los fans: “Me dejaron fuera”

Una importante actriz relacionada con el universo Marvel confirmó que tenía una aparición en la película recién estrenada

La escena eliminada de ‘Spider-Man: Brand New Day’ que dejó fuera un cameo más que esperado por los fans: “Me dejaron fuera”

Kelly Osbourne lanza mensajes contra Sid Wilson tras ser expulsado de Slipknot y exige manutención para su hijo

La presentadora compartió una serie de mensajes en Instagram, posteriormente eliminados, en los que pidió apoyo económico para el hijo que tiene con el músico

Kelly Osbourne lanza mensajes contra Sid Wilson tras ser expulsado de Slipknot y exige manutención para su hijo

El insólito error en un cine que se volvió viral entre los fans de ‘Spider-Man: Brand New Day’

Un error de proyección provocó que una sala de cine reprodujera algo muy distinto a la película programada

El insólito error en un cine que se volvió viral entre los fans de ‘Spider-Man: Brand New Day’

DEPORTES

Quién es Neckzilla, el coloso sudamericano que renunció al Olympia 2026 para hacer una nueva transformación de su físico

Quién es Neckzilla, el coloso sudamericano que renunció al Olympia 2026 para hacer una nueva transformación de su físico

El TC cumple 89 años: cómo se rescataron 100 autos históricos, dónde se guardan y el trabajo para que sigan funcionando

Boca Juniors define los préstamos de algunos futbolistas apartados: el seguimiento a los 28 que están cedidos en otros clubes

El ranking de la Fórmula 1 con los mejores pilotos de la primera mitad de la temporada: el destacado lugar que ocupa Colapinto

La llamativa innovación en la regla que planteó Djokovic para que el tenis sea más entretenido: “Debemos cambiar”

TELESHOW

Magui Bravi en “Lo de Pampita”: “No imagino cómo es volver a enamorarme”

Magui Bravi en “Lo de Pampita”: “No imagino cómo es volver a enamorarme”

Se conoció quién ganó la casa de esta temporada en Gran Hermano: “Para mi papá que jugaba a la timba”

El mensaje de Lali Espósito a días de la votación sobre la Ley de Tierras: “Hay que defender los recursos estratégicos”

Las tiernas fotos de Tini Stoessel en París junto a Fifi, su perra rescatada

La reacción de Darío Barassi cuando una participante le reveló que era actriz porno: “Estoy nervioso”

INFOBAE AMÉRICA

El ejército de Israel destruyó una red de túneles y un depósito de armas de Hezbollah en el sur del Líbano

El ejército de Israel destruyó una red de túneles y un depósito de armas de Hezbollah en el sur del Líbano

Ante el aumento de muertes, Bolivia desplegó 200 policías en su frontera con Brasil tras nueve muertes atribuidos a bandas brasileñas

La reforma económica y tributaria de Kast sorteó uno de sus últimos obstáculos en el Parlamento chileno

Crisis en Cuba: los apagones dejan sin luz y agua a los habitantes de la isla que buscan solucionar el problema “insoportable”

Putin dialogó con Lula da Silva en plena visita de sus asesores a Brasil y abordaron las relaciones del comercio bilateral