“Ella estuvo ahí cada vez que la necesité, sin importar la circunstancia”: la emotiva confesión de ASAP Rocky sobre Rihanna

ASAP Rocky habló sobre el papel fundamental que tuvo Rihanna en sus momentos más difíciles, destacando el apoyo emocional de la cantante en distintas etapas de su vida (REUTERS/Benoit Tessier)

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En un reciente adelanto de la entrevista de ASAP Rocky para The Jason Lee Show, difundido por Complex, el rapero habló abiertamente sobre el papel fundamental que Rihanna tuvo en su vida durante etapas marcadas por dificultades personales y profesionales.

“Ella estuvo ahí cada vez que la necesité, sin importar la circunstancia”, resumió el rapero sobre su relación.

Rihanna, un pilar en los momentos más duros

Es que, según destacó ASAP Rocky, Rihanna fue un apoyo esencial en sus peores momentos. La pareja comparte su vida desde hace más de 6 años y tienen tres hijos en común: RZA, nacido en mayo de 2022; Riot Rose, nacido en agosto de 2023; y su hija más pequeña, Rocki, nacida en septiembre de 2025.

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El rapero aseguró que la fortaleza de Rihanna lo ayudó a superar situaciones críticas, tanto en la amistad como en la relación de pareja (REUTERS/Eduardo Munoz)

“Rihanna realmente es una mujer negra fuerte”, expresó el rapero, resaltando la fortaleza de la cantante y empresaria. “Ella estuvo a mi lado en mis horas más bajas”, agregó en el fragmento adelantado por Complex.

Sobre el alcance de ese respaldo, Rocky detalló que no se limitó a una etapa en particular. “Eso se mantuvo cada vez que atravesé etapas oscuras y ella aparecía, tanto en una relación de pareja como en una amistad platónica”, explicó, evidenciando que el apoyo de Rihanna trascendió la relación sentimental y se manifestó desde la amistad.

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Episodios clave: Suecia y el caso de Relli

Rocky recordó cómo Rihanna lo acompañó durante su detención en Suecia y también estuvo presente en el conflicto judicial con Relli (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

El rapero mencionó episodios concretos en los que Rihanna estuvo presente. “Ella me acompañó cuando fui detenido en Suecia”, recordó Rocky.

Este episodio, ocurrido en 2019, marcó uno de los momentos de mayor tensión y exposición mediática en la vida del artista. De acuerdo con su relato, Rihanna se mantuvo cerca y disponible durante todo ese proceso.

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Además, Rocky incluyó el caso de Relli entre los momentos difíciles en los que Rihanna no dudó en estar a su lado. Ambos casos, según el músico, ejemplifican la constancia de la cantante en las situaciones más complejas: “Ella estuvo ahí cada vez que la necesité, sin importar la circunstancia”, afirmó el rapero.

Un llamado inesperado en París

Tras la muerte de su padre, Rocky recibió el apoyo directo de Rihanna, quien apareció en su hotel en París en un momento de profunda vulnerabilidad (REUTERS/Manon Cruz)

Uno de los recuerdos que más emocionó a Rocky tiene lugar en París, poco después de la muerte de su padre a finales de 2012.

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El rapero relató que, pese a que su primer álbum llegó al número uno en enero de 2013, el dolor personal era abrumador. “Estaba en el suelo del baño de un hotel en París, llorando, y Rihanna me llamó para felicitarme”, contó.

Rocky explicó que ninguno de los dos sabía que el otro estaba en la ciudad. Tras esa llamada, él dejó de responder y, minutos después, Rihanna apareció en su habitación. “Entró al cuarto y me preguntó si estaba bien”, recordó el músico, quien describió ese gesto como una muestra de preocupación genuina y cercanía.

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La relación más allá del romance

Más allá del vínculo amoroso, el músico destacó la empatía y solidaridad que caracterizaron su relación con Rihanna (Crédito: Celebrity Substitute YouTube)

El adelanto difundido por Complex también pone de relieve cómo la relación entre ambos artistas ha ido más allá de lo romántico. Rocky subrayó que Rihanna supo acompañarlo tanto en la amistad como en el noviazgo, adaptándose a las circunstancias y manteniendo su rol de apoyo incondicional.

“Su presencia fue una constante en diferentes periodos de mi vida”, señaló el rapero.

La entrevista anticipa que el vínculo entre ambos se cimentó en la empatía, la solidaridad y el respeto mutuo, valores que Rocky considera fundamentales en su historia con Rihanna.

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Expectativa por la entrevista completa

El adelanto de la entrevista generó repercusión en redes sociales, a la espera de más detalles sobre la historia compartida entre ambos artistas (REUTERS/Daniel Cole)

El teaser de la entrevista, de apenas un minuto, generó impacto en redes sociales y medios internacionales, sobre todo por la franqueza de Rocky al describir la importancia de Rihanna en su vida. La entrevista completa se emitirá este miércoles 5 de agosto en The Jason Lee Show y se espera que ofrezca más detalles sobre cómo ambos artistas enfrentaron juntos momentos de adversidad.

En el fragmento difundido, Rocky dejó en claro que, tanto en la amistad como en el amor, Rihanna fue y sigue siendo una figura clave para su equilibrio personal.

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