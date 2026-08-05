Las historias detrás de la música argentina que conquista al mundo

La presencia de Fernet Branca en festivales refuerza el vínculo entre la música argentina y las nuevas generaciones (Branca)

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Desde hace años, la música argentina despierta interés fuera del país. Artistas, bandas y productores logran que sus propuestas trasciendan fronteras, mientras el público local es reconocido por su particular energía durante los recitales. Las canciones no solo se escuchan: representan una identidad y una manera de vivir la celebración.

En este escenario, Fernet Branca mantuvo una presencia constante en la escena durante los últimos 25 años. Estuvo en festivales, salas emblemáticas, giras y encuentros, acompañando a artistas consagrados y a nuevos talentos.

A través de su participación, la marca dejó de observar la cultura musical desde afuera y decidió integrarse como testigo y promotora de proyectos, encuentros y canciones inéditas.

Esta relación no surgió por una campaña puntual ni se limitó a un espacio digital. Se construyó a partir de una presencia sostenida, facilitando oportunidades y apostando por el crecimiento de la escena.

Un recorrido que atraviesa géneros y generaciones

La propuesta se extendió a distintos estilos: del rock y el pop al indie, la música urbana, el cuarteto y el folklore. La conexión se basó en la fuerza, la fraternidad y el orgullo de cada comunidad.

La experiencia acumulada mostró que formar parte de la cultura requiere conocer los códigos, respetar los tiempos y colaborar sin interrumpir los procesos creativos. La legitimidad no se construye con apariciones aisladas, sino con permanencia, especialmente cuando las condiciones del sector se vuelven desafiantes para artistas, productoras, venues, medios y equipos técnicos.

“Durante años acompañamos a artistas consagrados y emergentes, festivales y espacios de encuentro. Ese recorrido nos permitió dejar de mirar la escena desde afuera y convertirnos en un actor cercano, capaz de ayudar a que nuevas historias sucedan y lleguen más lejos”, manifestó Carolina Del Hoyo, directora general de Marketing para Cono Sur de Fratelli Branca.

La marca de bebidas acompaña a artistas emergentes y consolidados en iniciativas que impulsan la cultura local (Branca)

Una plataforma que pone en primer plano los detrás de escena

Muchas historias del mundo musical nacieron en camarines, durante pruebas de sonido o en el intercambio cotidiano entre colegas. Esos momentos, en los que aparecen amistades, colaboraciones e influencias, pocas veces llegan al público general.

El ciclo “Suena Branca, Suena Único” surge para mostrar ese universo. Desde febrero, la propuesta reúne sesiones, entrevistas y encuentros entre artistas que ya formaban parte del recorrido habitual de la marca en la música. La novedad está en darle visibilidad a esas experiencias y permitir que más personas accedan a las historias y los procesos creativos.

“Queremos ofrecerle al público la posibilidad de conocer a los artistas desde un lugar más humano, cercano y real”, agregó Del Hoyo. Entre los contenidos disponibles, la banda 1915 reinterpreta una canción de Cerati y relata cómo influyó en su forma de componer. Bandalos Chinos repasan los discos que marcaron su formación.

Por su parte, el Mono de Kapanga comparte una conversación improvisada con Piti Fernández. En tanto, las entregas junto a Florian muestran cómo cada artista encuentra su propia manera de contar una historia.

Los episodios completos se encuentran en el canal oficial de Fernet Branca. Además, las redes sociales como Instagram y TikTok funcionan como ventanas a clips breves, sesiones espontáneas y fragmentos capaces de ampliar el alcance de las historias sin perder frescura.

A través de “Suena Branca, Fernet Branca” visibiliza historias detrás de escena y potencia el talento nacional (Branca)

Una cultura que cruza fronteras

La proyección internacional de la música argentina no se limita a la presencia de artistas en otros países. También se observa en la forma de vivir los recitales: una característica que sorprende a quienes visitan la Argentina.

Un ejemplo de esto es AC/DC, que eligió el estadio River Plate para grabar un show que se difundió a nivel global. A su vez, Coldplay hizo lo propio con uno de sus conciertos emblemáticos en Buenos Aires. En ambos casos, el público local se transformó en protagonista.

Este fenómeno se observa en gestos más pequeños: cantantes nacionales que explican rituales en la televisión internacional o festivales que exportan su modelo a otros mercados. Cada vez que la música cruza fronteras, viajan símbolos y costumbres que representan una manera de encontrarse.

Fernet Branca forma parte de esa expansión. Su recorrido en la Argentina se extendió a Brasil, Paraguay y Uruguay, adaptándose a cada contexto sin perder autenticidad. Más que exportar una fórmula, la marca busca contribuir a que la música local crezca y encuentre nuevos públicos, conectando distintas generaciones y geografías.

Los festivales y sesiones impulsan la visibilidad de proyectos musicales y colaboraciones únicas en la Argentina (Branca)

Un mapa musical en permanente crecimiento

En los próximos meses, el ciclo sumará nuevas historias ligadas a artistas emergentes del rock nacional en el marco del Festival Alerta. Entre ellos, Ryan, Joystick y La Grecia. También se destacará la experiencia de Manu Buscalia en el Festival Japón y se acompañará a Gauchito Club en el lanzamiento de Cuyano, su marca de indumentaria, con la producción de una camiseta especial que tendrá presencia de Fernet Branca como sponsor.

A esto se agregan una conversación con Piti Fernández, un episodio especial de Así Suena Caligaris y nuevas entregas junto a Florian. Más adelante, el recorrido llegará a festivales como Bandera, Noches Capitales, La Porteña y Harlem, además de producciones que pondrán al folklore en primer plano. El objetivo no es acumular fechas, sino aprovechar cada contexto para generar cercanía, camaradería y nuevos cruces entre los protagonistas de la música.

“Lo que viene es más diversidad, más cruces y más oportunidades para que la música argentina siga creciendo y conquistando nuevos espacios, aquí y en el mundo”, concluyó la directora general de Marketing para Cono Sur de Fratelli Branca.

Cada producción activa una cadena de valor que involucra a artistas, realizadores, productoras, técnicos, venues, medios y equipos creativos. En una industria cultural marcada por desafíos, sostener y ampliar estos espacios genera un impacto concreto, aunque no siempre se traduzca en cifras.

Después de 25 años junto a la música, Fernet Branca apuesta por la cercanía y el acceso, construyendo una nueva manera de acompañar la cultura nacional. Cuando la escena crece, no solo circulan canciones: la identidad y el orgullo argentino también encuentran nuevos escenarios en el mundo.