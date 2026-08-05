De convertirse en James Bond a su boda con Dua Lipa: Callum Turner habla de todo en su entrevista más personal

Callum Turner habló sobre Solo por una noche, la comedia romántica que estrena el 7 de agosto en medio de su fuerte exposición pública (Universal Pictures México)

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Callum Turner habló con Fotogramas sobre Solo por una noche, la comedia romántica con la que amplía su registro en pantalla, con estreno para el 7 de agosto, mientras crece la atención pública por los rumores que lo vinculan con James Bond y por su reciente matrimonio con Dua Lipa.

En esa línea, Solo por una noche significó también su regreso a un tipo de personaje que, según explicó, no pensaba repetir tras Eternidad (2025). El proyecto cambió de escala con la presencia del director Will Gluck, a quien Turner vincula con varias de las comedias románticas más reconocidas de las últimas décadas.

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Fotogramas detalló que el actor citó títulos como Se dice de mí (2010), Amigos con beneficios (2011) y Con todos menos contigo (2023) como referencias dentro del género.

La preparación para la película incluyó tareas concretas y una escena que expuso al actor en plena vía pública en Nueva York. Turner contó que aprendió a hacer pizzas para componer a su personaje y que también aceptó filmar desnudo en la calle. “Cuando íbamos a rodar esa escena se llenó de paparazis”, relató, antes de explicar que dudó en realizarla hasta que el equipo encontró una solución técnica.

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El nombre de Callum Turner gana atención en Hollywood por los rumores que lo vinculan con James Bond y por su reciente matrimonio con Dua Lipa (Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

En su descripción de la ciudad, la presentó como un elemento central del relato y definió la noche de filmación como una descarga colectiva de energía acumulada durante el año.

De Chelsea a sus primeros pasos

Ese presente profesional tiene detrás un recorrido marcado por cambios de rumbo. Fotogramas señaló que la madre del actor, Rosemary Turner, resultó decisiva en su formación personal en el barrio de Chelsea, en el suroeste de Londres.

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Sin una figura paterna estable, el futuro intérprete creció entre amistades ligadas al circuito nocturno donde ella trabajaba como promotora. Turner recordó que en ese entorno improvisaba actuaciones desde chico para entretener a los adultos que pasaban por su casa.

Antes de actuar de forma profesional, el británico probó suerte en el fútbol semiprofesional y luego en la moda. Ese tránsito incluyó campañas en Italia, Japón y Estados Unidos, aunque también una etapa de dependencia de la marihuana que, según relató, logró superar más tarde.

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Solo por una noche marcó el regreso de Callum Turner a la comedia romántica y cambió de escala con la incorporación del director Will Gluck (YouTube: Universal Pictures)

Tras volver a Londres, trabajó en tiendas de ropa y en un bar mientras buscaba oportunidades en castings. “Escribí cartas a todos los directores de casting de Inglaterra, mintiendo con tal de lograr que me vieran”, afirmó el actor sobre esos años de formación autodidacta.

El salto a la actuación

Su irrupción en la actuación llegó poco después de una campaña para Burberry fotografiada por Mario Testino, que atrajo la atención de agentes y derivó en su primer papel principal en la serie Leaving (2012). Más tarde sumó trabajos en televisión con The Town y Los Borgia, hasta su primer salto al cine con Reina y patria (2014), dirigida por John Boorman. Turner recordó ese rodaje como una experiencia de confianza personal y profesional con el cineasta británico.

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La exposición creció con la miniserie Glue (2014), creada por Jack Thorne, donde interpretó a un joven de la comunidad gitana viajera y debió enfrentar su miedo a los caballos como parte de la preparación.

Ese período le valió su inclusión en BAFTA Breakthrough Brits 2014 y abrió una etapa con títulos como Green Room (2015), Victor Frankenstein (2015), Tramps (2017) y The Only Living Boy in New York (2017). Sobre esta última, recordó un consejo de Jeff Bridges después de la mala recepción crítica del film: aceptar que una película puede dejar, al menos, una amistad.

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Su llegada a las grandes producciones

Antes de consolidarse como actor, Callum Turner pasó por el fútbol semiprofesional, la moda y trabajos en tiendas y bares mientras buscaba castings en Londres (REUTERS/Mark Blinch)

El ingreso pleno al circuito de grandes estudios llegó con las dos últimas entregas de Animales fantásticos, donde interpretó a Theseus Scamander junto a Eddie Redmayne.

Después trabajó bajo la dirección de George Clooney en Remando como un solo hombre (2023) y asumió uno de sus papeles de mayor escala en Masters of the Air (2024), la serie de Apple TV+, servicio de streaming de Apple producida por Steven Spielberg y Tom Hanks. Allí encarnó al oficial John “Bucky” Egan, un militar estadounidense, en una historia centrada en el grupo aéreo conocido como Bloody Hundredth.

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Con Solo por una noche, Turner añade una nueva pieza a una trayectoria que alterna televisión, cine de autor, franquicias y drama bélico con incursiones recientes en la comedia romántica. En diálogo con Fotogramas, el actor resumió su posición ante esa evolución con una idea que atraviesa su carrera: “El viaje es el destino”.