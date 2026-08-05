Tanya Reynolds se une a la cuarta temporada de Ted Lasso como asistente del equipo femenino de Richmond

La nueva temporada de Ted Lasso se estrena el 5 de agosto en Apple TV con una trama centrada en el universo Richmond

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La actriz Tanya Reynolds se incorporará a la cuarta temporada de Ted Lasso con un papel central: interpretará a Alice, la asistente técnica de Ted en el equipo femenino de Richmond. La nueva etapa de la serie debutará mañana, 5 de agosto, en Apple TV+.

De acuerdo con el diario, la intérprete británica contó que no había visto la comedia antes de presentarse al casting. Aun así, aceptó la audición porque el papel se alejaba de los registros que había trabajado hasta ahora. Tras enviar su prueba, mantuvo una videollamada con Jason Sudeikis, cocreador de la serie y protagonista, quien le ofreció el personaje en ese mismo encuentro, detalló The Guardian.

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La actriz explicó a The Guardian, diario británico, que luego vio las tres temporadas previas y entendió el alcance del fenómeno. La producción había cerrado su tercera entrega en 2023 después de 13 premios Emmy y más de 25.000 millones de minutos de visualización, de acuerdo con el reporte de The Guardian.

Tanya Reynolds se incorporará a la cuarta temporada de Ted Lasso como Alice, la asistente técnica de Ted en el equipo femenino de Richmond (REUTERS/David Swanson)

En la entrevista, Reynolds definió a Alice como una mujer que al inicio se muestra distante, rígida y poco expresiva. La actriz señaló que ese perfil también dialoga con la experiencia de muchas mujeres en espacios dominados durante años por varones. “Alice está intentando ser esta máquina firme, sin emociones y sin humor”, dijo Reynolds en declaraciones recogidas por The Guardian.

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La expansión de su carrera fuera de la serie

La nota del medio británico también sitúa este papel dentro de un momento de expansión en la carrera de la actriz. Reynolds alcanzó proyección internacional con su papel de Lily Iglehart en Sex Education, y después sumó trabajos en televisión, cine y teatro. Entre sus proyectos recientes aparecen la serie El Decamerón, la producción de la BBC La otra hermana Bennet y la obra 1536, montada en el West End con coproducción de Margot Robbie.

En paralelo, la actriz avanza con Dog Person, una película escrita por ella misma que además planea dirigir y protagonizar junto a Hugh Bonneville y James Norton. Según consignó The Guardian, el proyecto seguirá a una mujer de poco más de 30 años que, agotada por las presiones de la vida cotidiana, descubre un deseo de convertirse en perro.

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Qué busca hoy como espectadora

Tanya Reynolds contó que aceptó el casting de Ted Lasso sin haber visto antes la comedia porque el papel se alejaba de sus registros habituales (REUTERS/Isabel Infantes)

Durante la conversación con el diario, Reynolds también habló sobre el tipo de ficción que busca hoy como espectadora. “Estoy agotada de la violencia hacia las mujeres”, afirmó, y vinculó esa fatiga con su afinidad por el tono de Ted Lasso. En ese marco, presentó a la serie como una propuesta apoyada en el optimismo, la comunicación y una mirada menos violenta del entretenimiento televisivo.

La actriz agregó que esa preferencia también se relaciona con una saturación personal frente a relatos centrados en agresiones contra mujeres. “No puedo ver cosas que sean violentas, y especialmente violentas hacia las mujeres. Simplemente no puedo”, sostuvo en declaraciones recogidas por The Guardian.

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La preparación para el costado futbolístico del personaje

Para preparar el costado futbolístico de Alice en Ted Lasso, Tanya Reynolds siguió más fútbol y afrontó escenas rodadas sin partidos reales delante de los entrenadores (Apple TV)

Otro de los desafíos de su llegada al programa estuvo en el costado deportivo del personaje. Reynolds reconoció que siguió más fútbol del que había visto antes para prepararse, aunque explicó que muchas escenas se rodaron sin partido real delante de los entrenadores. “Patea, vamos, patea la pelota”, recordó entre risas al describir qué intentaba improvisar durante esas secuencias, según la entrevista.

La cuarta temporada de Ted Lasso mantendrá a buena parte del elenco original y abrirá una nueva línea narrativa con el equipo femenino de Richmond. En ese esquema, Reynolds aparece como la única incorporación principal fuera del grupo de futbolistas, de acuerdo con The Guardian. El estreno quedó fijado para mañana, 5 de agosto, en Apple TV+.

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