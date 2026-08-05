Entretenimiento
Agregar Infobae enGoogle

Tanya Reynolds se une a la cuarta temporada de Ted Lasso como asistente del equipo femenino de Richmond

En una entrevista con The Guardian, la actriz de Sex Education aseguró que dará vida a Alice, un personaje distante y sin humor, en la nueva entrega de la comedia que debuta en Apple TV+

La nueva temporada de Ted Lasso se estrena el 5 de agosto en Apple TV con una trama centrada en el universo Richmond
Guardar

La actriz Tanya Reynolds se incorporará a la cuarta temporada de Ted Lasso con un papel central: interpretará a Alice, la asistente técnica de Ted en el equipo femenino de Richmond. La nueva etapa de la serie debutará mañana, 5 de agosto, en Apple TV+.

De acuerdo con el diario, la intérprete británica contó que no había visto la comedia antes de presentarse al casting. Aun así, aceptó la audición porque el papel se alejaba de los registros que había trabajado hasta ahora. Tras enviar su prueba, mantuvo una videollamada con Jason Sudeikis, cocreador de la serie y protagonista, quien le ofreció el personaje en ese mismo encuentro, detalló The Guardian.

PUBLICIDAD

La actriz explicó a The Guardian, diario británico, que luego vio las tres temporadas previas y entendió el alcance del fenómeno. La producción había cerrado su tercera entrega en 2023 después de 13 premios Emmy y más de 25.000 millones de minutos de visualización, de acuerdo con el reporte de The Guardian.

Tanya Reynolds se incorporará a la cuarta temporada de Ted Lasso como Alice, la asistente técnica de Ted en el equipo femenino de Richmond (REUTERS/David Swanson)
Tanya Reynolds se incorporará a la cuarta temporada de Ted Lasso como Alice, la asistente técnica de Ted en el equipo femenino de Richmond (REUTERS/David Swanson)

En la entrevista, Reynolds definió a Alice como una mujer que al inicio se muestra distante, rígida y poco expresiva. La actriz señaló que ese perfil también dialoga con la experiencia de muchas mujeres en espacios dominados durante años por varones. “Alice está intentando ser esta máquina firme, sin emociones y sin humor”, dijo Reynolds en declaraciones recogidas por The Guardian.

PUBLICIDAD

La expansión de su carrera fuera de la serie

La nota del medio británico también sitúa este papel dentro de un momento de expansión en la carrera de la actriz. Reynolds alcanzó proyección internacional con su papel de Lily Iglehart en Sex Education, y después sumó trabajos en televisión, cine y teatro. Entre sus proyectos recientes aparecen la serie El Decamerón, la producción de la BBC La otra hermana Bennet y la obra 1536, montada en el West End con coproducción de Margot Robbie.

En paralelo, la actriz avanza con Dog Person, una película escrita por ella misma que además planea dirigir y protagonizar junto a Hugh Bonneville y James Norton. Según consignó The Guardian, el proyecto seguirá a una mujer de poco más de 30 años que, agotada por las presiones de la vida cotidiana, descubre un deseo de convertirse en perro.

Qué busca hoy como espectadora

Tanya Reynolds contó que aceptó el casting de Ted Lasso sin haber visto antes la comedia porque el papel se alejaba de sus registros habituales (REUTERS/Isabel Infantes)
Tanya Reynolds contó que aceptó el casting de Ted Lasso sin haber visto antes la comedia porque el papel se alejaba de sus registros habituales (REUTERS/Isabel Infantes)

Durante la conversación con el diario, Reynolds también habló sobre el tipo de ficción que busca hoy como espectadora. “Estoy agotada de la violencia hacia las mujeres”, afirmó, y vinculó esa fatiga con su afinidad por el tono de Ted Lasso. En ese marco, presentó a la serie como una propuesta apoyada en el optimismo, la comunicación y una mirada menos violenta del entretenimiento televisivo.

La actriz agregó que esa preferencia también se relaciona con una saturación personal frente a relatos centrados en agresiones contra mujeres. “No puedo ver cosas que sean violentas, y especialmente violentas hacia las mujeres. Simplemente no puedo”, sostuvo en declaraciones recogidas por The Guardian.

La preparación para el costado futbolístico del personaje

Temporada 4 de Ted Lasso - Primer vistazo
Para preparar el costado futbolístico de Alice en Ted Lasso, Tanya Reynolds siguió más fútbol y afrontó escenas rodadas sin partidos reales delante de los entrenadores (Apple TV)

Otro de los desafíos de su llegada al programa estuvo en el costado deportivo del personaje. Reynolds reconoció que siguió más fútbol del que había visto antes para prepararse, aunque explicó que muchas escenas se rodaron sin partido real delante de los entrenadores. “Patea, vamos, patea la pelota”, recordó entre risas al describir qué intentaba improvisar durante esas secuencias, según la entrevista.

La cuarta temporada de Ted Lasso mantendrá a buena parte del elenco original y abrirá una nueva línea narrativa con el equipo femenino de Richmond. En ese esquema, Reynolds aparece como la única incorporación principal fuera del grupo de futbolistas, de acuerdo con The Guardian. El estreno quedó fijado para mañana, 5 de agosto, en Apple TV+.

Temas Relacionados

Tanya ReynoldsTed LassoApple TV+Sex EducationNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De convertirse en James Bond a su boda con Dua Lipa: Callum Turner habla de todo en su entrevista más personal

El protagonista de Solo por una noche recorre ante Fotogramas su infancia sin figura paterna en Chelsea, los castings en los que mintió para abrirse paso y el salto que lo llevó hasta Spielberg y Clooney

De convertirse en James Bond a su boda con Dua Lipa: Callum Turner habla de todo en su entrevista más personal

“Ella estuvo ahí cada vez que la necesité, sin importar la circunstancia”: la emotiva confesión de ASAP Rocky sobre Rihanna

El rapero reveló en un adelanto de The Jason Lee Show cómo la cantante lo acompañó en sus peores momentos, desde su detención en Suecia hasta la noche que la encontró llorando en el suelo de un hotel en París

“Ella estuvo ahí cada vez que la necesité, sin importar la circunstancia”: la emotiva confesión de ASAP Rocky sobre Rihanna

Sorpresa entre el reparto de la secuela de ‘La asistenta’: este es el nuevo fichaje para la siguiente entrega

Tras el anuncio de Kirsten Dunst, la segunda parte contará con otra actriz para acompañar a Sydney Sweeney

Sorpresa entre el reparto de la secuela de ‘La asistenta’: este es el nuevo fichaje para la siguiente entrega

La nueva película del discípulo de Quentin Tarantino que ha encendido la industria por sus escenas con inteligencia artificial: “Ayuda a que resulte más fluida”

El actor y director, quien colaboró con Tarantino en películas como ‘Death Proof’ o ‘Malditos bastardos’, acaba de estrenar ‘Ice Cream Man’

La nueva película del discípulo de Quentin Tarantino que ha encendido la industria por sus escenas con inteligencia artificial: “Ayuda a que resulte más fluida”

La escena eliminada de ‘Spider-Man: Brand New Day’ que dejó fuera un cameo más que esperado por los fans: “Me dejaron fuera”

Una importante actriz relacionada con el universo Marvel confirmó que tenía una aparición en la película recién estrenada

La escena eliminada de ‘Spider-Man: Brand New Day’ que dejó fuera un cameo más que esperado por los fans: “Me dejaron fuera”

DEPORTES

Quién es Neckzilla, el coloso sudamericano que renunció al Olympia 2026 para hacer una nueva transformación de su físico

Quién es Neckzilla, el coloso sudamericano que renunció al Olympia 2026 para hacer una nueva transformación de su físico

El TC cumple 89 años: cómo se rescataron 100 autos históricos, dónde se guardan y el trabajo para que sigan funcionando

Boca Juniors define los préstamos de algunos futbolistas apartados: el seguimiento a los 28 que están cedidos en otros clubes

El ranking de la Fórmula 1 con los mejores pilotos de la primera mitad de la temporada: el destacado lugar que ocupa Colapinto

La llamativa innovación en la regla que planteó Djokovic para que el tenis sea más entretenido: “Debemos cambiar”

TELESHOW

Magui Bravi en “Lo de Pampita”: “No imagino cómo es volver a enamorarme”

Magui Bravi en “Lo de Pampita”: “No imagino cómo es volver a enamorarme”

Se conoció quién ganó la casa de esta temporada en Gran Hermano: “Para mi papá que jugaba a la timba”

El mensaje de Lali Espósito a días de la votación sobre la Ley de Tierras: “Hay que defender los recursos estratégicos”

Las tiernas fotos de Tini Stoessel en París junto a Fifi, su perra rescatada

La reacción de Darío Barassi cuando una participante le reveló que era actriz porno: “Estoy nervioso”

INFOBAE AMÉRICA

El ejército de Israel destruyó una red de túneles y un depósito de armas de Hezbollah en el sur del Líbano

El ejército de Israel destruyó una red de túneles y un depósito de armas de Hezbollah en el sur del Líbano

Ante el aumento de muertes, Bolivia desplegó 200 policías en su frontera con Brasil tras nueve muertes atribuidos a bandas brasileñas

La reforma económica y tributaria de Kast sorteó uno de sus últimos obstáculos en el Parlamento chileno

Crisis en Cuba: los apagones dejan sin luz y agua a los habitantes de la isla que buscan solucionar el problema “insoportable”

Putin dialogó con Lula da Silva en plena visita de sus asesores a Brasil y abordaron las relaciones del comercio bilateral