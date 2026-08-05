Sorpresa entre el reparto de la secuela de ‘La asistenta’: este es el nuevo fichaje para la siguiente entrega

Sydney Sweeney y Amanda Seyfried en 'La asistenta' (Diamond Films)

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Bajo la dirección de Paul Feig, El secreto de la asistenta se perfila como una de las secuelas más esperadas de los próximos años. La película, continuación directa de La asistenta, retoma la atmósfera de suspenso que caracterizó a la original y suma nuevas capas de intriga en torno al personaje central, Millie, interpretado por Sydney Sweeney. La historia se inspira nuevamente en la novela de Freida McFadden y cuenta con el respaldo de Lionsgate, que planea consolidar la saga como una franquicia de referencia en el género.

La gran novedad en el reparto es la incorporación de Brittany Snow, quien dará vida a Marybeth, una recepcionista en la empresa del esposo que interpretará Paul Anthony Kelly. El fichaje de Snow, anunciado oficialmente por la productora, ha causado sorpresa entre seguidores y prensa especializada, ya que su nombre no figuraba en las especulaciones previas sobre el elenco. Snow se suma así a un reparto encabezado por Sweeney, junto a Kirsten Dunst y Kelly, quienes personifican a los enigmáticos empleadores de Millie.

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La presencia de Brittany Snow en El secreto de la asistenta añade un nuevo matiz al entorno de la protagonista. Su personaje, descrito como una recepcionista discreta, promete desempeñar un papel relevante en la trama, que gira en torno a los secretos que oculta la familia para la que trabaja Millie. La confirmación de su participación refuerza el atractivo comercial y narrativo de la producción. El reparto principal se completa con Sweeney, Dunst y Kelly. Dunst y Kelly interpretan a un matrimonio con un pasado oscuro, mientras que Sweeney retoma el papel de la asistenta que se enfrenta a situaciones cada vez más peligrosas. El guion, a cargo de Rebecca Sonnenshine, mantiene la línea argumental de la primera entrega, con giros y revelaciones inesperadas.

Brittany Snow fuma un cigarrillo mientras Kid Cudi se sienta a su lado en una escena de la película X de 2022.

Así será ‘El secreto de la asistenta’

En esta nueva entrega, Millie acepta un puesto como asistenta interna en una casa donde nunca puede ver a la dueña. Al igual que en La asistenta, la familia que la contrata esconde secretos inquietantes que pondrán a prueba la capacidad de observación y resistencia de la protagonista. La saga se basa en las novelas de McFadden, y la reciente publicación de un tercer libro alimenta los rumores sobre futuras adaptaciones cinematográficas. El rodaje de El secreto de la asistenta está previsto para finales de este año, según informó Lionsgate. La fecha de estreno fijada es el 17 de diciembre de 2027, consolidando la apuesta de la productora por una franquicia de largo recorrido. El éxito de la primera película, que recaudó $400 millones con un presupuesto de $35 millones, respalda las expectativas en torno a la secuela.

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Antes de su fichaje para El secreto de la asistenta, Brittany Snow destacó en la serie de Netflix The Hunting Wives, producida por Lionsgate Television y renovada para una segunda temporada. Reconocida por su trabajo en títulos como John Tucker Must Die, Hairspray, la trilogía Dando la nota y la cinta de A24 X, Snow aporta experiencia y versatilidad al elenco. Su representación profesional está a cargo de Gersh, Principal Entertainment LA, imPRint y Sloane, Offer, Weber & Dern. La decisión de Lionsgate de sumar a Snow refleja la estrategia de fortalecer la franquicia con intérpretes de perfil internacional y capacidad para sorprender al público. La combinación de un equipo creativo consolidado y un reparto renovado posiciona a El secreto de la asistenta como uno de los títulos más destacados del calendario cinematográfico de 2027.