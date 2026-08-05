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Honduras: violencia deja cuatro muertos y dos heridos

Una nueva masacre sacudió al municipio de Olanchito, departamento de Yoro. El hecho mantiene en alerta a las autoridades, que han iniciado las investigaciones para esclarecer lo ocurrido

La violencia en Yoro dejó cuatro muertos y dos heridos en una masacre ocurrida en la colonia Francisco Murillo Soto de Olanchito, Honduras.
La violencia en Yoro dejó cuatro muertos y dos heridos en una masacre ocurrida en la colonia Francisco Murillo Soto de Olanchito, Honduras.
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La violencia en Yoro dejó cuatro muertos y dos heridos en una masacre registrada en las últimas horas en la colonia Francisco Murillo Soto, en el municipio de Olanchito, Honduras.

Según el informe preliminar de las autoridades, hombres armados atacaron a un grupo de personas por causas que aún están bajo investigación.

Dos de las víctimas murieron en el lugar del ataque, mientras que otras cuatro fueron trasladadas de emergencia a un centro asistencial.

Horas después se confirmó la muerte de dos de los heridos por la gravedad de las lesiones, con lo que el número de víctimas fatales subió a cuatro. Las otras dos personas continúan recibiendo atención médica, entre ellas una mujer ingresada en el Hospital Aníbal Murillo Escobar de Olanchito.

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El jefe de la Policía Nacional en Olanchito, comisario Herlan Vindel, confirmó el hecho a medios locales e indicó que equipos de investigación trabajan en la recolección de pruebas para establecer el móvil del crimen e identificar tanto a las víctimas como a los responsables.

La escena permaneció acordonada por agentes policiales y personal de Medicina Forense, que realizaron el levantamiento de los cuerpos y las diligencias para la investigación.

Dolor e incertidumbre

Tras conocerse la tragedia, familiares y vecinos llegaron al lugar del ataque en medio del llanto y la desesperación. Hasta el momento, las autoridades no han revelado oficialmente la identidad de las cuatro personas fallecidas.

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Habitantes de la colonia Francisco Murillo Soto manifestaron su preocupación por el aumento de los hechos violentos en la zona y señalaron que la inseguridad continúa afectando la tranquilidad de la población.

“Ya no se aguanta la violencia”, expresaron algunos residentes, quienes pidieron mayor presencia policial y acciones concretas para prevenir nuevos hechos criminales.

Hombres armados atacaron a un grupo de personas en Olanchito y las autoridades investigan las causas del crimen.
Hombres armados atacaron a un grupo de personas en Olanchito y las autoridades investigan las causas del crimen.

El departamento de Yoro figura entre las regiones con mayor incidencia de homicidios múltiples en Honduras. Según informes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Yoro está entre los cinco departamentos donde más masacres se han registrado en los últimos años, junto con Francisco Morazán, Cortés, Olancho y Colón.

Con este hecho, Honduras suma 17 masacres en lo que va de 2026, tomando como referencia que el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) había contabilizado 16 homicidios múltiples antes de este ataque.

Esa cifra dejaba al menos 75 víctimas mortales, por lo que el saldo nacional continúa en aumento tras lo ocurrido en Olanchito. A nivel histórico reciente, el CONADEH advirtió que entre diciembre de 2022 y mayo de 2026 el país registró al menos 118 masacres.

Qué dicen las autoridades

Hombres armados atacaron a un grupo de personas en Olanchito y las autoridades investigan las causas del crimen.
Hombres armados atacaron a un grupo de personas en Olanchito y las autoridades investigan las causas del crimen.

Las autoridades policiales informaron que las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del ataque y dar con el paradero de los responsables.

En pronunciamientos sobre los homicidios múltiples registrados este año, los organismos de seguridad han señalado que buena parte de estos hechos estaría relacionada con disputas entre estructuras del crimen organizado, narcotráfico y conflictos entre grupos armados.

También aseguraron que mantienen operativos de inteligencia y acciones coordinadas con el Ministerio Público para capturar a los implicados.

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