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Inauguraron en el Gran Buenos Aires un concesionario con foco en movilidad híbrida

El nuevo espacio de Chery, marca representada por el Grupo Corven, se instaló en Pilar y propone una experiencia integral con exhibición de vehículos y servicios de postventa

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En un evento exclusivo, la marca presentó un espacio de vanguardia para exhibir diferentes modelos. Se detallaron los ambiciosos objetivos de Grupo Corven, que incluyen la apertura de 42 showrooms para consolidar su presencia en la Argentina.

El mercado automotor argentino continúa mostrando señales de actividad en distintos puntos del país. En ese contexto, la apertura de nuevos concesionarios se consolida como parte de la estrategia de expansión de las marcas.

En esa línea, se produjo la apertura de Chery Armada Pilar, un espacio donde la automotriz representada en la Argentina por el Grupo Corven ofrece comercialización y servicio de postventa.

Para celebrar la inauguración de este flamante concesionario oficial, se realizó allí un evento que reunió a referentes de la industria, socios comerciales y clientes de la marca.

El nuevo punto de venta de Chery se encuentra en una de las zonas con mayor crecimiento dentro del sector en los últimos años. La apertura forma parte del plan de desarrollo comercial que la compañía impulsa a nivel local.

Claudio San Román, director de
Claudio San Román, director de Chery Argentina, y Damián Roncayolo, titular de Armada (Martín Casas)

Infraestructura de clase mundial

El concesionario fue construido sobre un predio de 5.000 metros cuadrados y está diseñado bajo estándares internacionales de la marca. La infraestructura se divide en distintas áreas orientadas a brindar una atención integral.

Por un lado, cuenta con un salón de ventas de 900 m² destinado a la exhibición de los modelos. El espacio está pensado para facilitar la interacción entre clientes y asesores comerciales.

Asimismo, este sitio incorpora un área de postventa de 1.000 m², la cual se encuentra equipada con tecnología para brindar servicios técnicos, mantenimiento y atención especializada.

La propuesta del concesionario busca acompañar todo el recorrido del usuario, desde la elección del vehículo hasta el servicio posterior a la compra. En ese sentido, también incluye un programa de test drive que permite a los visitantes conocer en detalle las características de los modelos disponibles.

“Esta inversión refleja nuestra apuesta al crecimiento de la zona y a la consolidación de la marca en el mercado local”, señaló Damián Roncayolo, titular de Armada.

Por su parte, Claudio San Román, director de Chery Argentina, destacó la importancia de ampliar la red comercial: “La apertura de nuevos puntos de venta forma parte del crecimiento que buscamos impulsar en el país, acercando innovación y servicios a los usuarios”.

El concesionario fue construido sobre
El concesionario fue construido sobre un predio de 5.000 metros cuadrados y está diseñado bajo los estándares internacionales de Chery (Martín Casas)

Modelos exhibidos y tecnología híbrida

Durante la inauguración, se exhibieron distintos modelos de la marca. Algunos de ellos fueron TIGGO 2 PRO, TIGGO 4 HYBRID, TIGGO 7 PRO HYBRID y TIGGO 8 PRO.

Además, se presentó el ARRIZO 8 CSH, un sedán mediano híbrido enchufable equipado con la tecnología Chery Super Hybrid. Este modelo forma parte de la estrategia de la compañía en materia de electrificación y eficiencia energética.

La exhibición de vehículos apuntó a mostrar una nueva generación de productos con el foco en tecnología, consumo eficiente y nuevas soluciones de movilidad.

El salón de ventas, de
El salón de ventas, de 900 metros cuadrados, permite exhibir la nueva generación de vehículos de la marca en un entorno pensado para la experiencia del cliente (Martín Casas)

El evento de apertura también incluyó presentaciones institucionales y actividades para los invitados. De la ceremonia participaron directivos de la compañía a nivel internacional, como Charlie Zhang, vicepresidente de Chery Automobile Co., Ltd.; Tony Li, gerente general para Latinoamérica de Chery International; y Stanley Jia, consultor de la marca.

El encuentro dentro de este nuevo concesionario oficial permitió generar un espacio de intercambio entre representantes de la industria, socios estratégicos y clientes de un sector que se encuentra en pleno crecimiento.

Una apuesta al crecimiento dentro del país

Con esta inauguración, la marca busca consolidar su presencia en el mercado argentino y continuar expandiendo su red de concesionarios en zonas estratégicas del territorio nacional.

Al mismo tiempo, el nuevo espacio de Chery en Pilar se proyecta como un punto de desarrollo local, con generación de empleo y servicios orientados a mejorar la experiencia de los usuarios.

Para conocer las principales novedades y modelos de la marca, se puede acceder a su sitio web oficial.

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