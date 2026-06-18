Cuánto costaría el boleto mínimo de colectivo en el AMBA sin los subsidios del Estado

El sistema de colectivos del AMBA trasladó un promedio de 199,6 millones de pasajeros en mayo, según el Índice Bondi de Aaeta. (NA)

El esquema de subsidios al transporte público sigue siendo tema de debate al momento de analizar el funcionamiento de los colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Mientras el Estado define de manera periódica el valor del boleto mínimo que pagan los pasajeros, las empresas del sector elaboran en paralelo un cálculo propio sobre cuál sería el costo del pasaje si el sistema no contara con ningún tipo de asistencia estatal. Ese ejercicio, conocido como “Índice Bondi”, se actualiza todos los meses a partir de un informe de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta).

Según el informe correspondiente a mayo de 2026, el costo real del boleto mínimo de colectivo en el AMBA, sin el aporte del Estado, fue de $2.229,63. La cifra surge del relevamiento mensual que realiza AAETA y contempla el conjunto del sistema de transporte automotor de pasajeros que circula en la región metropolitana.

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De acuerdo con el mismo informe, la cobertura tarifaria del sistema se ubicó en 28,9 por ciento, lo que significa que el boleto que pagan los pasajeros cubre apenas una porción del costo real de prestar el servicio. En términos de pesos por pasajero, Aaeta estimó un déficit de $381,37 por boleto, correspondiente a la diferencia que no queda cubierta ni por la tarifa que abona el usuario ni por las compensaciones que recibe el sector.

La diferencia entre el costo reconocido y el costo real

El informe también desagregó el costo total de mantenimiento del sistema de transporte en el AMBA. Según Aaeta, el monto reconocido por las estructuras oficiales fue de $326.612,31 millones, mientras que el costo real estimado por las empresas asciende a $402.278,14 millones.

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El costo reconocido por las estructuras oficiales para el sistema de colectivos del AMBA fue de $326.612,31 millones, frente a un costo real estimado en $402.278,14 millones, de acuerdo con Aaeta. (argentina.gob.ar)

La diferencia entre ambos valores fue calculada en $75.665,83 millones. Según la entidad empresaria, esa brecha repercute en la calidad del servicio, en las frecuencias, en la seguridad y en la renovación de la flota de colectivos que circula por el AMBA.

Diferencias según la jurisdicción

El Índice Bondi de AAETA desagrega además el costo real del boleto según la jurisdicción a la que pertenecen las líneas de colectivos que circulan en el AMBA.

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Para las líneas de jurisdicción nacional, el costo real del boleto, con IVA incluido, fue calculado en $2.461,21. El boleto mínimo que tomó como referencia el informe fue de $714,00, con una variación de tarifa técnica de 4,47 por ciento y una antigüedad promedio de la flota de 6,5 años. Cabe aclarar que ese valor de $714 correspondía a la tarifa vigente hasta el 14 de junio, antes de que entrara en vigencia el segundo tramo del aumento del 6 por ciento dispuesto entre mayo y julio por la Secretaría de Transporte. Desde el 15 de junio, el boleto mínimo de las líneas nacionales para recorridos de hasta tres kilómetros pasó a $728,28.

Las líneas de jurisdicción nacional que circulan por el AMBA registraron en mayo un costo real de boleto de $2.461,21 con IVA incluido, según el informe de Aaeta. (Wikipedia)

En el caso de las líneas que circulan bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, el costo real del boleto, con IVA, fue de $2.164,81. El boleto mínimo considerado fue de $1.015,61, con una variación de tarifa técnica de 1,33 por ciento.

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Para las líneas de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), el costo real del boleto fue calculado en $2.158,50, frente a un boleto mínimo de $788,28. La variación de tarifa técnica en este caso fue de 1,69 por ciento.

Por último, en las líneas municipales de la provincia de Buenos Aires, el costo real del boleto fue de $1.872,61, con un boleto mínimo de $1.015,61, igual al que rige para las líneas provinciales. En ese caso, la variación de tarifa técnica fue de 0,65 por ciento en el último mes.

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