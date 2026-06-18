In House

Emprendedores, IA e inversión: los ejes de una nueva edición de Experiencia Endeavor

Referentes de distintas industrias analizaron el crecimiento de la inteligencia artificial y las herramientas que están transformando el desarrollo de proyectos en la Argentina

Guardar
María Julia Bearzi y Santiago Bilinkis sentados en sillones grises en un escenario con una pantalla gigante de fondo que muestra sus nombres
El evento destacó la importancia de la diversidad de perfiles dentro del ecosistema emprendedor (Endeavor)

El Centro de Convenciones de Buenos Aires fue sede de la Experiencia Endeavor Buenos Aires 2026, un encuentro que reunió a más de 4.000 personas vinculadas al mundo emprendedor. Esta edición se centró en la inteligencia artificial, las herramientas para el desarrollo de proyectos, las mentorías, el acceso a inversión y el fortalecimiento de una comunidad que se expande año tras año.

Desde la apertura, se destacó la importancia de la diversidad de perfiles y trayectorias dentro del ecosistema. En la jornada participaron fundadores en etapa temprana, compañías en crecimiento, inversores, mentores y referentes de distintos sectores que compartieron experiencias y visiones sobre cómo construir empresas en contextos cambiantes.

“La Argentina tiene activos que el mundo está buscando: talento, capacidad de adaptación, recursos estratégicos y una cultura emprendedora que aprendió a construir en contextos complejos”, explicó María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina. También remarcó que el gran desafío del momento es transformar ese potencial en más empresas, más innovación y más oportunidades.

María Julia Bearzi y Santiago Bilinkis sentados en sillones grises en un escenario con una pantalla gigante de fondo que muestra sus nombres
María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina, dialogó con Santiago Bilinkis (Endeavor)

Inteligencia artificial y nuevas formas de trabajo

Uno de los ejes principales del evento fue la irrupción de la IA en las dinámicas laborales y empresariales.

“Lo que nos llevó al éxito en el pasado no necesariamente nos va a llevar al éxito en el futuro. En un contexto donde todo se acelera, la próxima gran innovación quizás no venga solo de la tecnología, sino de la forma en que colaboramos, trabajamos e interactuamos. Por eso, las organizaciones tienen que cuidar su alma startup, y esto implica tener claro el norte, estar cerca de sus clientes y construir experiencias significativas para sus colaboradores. La estrategia se ejecuta a través de las personas y la cultura; sin eso, cualquier plan ambicioso queda reducido a una expresión de deseos”, planteó Alejandro Melamed, referente en liderazgo y fundador de Humanize Consulting.

Santiago Bilinkis, tecnólogo y emprendedor, sumó que la inteligencia artificial actual no solo responde preguntas, sino que empieza a convertirse en parte de los equipos de trabajo. “Eso cambia la manera en que trabajamos, prototipamos y creamos. Para los emprendedores es especialmente relevante, porque nunca fue tan fácil poner a prueba una idea, avanzar sobre proyectos que antes parecían imposibles y descubrir oportunidades nuevas. La contracara es que la velocidad también vuelve más difícil construir barreras sostenibles: la IA no solo transforma empleos, también puede transformar modelos de negocio enteros. Por eso, este es un momento para animarse a probar, aprender rápido y repensar dónde está el verdadero valor de lo que construimos”, sostuvo Bilinkis.

Federico Lauría, CEO de Dale Play, aportó su experiencia desde la industria musical. “Aprendí de esta generación a perderle el miedo al mundo. Muchas veces nos hicieron creer que desde Argentina era muy difícil construir algo global, pero la música demuestra lo contrario: una canción no necesita pasaporte y los ritmos no necesitan traducción. Hoy hay una generación que nació global, sin fronteras, con una enorme capacidad de autogestión y una forma distinta de crear, consumir y conectar. Nuestro rol es acompañarla, abrir caminos y romper prejuicios, porque cuando entendemos qué están soñando y qué quieren construir, todos ganamos”, manifestó el empresario.

Maxi Salzmann sobre Technomotion en Experiencia Endeavor

Herramientas y mentorías para potenciar proyectos

El evento ofreció espacios de encuentro para que los asistentes accedieran a herramientas concretas y aplicables en sus proyectos. Las mentorías grupales reunieron a emprendedores con expertos de la red Endeavor Argentina en mesas temáticas. Allí, quienes ya transitaron parte del camino compartieron experiencias en un clima de cancha compartida.

Por otro lado, el espacio Conecta Inversor convocó a más de 35 fondos de capital y a startups en búsqueda de capital. Este formato facilitó reuniones estratégicas para quienes buscan escalar sus iniciativas. Al mismo tiempo, las masterclasses ofrecieron conocimientos prácticos de la mano de grandes compañías, con foco en la aplicación inmediata de lo aprendido.

Ale Melamed de Humanize Consulting en la Experiencia Endeavor

Impacto en cifras y proyección anual

La red Endeavor Argentina informó que, solo en 2025, sus experiencias en seis ciudades del país alcanzaron a más de 40.000 personas. Las empresas pertenecientes a la red generaron más de 200.000 puestos de trabajo y se concretaron más de 500 reuniones estratégicas entre emprendedores, inversores y corporaciones.

La edición 2026 de la Experiencia Endeavor Buenos Aires ratificó que, aunque un evento puede durar un día, el impacto de las conexiones, los aprendizajes y las oportunidades se extiende a lo largo de todo el año. El ecosistema emprendedor local muestra así señales de dinamismo y crecimiento sostenido, con una comunidad abierta a nuevas ideas y desafíos.

Temas Relacionados

Experiencia Endeavorinteligencia artificialemprendedoresinversión

Últimas Noticias

Día del Padre: propuestas gastronómicas que transforman un regalo en experiencia

Con sabores dulces, opciones saladas y ediciones limitadas, Pani apuesta por celebraciones memorables pensadas para disfrutar desde la mañana

Día del Padre: propuestas gastronómicas que transforman un regalo en experiencia

Entre amigos y pantallas gigantes: por qué los argentinos eligen los bares para vivir el Mundial

Cervecería y Maltería Quilmes abrió las puertas de su Parque Cervecero para celebrar el inicio de la Copa del Mundo. La influencer Agos Palazzolo recorrió el espacio y encontró algo que va mucho más allá del fútbol

Entre amigos y pantallas gigantes: por qué los argentinos eligen los bares para vivir el Mundial

El cuidado de las personas como ventaja competitiva: una universidad cordobesa lidera el ranking nacional de clima laboral

Universidad Siglo 21 alcanzó el primer puesto del país en la categoría de su tamaño tras su décima distinción consecutiva, con un modelo de gestión basado en tres ejes concretos de bienestar, desarrollo y pertenencia

El cuidado de las personas como ventaja competitiva: una universidad cordobesa lidera el ranking nacional de clima laboral

Una empresa de energía y una automotriz se unen para transformar la movilidad y el transporte en la Argentina

El acuerdo entre YPF y Prestige Auto, representante exclusivo de Mercedes Benz en la Argentina, abarca desde operaciones industriales de alta exigencia hasta la incorporación de combustibles y lubricantes en la cadena productiva

Una empresa de energía y una automotriz se unen para transformar la movilidad y el transporte en la Argentina

Así fue la sorprendente intervención que iluminó el Obelisco con estética japonesa

El lanzamiento del nuevo Nissan Kait apostó por una experiencia urbana que rindió homenaje tanto a Buenos Aires como al ADN de la marca

Así fue la sorprendente intervención que iluminó el Obelisco con estética japonesa

ÚLTIMAS NOTICIAS

Megaoperativo contra la ciberpedofilia en la provincia de Buenos Aires: 121 allanamientos y más de 400 dispositivos secuestrados

Megaoperativo contra la ciberpedofilia en la provincia de Buenos Aires: 121 allanamientos y más de 400 dispositivos secuestrados

Descubren en un meteorito pistas inéditas sobre el interior de Marte: qué revela sobre su historia geológica

Córdoba: murió un operario de una empresa de fibra óptica tras sufrir una descarga eléctrica mientras trabajaba

Cinco braseros, ventanas y hendijas selladas: la impactante escena donde hallaron muertos a un padre y sus dos hijos en Santa Fe

Patricia Bullrich: “El Presidente considera que Adorni dio una explicación razonable”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá aprueba proyecto para suscribirse al Convenio Internacional del Cacao 2026

Panamá aprueba proyecto para suscribirse al Convenio Internacional del Cacao 2026

El régimen iraní ratificó el acuerdo con Estados Unidos para alcanzar la paz en Medio Oriente

El Instituto Guatemalteco de Turismo anuncia la ruta aérea Guatemala-San Salvador con cuatro frecuencias semanales

Exposición en la Biblioteca Nacional de El Salvador destacó logros de mujeres rurales y empresarias en la región Trifinio

Las fuerzas de seguridad capturan a cuatro presuntos integrantes de la Mara 18 en Villa Canales

TELESHOW

Marcelo Tinelli se emocionó por un especial regalo que perteneció al histórico productor Raúl Lecouna

Marcelo Tinelli se emocionó por un especial regalo que perteneció al histórico productor Raúl Lecouna

El video del festejo de Susana Giménez con los goles de Lionel Messi en el Mundial: picada con amigos y look al natural

María Vázquez compartió las postales de sus soñadas vacaciones en Ibiza: “Amor a primera vista”

La canción de Paulo Londra que lo une a la historia de Dibu Martínez en medio del Mundial 2026

Wanda Nara celebró el egreso de su hija junto a Martín Migueles: la postal familiar que dio que hablar