Emprendedores, IA e inversión: los ejes de una nueva edición de Experiencia Endeavor

El evento destacó la importancia de la diversidad de perfiles dentro del ecosistema emprendedor (Endeavor)

El Centro de Convenciones de Buenos Aires fue sede de la Experiencia Endeavor Buenos Aires 2026, un encuentro que reunió a más de 4.000 personas vinculadas al mundo emprendedor. Esta edición se centró en la inteligencia artificial, las herramientas para el desarrollo de proyectos, las mentorías, el acceso a inversión y el fortalecimiento de una comunidad que se expande año tras año.

Desde la apertura, se destacó la importancia de la diversidad de perfiles y trayectorias dentro del ecosistema. En la jornada participaron fundadores en etapa temprana, compañías en crecimiento, inversores, mentores y referentes de distintos sectores que compartieron experiencias y visiones sobre cómo construir empresas en contextos cambiantes.

“La Argentina tiene activos que el mundo está buscando: talento, capacidad de adaptación, recursos estratégicos y una cultura emprendedora que aprendió a construir en contextos complejos”, explicó María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina. También remarcó que el gran desafío del momento es transformar ese potencial en más empresas, más innovación y más oportunidades.

María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina, dialogó con Santiago Bilinkis (Endeavor)

Inteligencia artificial y nuevas formas de trabajo

Uno de los ejes principales del evento fue la irrupción de la IA en las dinámicas laborales y empresariales.

“Lo que nos llevó al éxito en el pasado no necesariamente nos va a llevar al éxito en el futuro. En un contexto donde todo se acelera, la próxima gran innovación quizás no venga solo de la tecnología, sino de la forma en que colaboramos, trabajamos e interactuamos. Por eso, las organizaciones tienen que cuidar su alma startup, y esto implica tener claro el norte, estar cerca de sus clientes y construir experiencias significativas para sus colaboradores. La estrategia se ejecuta a través de las personas y la cultura; sin eso, cualquier plan ambicioso queda reducido a una expresión de deseos”, planteó Alejandro Melamed, referente en liderazgo y fundador de Humanize Consulting.

Santiago Bilinkis, tecnólogo y emprendedor, sumó que la inteligencia artificial actual no solo responde preguntas, sino que empieza a convertirse en parte de los equipos de trabajo. “Eso cambia la manera en que trabajamos, prototipamos y creamos. Para los emprendedores es especialmente relevante, porque nunca fue tan fácil poner a prueba una idea, avanzar sobre proyectos que antes parecían imposibles y descubrir oportunidades nuevas. La contracara es que la velocidad también vuelve más difícil construir barreras sostenibles: la IA no solo transforma empleos, también puede transformar modelos de negocio enteros. Por eso, este es un momento para animarse a probar, aprender rápido y repensar dónde está el verdadero valor de lo que construimos”, sostuvo Bilinkis.

Federico Lauría, CEO de Dale Play, aportó su experiencia desde la industria musical. “Aprendí de esta generación a perderle el miedo al mundo. Muchas veces nos hicieron creer que desde Argentina era muy difícil construir algo global, pero la música demuestra lo contrario: una canción no necesita pasaporte y los ritmos no necesitan traducción. Hoy hay una generación que nació global, sin fronteras, con una enorme capacidad de autogestión y una forma distinta de crear, consumir y conectar. Nuestro rol es acompañarla, abrir caminos y romper prejuicios, porque cuando entendemos qué están soñando y qué quieren construir, todos ganamos”, manifestó el empresario.

Maxi Salzmann sobre Technomotion en Experiencia Endeavor

Herramientas y mentorías para potenciar proyectos

El evento ofreció espacios de encuentro para que los asistentes accedieran a herramientas concretas y aplicables en sus proyectos. Las mentorías grupales reunieron a emprendedores con expertos de la red Endeavor Argentina en mesas temáticas. Allí, quienes ya transitaron parte del camino compartieron experiencias en un clima de cancha compartida.

Por otro lado, el espacio Conecta Inversor convocó a más de 35 fondos de capital y a startups en búsqueda de capital. Este formato facilitó reuniones estratégicas para quienes buscan escalar sus iniciativas. Al mismo tiempo, las masterclasses ofrecieron conocimientos prácticos de la mano de grandes compañías, con foco en la aplicación inmediata de lo aprendido.

Ale Melamed de Humanize Consulting en la Experiencia Endeavor

Impacto en cifras y proyección anual

La red Endeavor Argentina informó que, solo en 2025, sus experiencias en seis ciudades del país alcanzaron a más de 40.000 personas. Las empresas pertenecientes a la red generaron más de 200.000 puestos de trabajo y se concretaron más de 500 reuniones estratégicas entre emprendedores, inversores y corporaciones.

La edición 2026 de la Experiencia Endeavor Buenos Aires ratificó que, aunque un evento puede durar un día, el impacto de las conexiones, los aprendizajes y las oportunidades se extiende a lo largo de todo el año. El ecosistema emprendedor local muestra así señales de dinamismo y crecimiento sostenido, con una comunidad abierta a nuevas ideas y desafíos.