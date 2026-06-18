Crimen y Justicia

Allanaron un campo en Entre Ríos por trata de personas y explotación laboral: vivían sin puertas y ventanas

Todo comenzó por una denuncia anónima. Así, las autoridades lograron constatar que las personas “vivían en condiciones incompatibles con la dignidad humana”

Guardar
Google icon
Oficial de la PFA con pancarta frente a una choza rústica de madera y lona negra en un bosque, con barriles rojos en el interior
Un oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) durante un allanamiento en un campo de Concordia, Entre Ríos, en el marco de una investigación por trata de personas y explotación laboral (El Once)

Un operativo realizado en un campo de la localidad de La Criolla, departamento Concordia, en la provincia de Entre Ríos, expuso una presunta situación de trata de personas con fines de explotación laboral que sacudió a la comunidad y encendió las alarmas sobre las condiciones en que se desarrolla parte del trabajo rural en la región.

El procedimiento, impulsado por una denuncia anónima, fue coordinado por la División Unidad Operativa Federal Concordia de la Policía Federal Argentina bajo la supervisión de la Fiscalía Federal de Concordia y con la intervención del Juzgado Federal local.

PUBLICIDAD

Según la información publicada por el medio local ElOnce, la investigación se inició a partir del reporte de presuntas irregularidades laborales y habitacionales en el predio. Según los datos reunidos por los investigadores, los trabajadores vivían en condiciones de extrema vulnerabilidad, residiendo en estructuras precarias sin terminar y con acceso deficiente a servicios esenciales. Las primeras inspecciones permitieron constatar que las edificaciones carecían de puertas, ventanas y sistemas de calefacción, una situación incompatible con cualquier estándar de alojamiento digno.

La gravedad de los hallazgos llevó a las autoridades a profundizar la pesquisa. Los elementos recolectados en las tareas preliminares fueron incorporados a la causa, que busca determinar si los hechos investigados pueden ser tipificados como delitos de trata con fines de explotación laboral. La Fiscalía Federal avanzó con el pedido de allanamiento para asegurar pruebas materiales y documentales que permitan esclarecer la situación de las personas involucradas en el caso.

PUBLICIDAD

Un grupo de personas, incluyendo personal con chalecos de ARCA y PFA, se reúne en un campo verde con árboles altos y arbustos al fondo bajo un cielo nublado
Autoridades realizan un allanamiento en un campo de Concordia, Entre Ríos, en el marco de una investigación por trata de personas y explotación laboral (El Once)

Durante el relevamiento, se constató que las personas vivían expuestas a condiciones ambientales adversas y sin los resguardos mínimos para garantizar su integridad. La descripción de los espacios habitacionales y el estado general de las instalaciones fueron considerados por los agentes intervinientes como “incompatibles con la dignidad humana”, según se informó oficialmente tras el operativo.

Los elementos recogidos durante la inspección fueron incorporados al expediente judicial. El estado de las viviendas fue evaluado como un indicio relevante para determinar la existencia de una posible explotación laboral, en tanto configura una vulneración de derechos básicos establecidos por la normativa argentina y los tratados internacionales suscritos por el país.

Otro aspecto central de la pesquisa fue la revisión de la situación registral de los trabajadores. Los empleados del campo no se encontraban formalmente registrados, lo que suponía la ausencia de cobertura social, aportes previsionales y el acceso a derechos laborales previstos por la legislación vigente. Esta falta de formalización constituye uno de los principales indicadores de vulnerabilidad y facilita la existencia de situaciones de explotación.

En el marco del procedimiento judicial, la Justicia Federal dispuso el secuestro de documentación laboral y otros elementos de interés para el expediente. Las pruebas recolectadas serán analizadas para determinar las responsabilidades de los propietarios o encargados del establecimiento y establecer si existieron conductas que encuadren en la figura penal de trata de personas.

Las medidas adoptadas por la Fiscalía Federal de Concordia buscan garantizar la protección de los trabajadores y el efectivo cumplimiento de los derechos laborales. El avance de la investigación permitirá esclarecer si, además de las condiciones habitacionales, existieron otras formas de vulneración, como jornadas excesivas, salarios por debajo de lo establecido o retención de documentos personales.

La causa judicial continúa en etapa de instrucción y los investigadores analizan los elementos recabados para determinar el grado de responsabilidad de los involucrados.

Temas Relacionados

allanamientotrata de personasexplotación laboralcampoConcordiaSanta Fe

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Investigan una presunta estafa en una inmobiliaria y el monto total ascendería a 700 mil dólares

La causa se inició en una agencia de Entre Ríos, a partir de la denuncia de un inversor quien señaló haber entregado dinero bajo la promesa de obtener una abultada rentabilidad

Investigan una presunta estafa en una inmobiliaria y el monto total ascendería a 700 mil dólares

Atraparon a tres personas por administrar un desarmadero de motos en La Plata

El hallazgo se dio luego de que comenzaran a investigar el robo de una moto en pleno centro platense. Algunas de las piezas del vehículo fueron recuperadas

Atraparon a tres personas por administrar un desarmadero de motos en La Plata

Detuvieron a un hombre que aprovechó los festejos por la victoria de la selección argentina para robar celulares

El procedimiento se realizó en la madrugada en calle Balcarce al 330 de la capital provincial, donde la Policía localizó y aprehendió al sospechoso tras recibir denuncias

Detuvieron a un hombre que aprovechó los festejos por la victoria de la selección argentina para robar celulares

Un adolescente lucha por su vida tras un ataque a tiros en Salta

Los presuntos agresores permanecen detenidos. Tienen 20 y 21 años y ejecutaron los disparos desde un auto. La víctima recibió uno de los impactos en la cabeza

Un adolescente lucha por su vida tras un ataque a tiros en Salta

Megaoperativo contra la ciberpedofilia en la provincia de Buenos Aires: 121 allanamientos y más de 400 dispositivos secuestrados

La investigación alcanzó a 111 personas y permitió identificar cuatro posibles víctimas directas de abuso sexual infantil, además de 37 menores de edad que convivían con los sospechosos

Megaoperativo contra la ciberpedofilia en la provincia de Buenos Aires: 121 allanamientos y más de 400 dispositivos secuestrados

DEPORTES

La estremecedora carta de una de las figuras de Costa de Marfil para su hermana fallecida: “Quizás podría haberla protegido”

La estremecedora carta de una de las figuras de Costa de Marfil para su hermana fallecida: “Quizás podría haberla protegido”

La terminante medida del plantel de Corea del Sur tras las burlas de la prensa a su máxima figura: la nueva denuncia por espionaje

El gesto de Messi con una figura de Argelia que enterneció las redes sociales tras el triunfo de Argentina en el Mundial

“¿Me extrañaban?”, el saludo de Neymar en su vuelta a las prácticas con Brasil: cómo está de la lesión y cuándo debutaría en el Mundial

La historia de la “maldición de la estatua de Rocky” que perjudicó a Ecuador y alertó a otros equipos

TELESHOW

El elogio de Mario Pergolini a Lionel Messi tras su ‘hat trick’ en el Mundial: “Uno siente que le va a bien a un amigo”

El elogio de Mario Pergolini a Lionel Messi tras su ‘hat trick’ en el Mundial: “Uno siente que le va a bien a un amigo”

Quiénes son nominados de Gran Hermano: Generación Dorada en una placa con jugadores de alto perfil

Valeria Aquino expuso a El Polaco por la crianza de su hija en común: “¿Castigo al papá o a la nena?”

Santi Cairo, ex Yerba Brava, reveló por qué pasó 10 años sin cantar y su éxito con Sin miedo: “Quería dejarle algo a mi nena”

La tristeza de Chechu Bonelli luego de que le confirmaran que no viajará a cubrir el Mundial: “Es una desilusión”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos y República Dominicana acuerdan impulsar la cooperación nuclear civil

Estados Unidos y República Dominicana acuerdan impulsar la cooperación nuclear civil

El Cuerpo de Bomberos de Panamá atendió más de 30 accidentes de tránsito en los primeros días de junio

Guatemala: Autoridades reiteran llamado a respetar áreas restringidas del volcán de Fuego

Honduras: Congreso Nacional aprueba licencia para Cossette López y Ana Paola Hall; nombra sustitutos en el CNE

La única única: Marguerite Duras, según María Moreno