Allanaron un campo en Entre Ríos por trata de personas y explotación laboral: vivían sin puertas y ventanas

Un oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) durante un allanamiento en un campo de Concordia, Entre Ríos, en el marco de una investigación por trata de personas y explotación laboral (El Once)

Un operativo realizado en un campo de la localidad de La Criolla, departamento Concordia, en la provincia de Entre Ríos, expuso una presunta situación de trata de personas con fines de explotación laboral que sacudió a la comunidad y encendió las alarmas sobre las condiciones en que se desarrolla parte del trabajo rural en la región.

El procedimiento, impulsado por una denuncia anónima, fue coordinado por la División Unidad Operativa Federal Concordia de la Policía Federal Argentina bajo la supervisión de la Fiscalía Federal de Concordia y con la intervención del Juzgado Federal local.

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Según la información publicada por el medio local ElOnce, la investigación se inició a partir del reporte de presuntas irregularidades laborales y habitacionales en el predio. Según los datos reunidos por los investigadores, los trabajadores vivían en condiciones de extrema vulnerabilidad, residiendo en estructuras precarias sin terminar y con acceso deficiente a servicios esenciales. Las primeras inspecciones permitieron constatar que las edificaciones carecían de puertas, ventanas y sistemas de calefacción, una situación incompatible con cualquier estándar de alojamiento digno.

La gravedad de los hallazgos llevó a las autoridades a profundizar la pesquisa. Los elementos recolectados en las tareas preliminares fueron incorporados a la causa, que busca determinar si los hechos investigados pueden ser tipificados como delitos de trata con fines de explotación laboral. La Fiscalía Federal avanzó con el pedido de allanamiento para asegurar pruebas materiales y documentales que permitan esclarecer la situación de las personas involucradas en el caso.

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Autoridades realizan un allanamiento en un campo de Concordia, Entre Ríos, en el marco de una investigación por trata de personas y explotación laboral (El Once)

Durante el relevamiento, se constató que las personas vivían expuestas a condiciones ambientales adversas y sin los resguardos mínimos para garantizar su integridad. La descripción de los espacios habitacionales y el estado general de las instalaciones fueron considerados por los agentes intervinientes como “incompatibles con la dignidad humana”, según se informó oficialmente tras el operativo.

Los elementos recogidos durante la inspección fueron incorporados al expediente judicial. El estado de las viviendas fue evaluado como un indicio relevante para determinar la existencia de una posible explotación laboral, en tanto configura una vulneración de derechos básicos establecidos por la normativa argentina y los tratados internacionales suscritos por el país.

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Otro aspecto central de la pesquisa fue la revisión de la situación registral de los trabajadores. Los empleados del campo no se encontraban formalmente registrados, lo que suponía la ausencia de cobertura social, aportes previsionales y el acceso a derechos laborales previstos por la legislación vigente. Esta falta de formalización constituye uno de los principales indicadores de vulnerabilidad y facilita la existencia de situaciones de explotación.

En el marco del procedimiento judicial, la Justicia Federal dispuso el secuestro de documentación laboral y otros elementos de interés para el expediente. Las pruebas recolectadas serán analizadas para determinar las responsabilidades de los propietarios o encargados del establecimiento y establecer si existieron conductas que encuadren en la figura penal de trata de personas.

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Las medidas adoptadas por la Fiscalía Federal de Concordia buscan garantizar la protección de los trabajadores y el efectivo cumplimiento de los derechos laborales. El avance de la investigación permitirá esclarecer si, además de las condiciones habitacionales, existieron otras formas de vulneración, como jornadas excesivas, salarios por debajo de lo establecido o retención de documentos personales.

La causa judicial continúa en etapa de instrucción y los investigadores analizan los elementos recabados para determinar el grado de responsabilidad de los involucrados.