Día Mundial del Falafel: siete recetas fáciles para disfrutar en casa

La conmemoración rescata el origen egipcio del plato y su presencia en ciudades como El Cairo, Tel Aviv y Beirut, mientras ofrece alternativas caseras con especias y hierbas para distintas texturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 18 de junio se reconoce globalmente como el Día Internacional del Falafel, una fecha dedicada a uno de los platillos más representativos de la gastronomía de Oriente Medio. El falafel es una croqueta frita de garbanzos o habas y especias, con raíces que se remontan al antiguo Egipto.

Con el paso de los siglos, su popularidad se extendió por los países del Levante y después a Europa y América. El falafel es símbolo de identidad para muchas comunidades y un elemento esencial de la comida callejera en ciudades como El Cairo, Tel Aviv y Beirut.

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A continuación, siete recetas para preparar falafel en casa, con instrucciones claras y detalladas para cada paso.

Falafel clásico de garbanzos

Un plato de falafel clásico de garbanzos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

250 g de garbanzos secos

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

1 manojo de perejil fresco

1 manojo de cilantro fresco

1 cucharadita de comino molido

1 cucharadita de coriandro molido

½ cucharadita de bicarbonato de sodio

Sal y pimienta al gusto

Aceite para freír

Preparación:

Preparar los garbanzos: lavar y dejar en remojo durante 12 horas. Hacer la mezcla: escurrir los garbanzos y colocar en procesadora junto con cebolla, ajo, perejil, cilantro y especias. Triturar hasta obtener una masa homogénea. Integrar el bicarbonato: añadirlo a la preparación y mezclar bien. Dejar reposar la mezcla durante 30 minutos. Formar bolitas y aplanar ligeramente cada una. Freír en aceite caliente hasta dorar en ambos lados. Escurrir sobre papel absorbente antes de servir.

Falafel de habas

Una porción de falafel de habas frescas, crujientes por fuera y tiernas por dentro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

250 g de habas secas, remojadas 12 horas

1 cebolla pequeña

2 dientes de ajo

1 manojo de perejil

1 cucharadita de comino

½ cucharadita de pimienta blanca

½ cucharadita de bicarbonato de sodio

Sal al gusto

Aceite para freír

Preparación:

Preparar las habas: escurrir y colocar en procesadora. Hacer la mezcla: agregar cebolla, ajo, perejil y especias, triturar hasta lograr una pasta. Integrar el bicarbonato: añadir y mezclar bien. Formar bolas y aplastar cada una. Freír en aceite caliente hasta dorar. Dejar enfriar unos minutos antes de servir.

Falafel horneado

Un plato de falafel horneado, cuidadosamente presentado con perejil fresco y una salsa cremosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

250 g de garbanzos secos, remojados

1 cebolla morada

2 dientes de ajo

1 manojo de cilantro

1 manojo de perejil

1 cucharadita de comino

½ cucharadita de pimentón dulce

1 cucharada de harina de trigo

Sal y pimienta

Aceite de oliva

Preparación:

Preparar la mezcla: procesar garbanzos, cebolla, ajo, cilantro y perejil hasta obtener una pasta. Añadir las especias y la harina, mezclar bien. Formar bolitas y colocarlas en una bandeja engrasada. Pincelar con aceite de oliva. Hornear a 200 ℃ (392 ℉) durante 20 minutos, girando a mitad de cocción.

Falafel vegano y sin gluten

Un plato vibrante presenta falafel vegano y sin gluten, quinoa con pepino y perejil, hojas verdes frescas, tomates cherry, encurtidos rosados y un cremoso aderezo con sumac (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

250 g de garbanzos secos, remojados

1 zanahoria

1 cebolla pequeña

2 dientes de ajo

1 manojo de perejil

1 cucharadita de comino

1 cucharada de harina de arroz

Sal y pimienta

Preparación:

Preparar la mezcla: colocar todos los ingredientes en la procesadora y triturar hasta obtener una masa uniforme. Formar pequeñas bolas y aplastar. Cocinar: freír en aceite caliente o llevar al horno hasta dorar.

Falafel de espinaca

Este plato presenta falafel de espinaca recién hecho (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

200 g de garbanzos secos, remojados

100 g de espinaca fresca

1 cebolla pequeña

2 dientes de ajo

1 manojo de cilantro

1 cucharadita de comino

Sal y pimienta

Preparación:

Preparar la base: mezclar garbanzos, espinaca, cebolla, ajo y cilantro. Triturar y agregar comino, sal y pimienta. Formar discos. Cocinar en aceite caliente hasta lograr una textura crujiente.

Falafel de remolacha

Vibrantes falafel de remolacha (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

200 g de garbanzos secos, remojados

1 remolacha cocida

1 cebolla pequeña

2 dientes de ajo

1 manojo de perejil

1 cucharadita de comino

2 cucharadas de harina de garbanzo

Sal y pimienta

Preparación:

Preparar la mezcla: procesar garbanzos, remolacha, cebolla, ajo y perejil. Añadir comino, harina, sal y pimienta. Formar bolitas. Freír en aceite hasta que estén doradas y crujientes.

Falafel relleno de queso

Un falafel recién frito, crujiente por fuera y con un cremoso relleno de queso derretido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

250 g de garbanzos secos, remojados

1 cebolla pequeña

2 dientes de ajo

1 manojo de perejil

1 cucharadita de comino

100 g de queso feta o queso blanco

Sal y pimienta

Aceite para freír

Preparación:

Procesar garbanzos, cebolla, ajo, perejil y comino hasta obtener una pasta. Tomar porciones de masa, aplanar y colocar un cubito de queso en el centro. Cerrar formando una bola. Freír en aceite caliente hasta dorar.