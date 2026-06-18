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Día Mundial del Falafel: siete recetas fáciles para disfrutar en casa

La fecha pone en primer plano un ícono de la comida callejera, con opciones tradicionales y creativas que combinan legumbres, hierbas frescas y especias

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La conmemoración rescata el origen egipcio del plato y su presencia en ciudades como El Cairo, Tel Aviv y Beirut, mientras ofrece alternativas caseras con especias y hierbas para distintas texturas (Imagen Ilustrativa Infobae)
La conmemoración rescata el origen egipcio del plato y su presencia en ciudades como El Cairo, Tel Aviv y Beirut, mientras ofrece alternativas caseras con especias y hierbas para distintas texturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 18 de junio se reconoce globalmente como el Día Internacional del Falafel, una fecha dedicada a uno de los platillos más representativos de la gastronomía de Oriente Medio. El falafel es una croqueta frita de garbanzos o habas y especias, con raíces que se remontan al antiguo Egipto.

Con el paso de los siglos, su popularidad se extendió por los países del Levante y después a Europa y América. El falafel es símbolo de identidad para muchas comunidades y un elemento esencial de la comida callejera en ciudades como El Cairo, Tel Aviv y Beirut.

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A continuación, siete recetas para preparar falafel en casa, con instrucciones claras y detalladas para cada paso.

Falafel clásico de garbanzos

Plato blanco con falafeles de garbanzos, uno cortado mostrando su interior verde, rociados con salsa. Al fondo, ensalada fresca y rodaja de limón.
Un plato de falafel clásico de garbanzos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 250 g de garbanzos secos
  • 1 cebolla mediana
  • 2 dientes de ajo
  • 1 manojo de perejil fresco
  • 1 manojo de cilantro fresco
  • 1 cucharadita de comino molido
  • 1 cucharadita de coriandro molido
  • ½ cucharadita de bicarbonato de sodio
  • Sal y pimienta al gusto
  • Aceite para freír

Preparación:

  1. Preparar los garbanzos: lavar y dejar en remojo durante 12 horas.
  2. Hacer la mezcla: escurrir los garbanzos y colocar en procesadora junto con cebolla, ajo, perejil, cilantro y especias. Triturar hasta obtener una masa homogénea.
  3. Integrar el bicarbonato: añadirlo a la preparación y mezclar bien.
  4. Dejar reposar la mezcla durante 30 minutos.
  5. Formar bolitas y aplanar ligeramente cada una.
  6. Freír en aceite caliente hasta dorar en ambos lados.
  7. Escurrir sobre papel absorbente antes de servir.

Falafel de habas

Primer plano de varios falafel de habas dorados y verdes, espolvoreados con sal, sobre hojas verdes; al fondo se ven vainas de habas y un limón.
Una porción de falafel de habas frescas, crujientes por fuera y tiernas por dentro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 250 g de habas secas, remojadas 12 horas
  • 1 cebolla pequeña
  • 2 dientes de ajo
  • 1 manojo de perejil
  • 1 cucharadita de comino
  • ½ cucharadita de pimienta blanca
  • ½ cucharadita de bicarbonato de sodio
  • Sal al gusto
  • Aceite para freír

Preparación:

  1. Preparar las habas: escurrir y colocar en procesadora.
  2. Hacer la mezcla: agregar cebolla, ajo, perejil y especias, triturar hasta lograr una pasta.
  3. Integrar el bicarbonato: añadir y mezclar bien.
  4. Formar bolas y aplastar cada una.
  5. Freír en aceite caliente hasta dorar.
  6. Dejar enfriar unos minutos antes de servir.

Falafel horneado

Primer plano de un plato blanco con una pila de falafel horneado, adornado con perejil y salsa. Un tajine de cerámica se ve al fondo.
Un plato de falafel horneado, cuidadosamente presentado con perejil fresco y una salsa cremosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 250 g de garbanzos secos, remojados
  • 1 cebolla morada
  • 2 dientes de ajo
  • 1 manojo de cilantro
  • 1 manojo de perejil
  • 1 cucharadita de comino
  • ½ cucharadita de pimentón dulce
  • 1 cucharada de harina de trigo
  • Sal y pimienta
  • Aceite de oliva

Preparación:

  1. Preparar la mezcla: procesar garbanzos, cebolla, ajo, cilantro y perejil hasta obtener una pasta.
  2. Añadir las especias y la harina, mezclar bien.
  3. Formar bolitas y colocarlas en una bandeja engrasada.
  4. Pincelar con aceite de oliva.
  5. Hornear a 200 ℃ (392 ℉) durante 20 minutos, girando a mitad de cocción.

Falafel vegano y sin gluten

Primer plano de falafel vegano y sin gluten con salsa sobre quinoa, acompañado de ensalada verde, tomates cherry y encurtidos rosados.
Un plato vibrante presenta falafel vegano y sin gluten, quinoa con pepino y perejil, hojas verdes frescas, tomates cherry, encurtidos rosados y un cremoso aderezo con sumac (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 250 g de garbanzos secos, remojados
  • 1 zanahoria
  • 1 cebolla pequeña
  • 2 dientes de ajo
  • 1 manojo de perejil
  • 1 cucharadita de comino
  • 1 cucharada de harina de arroz
  • Sal y pimienta

Preparación:

  1. Preparar la mezcla: colocar todos los ingredientes en la procesadora y triturar hasta obtener una masa uniforme.
  2. Formar pequeñas bolas y aplastar.
  3. Cocinar: freír en aceite caliente o llevar al horno hasta dorar.

Falafel de espinaca

Primer plano de varios falafel de espinaca redondos y dorados, espolvoreados con sal marina, sobre una tabla de madera, con salsa y limón al fondo.
Este plato presenta falafel de espinaca recién hecho (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 200 g de garbanzos secos, remojados
  • 100 g de espinaca fresca
  • 1 cebolla pequeña
  • 2 dientes de ajo
  • 1 manojo de cilantro
  • 1 cucharadita de comino
  • Sal y pimienta

Preparación:

  1. Preparar la base: mezclar garbanzos, espinaca, cebolla, ajo y cilantro.
  2. Triturar y agregar comino, sal y pimienta.
  3. Formar discos.
  4. Cocinar en aceite caliente hasta lograr una textura crujiente.

Falafel de remolacha

Primer plano de falafel de remolacha rosados/rojos con salsa de tahini y menta, uno partido, junto a un cuenco de hummus rosado y pan de pita en una tabla de madera.
Vibrantes falafel de remolacha (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 200 g de garbanzos secos, remojados
  • 1 remolacha cocida
  • 1 cebolla pequeña
  • 2 dientes de ajo
  • 1 manojo de perejil
  • 1 cucharadita de comino
  • 2 cucharadas de harina de garbanzo
  • Sal y pimienta

Preparación:

  1. Preparar la mezcla: procesar garbanzos, remolacha, cebolla, ajo y perejil.
  2. Añadir comino, harina, sal y pimienta.
  3. Formar bolitas.
  4. Freír en aceite hasta que estén doradas y crujientes.

Falafel relleno de queso

Primer plano de un falafel dorado y crujiente abierto por la mitad, revelando queso derretido que se estira. Se aprecian hierbas, especias, salsa y tomates cherry al fondo.
Un falafel recién frito, crujiente por fuera y con un cremoso relleno de queso derretido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 250 g de garbanzos secos, remojados
  • 1 cebolla pequeña
  • 2 dientes de ajo
  • 1 manojo de perejil
  • 1 cucharadita de comino
  • 100 g de queso feta o queso blanco
  • Sal y pimienta
  • Aceite para freír

Preparación:

  1. Procesar garbanzos, cebolla, ajo, perejil y comino hasta obtener una pasta.
  2. Tomar porciones de masa, aplanar y colocar un cubito de queso en el centro.
  3. Cerrar formando una bola.
  4. Freír en aceite caliente hasta dorar.

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