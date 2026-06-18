Día Mundial del Falafel: siete recetas fáciles para disfrutar en casa

El 18 de junio se reconoce globalmente como el Día Internacional del Falafel, una fecha dedicada a uno de los platillos más representativos de la gastronomía de Oriente Medio. El falafel es una croqueta frita de garbanzos o habas y especias, con raíces que se remontan al antiguo Egipto.
Con el paso de los siglos, su popularidad se extendió por los países del Levante y después a Europa y América. El falafel es símbolo de identidad para muchas comunidades y un elemento esencial de la comida callejera en ciudades como El Cairo, Tel Aviv y Beirut.
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A continuación, siete recetas para preparar falafel en casa, con instrucciones claras y detalladas para cada paso.
Falafel clásico de garbanzos
Ingredientes:
- 250 g de garbanzos secos
- 1 cebolla mediana
- 2 dientes de ajo
- 1 manojo de perejil fresco
- 1 manojo de cilantro fresco
- 1 cucharadita de comino molido
- 1 cucharadita de coriandro molido
- ½ cucharadita de bicarbonato de sodio
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite para freír
Preparación:
- Preparar los garbanzos: lavar y dejar en remojo durante 12 horas.
- Hacer la mezcla: escurrir los garbanzos y colocar en procesadora junto con cebolla, ajo, perejil, cilantro y especias. Triturar hasta obtener una masa homogénea.
- Integrar el bicarbonato: añadirlo a la preparación y mezclar bien.
- Dejar reposar la mezcla durante 30 minutos.
- Formar bolitas y aplanar ligeramente cada una.
- Freír en aceite caliente hasta dorar en ambos lados.
- Escurrir sobre papel absorbente antes de servir.
Falafel de habas
Ingredientes:
- 250 g de habas secas, remojadas 12 horas
- 1 cebolla pequeña
- 2 dientes de ajo
- 1 manojo de perejil
- 1 cucharadita de comino
- ½ cucharadita de pimienta blanca
- ½ cucharadita de bicarbonato de sodio
- Sal al gusto
- Aceite para freír
Preparación:
- Preparar las habas: escurrir y colocar en procesadora.
- Hacer la mezcla: agregar cebolla, ajo, perejil y especias, triturar hasta lograr una pasta.
- Integrar el bicarbonato: añadir y mezclar bien.
- Formar bolas y aplastar cada una.
- Freír en aceite caliente hasta dorar.
- Dejar enfriar unos minutos antes de servir.
Falafel horneado
Ingredientes:
- 250 g de garbanzos secos, remojados
- 1 cebolla morada
- 2 dientes de ajo
- 1 manojo de cilantro
- 1 manojo de perejil
- 1 cucharadita de comino
- ½ cucharadita de pimentón dulce
- 1 cucharada de harina de trigo
- Sal y pimienta
- Aceite de oliva
Preparación:
- Preparar la mezcla: procesar garbanzos, cebolla, ajo, cilantro y perejil hasta obtener una pasta.
- Añadir las especias y la harina, mezclar bien.
- Formar bolitas y colocarlas en una bandeja engrasada.
- Pincelar con aceite de oliva.
- Hornear a 200 ℃ (392 ℉) durante 20 minutos, girando a mitad de cocción.
Falafel vegano y sin gluten
Ingredientes:
- 250 g de garbanzos secos, remojados
- 1 zanahoria
- 1 cebolla pequeña
- 2 dientes de ajo
- 1 manojo de perejil
- 1 cucharadita de comino
- 1 cucharada de harina de arroz
- Sal y pimienta
Preparación:
- Preparar la mezcla: colocar todos los ingredientes en la procesadora y triturar hasta obtener una masa uniforme.
- Formar pequeñas bolas y aplastar.
- Cocinar: freír en aceite caliente o llevar al horno hasta dorar.
Falafel de espinaca
Ingredientes:
- 200 g de garbanzos secos, remojados
- 100 g de espinaca fresca
- 1 cebolla pequeña
- 2 dientes de ajo
- 1 manojo de cilantro
- 1 cucharadita de comino
- Sal y pimienta
Preparación:
- Preparar la base: mezclar garbanzos, espinaca, cebolla, ajo y cilantro.
- Triturar y agregar comino, sal y pimienta.
- Formar discos.
- Cocinar en aceite caliente hasta lograr una textura crujiente.
Falafel de remolacha
Ingredientes:
- 200 g de garbanzos secos, remojados
- 1 remolacha cocida
- 1 cebolla pequeña
- 2 dientes de ajo
- 1 manojo de perejil
- 1 cucharadita de comino
- 2 cucharadas de harina de garbanzo
- Sal y pimienta
Preparación:
- Preparar la mezcla: procesar garbanzos, remolacha, cebolla, ajo y perejil.
- Añadir comino, harina, sal y pimienta.
- Formar bolitas.
- Freír en aceite hasta que estén doradas y crujientes.
Falafel relleno de queso
Ingredientes:
- 250 g de garbanzos secos, remojados
- 1 cebolla pequeña
- 2 dientes de ajo
- 1 manojo de perejil
- 1 cucharadita de comino
- 100 g de queso feta o queso blanco
- Sal y pimienta
- Aceite para freír
Preparación:
- Procesar garbanzos, cebolla, ajo, perejil y comino hasta obtener una pasta.
- Tomar porciones de masa, aplanar y colocar un cubito de queso en el centro.
- Cerrar formando una bola.
- Freír en aceite caliente hasta dorar.
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