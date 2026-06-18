Qué hacer ante un ACV: pasos inmediatos y errores que se deben evitar

Un accidente cerebrovascular ocurre cuando se interrumpe el flujo de sangre al cerebro y puede ser isquémico, hemorrágico o transitorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un accidente cerebrovascular (ACV) constituye una de las urgencias médicas más frecuentes y peligrosas a nivel mundial.

Actuar de manera rápida puede determinar el desenlace, ya que una intervención temprana reduce las secuelas e incluso puede evitar la muerte.

Ante un ACV, los expertos recomiendan identificar rápidamente señales como la asimetría facial, la debilidad en las extremidades o la dificultad para hablar, y llamar sin demora al sistema de emergencias local. No se debe intentar automedicarse ni esperar una mejoría espontánea: estas demoras aumentan significativamente el riesgo de discapacidad o muerte.

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Los principales errores a evitar incluyen minimizar los síntomas, automedicarse—especialmente con aspirina sin diagnóstico médico—y pensar que solo afecta a personas mayores. Acudir a atención médica especializada en las primeras horas y controlar los factores de riesgo es fundamental para mejorar la calidad de vida tras el evento.

La OMS advirtió que la incidencia mundial del ACV creció un 50% en los últimos veinte años y que uno de cada cuatro adultos sufrirá un episodio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ACV ocurre cuando el flujo de sangre hacia el cerebro se interrumpe, ya sea por una obstrucción (isquémico), la rotura de un vaso sanguíneo (hemorrágico), o en una forma transitoria que dura apenas minutos y no origina secuelas permanentes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la incidencia mundial ha crecido un 50% en los últimos veinte años y uno de cada cuatro adultos sufrirá un episodio en algún momento de su vida. El riesgo aumenta con la edad y con factores como la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes, el colesterol alto y la inactividad física.

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Cómo reconocer los síntomas de un ACV

La detección temprana de un accidente cerebrovascular es decisiva. La Mayo Clinic recomienda el método FAST, cuyas iniciales—traducidas al español—recuerdan las señales a vigilar: Rostro (asimetría al sonreír), Brazos (debilidad o descenso al levantar), Habla (dificultad para expresarse o entender), y Tiempo (actuar de inmediato).

La doctora Virginia Pujol, jefa del Centro Integral de Neurología Vascular de Fleni, dijo a Infobae: “Durante un partido de fútbol, una jugada puede revisarse varias veces antes de tomar una decisión. El VAR permite volver atrás, observar los detalles y detectar aquello que pudo haber pasado desapercibido. Cuando hablamos de un ACV, en cambio, no hay repetición posible. Reconocer los síntomas a tiempo y actuar sin demora puede marcar una diferencia significativa en la evolución de una persona”.

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La experta detalló las señales de alarma: “Aparición repentina de asimetría facial, como que un lado de la cara no se mueva al sonreír; pérdida de fuerza o sensibilidad en un brazo o pierna, usualmente de un solo lado; dificultad para hablar o comprender; pérdida del equilibrio o coordinación, y cefalea muy intensa de inicio súbito”.

La OMS advirtió que la incidencia mundial del ACV creció un 50% en los últimos veinte años y que uno de cada cuatro adultos sufrirá un episodio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de estos síntomas clásicos, hay otros signos de alarma súbitos, como visión reducida o borrosa, visión doble, mareos, pérdida repentina de equilibrio y caídas inexplicables. Estos cuadros deben considerarse como urgencias y requieren atención inmediata.

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Qué hacer ante un accidente cerebrovascular

Frente a la sospecha de un ACV, la orientación de la Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE) es contundente: se debe llamar sin demora al sistema de emergencias local y trasladar al paciente al hospital más cercano. La Mayo Clinic insiste en que “cada minuto cuenta” y desaconseja esperar mejoría o intentar medicarse por cuenta propia.

La Dra. Pujol remarcó la importancia de la atención profesional inmediata: “Ante cualquiera de estos síntomas, la recomendación es buscar atención médica inmediata y activar el sistema de emergencias”. Solo un equipo especializado puede, mediante pruebas de imagen (como TAC o RMI), determinar el tipo de ACV e iniciar el tratamiento correcto dentro de la llamada ventana terapéutica, idealmente en las primeras cuatro horas desde el inicio de los síntomas.

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La trombólisis, la trombectomía y las unidades especializadas en ACV mejoran el pronóstico, reducen el daño cerebral y favorecen la rehabilitación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso rápido permite procedimientos como trombólisis para casos isquémicos o cuidados intensivos ante hemorragias cerebrales, según las directrices de la OMS. Las unidades especializadas en ACV han demostrado reducir el daño en el cerebro y mejorar el pronóstico.

Errores a evitar ante un ACV

Especialistas de FEDACE advierten que uno de los errores más graves es “esperar para acudir al hospital” o pensar que “ya se pasará”. Esto disminuye las posibilidades de recuperación, pues “el tiempo es vida y cerebro”, insisten desde la organización.

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Otra equivocación frecuente es automedicarse, sobre todo con aspirinas, sin indicación médica. Esta práctica puede agravar un ACV hemorrágico, ya que el paciente necesita un diagnóstico confirmado para elegir el tratamiento seguro. No se debe subestimar el riesgo por edad: si bien prevalece en adultos mayores, el ACV puede afectar a personas jóvenes, especialmente en presencia de malformaciones congénitas, cardiopatías no detectadas o estilos de vida no saludables.

Minimizar síntomas porque desaparecen rápido, o demorar la consulta por miedo al hospital o inseguridad, retrasa la atención fundamental. Así, se desperdician intervenciones que pueden reducir la discapacidad a largo plazo.

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La prevención del ACV exige controlar la hipertensión, dejar de fumar, hacer actividad física y tratar la diabetes, el colesterol alto y otros factores de riesgo /Freepik

Importancia del tiempo y del tratamiento inmediato

La rapidez en la atención resulta decisiva. Según la OMS y la Mayo Clinic, la ventana de oro para intervenciones como la trombólisis o la trombectomía son las primeras horas tras la aparición de síntomas y pueden salvar tejido cerebral y funcionalidad.

La Dra. Pujol enfatizó: “Cada minuto que transcurre sin atención médica puede afectar las posibilidades de recuperación y condicionar el grado de independencia funcional que una persona podrá recuperar posteriormente mediante rehabilitación”. Contar con unidades especializadas y equipos multidisciplinarios incrementa las probabilidades de supervivencia y reduce tanto la mortalidad como la morbilidad.

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El ingreso temprano en servicios de rehabilitación, avala la OMS, ayuda a una recuperación más satisfactoria y a una mejor calidad de vida.

Cómo prevenir un accidente cerebrovascular

La actividad física es uno de los pilares de la prevención /Freepik

La prevención es posible en la mayoría de los casos. La OMS estima que cerca del 80% de los ACV están relacionados con factores de riesgo modificables.

Entre ellos figuran la hipertensión arterial, el tabaquismo, la inactividad física, el consumo excesivo de alcohol, la obesidad, una alimentación poco saludable y enfermedades como la diabetes o el colesterol elevado. Las recomendaciones incluyen mantener la presión arterial bajo control, abandonar el tabaco, seguir una dieta rica en frutas y verduras, realizar actividad física al menos 150 minutos a la semana y manejar adecuadamente otras afecciones, según indican la OMS y FEDACE.

Adoptar estos hábitos protectores reduce el riesgo para el individuo y también la carga de enfermedad para la sociedad en conjunto. Para quienes ya han sufrido un ACV, el control médico estricto y los tratamientos recetados pueden prevenir recurrencias.

Factores no modificables, como edad avanzada o comorbilidades cardíacas y renales, elevan el riesgo. Sin embargo, la atención a los aspectos prevenibles sigue siendo esencial para reducir la aparición y gravedad del ACV.

Actuar con decisión ante la sospecha de un accidente cerebrovascular multiplica las oportunidades de una recuperación efectiva y puede reducir de manera significativa las consecuencias a largo plazo para el paciente.