Entre amigos y pantallas gigantes: por qué los argentinos eligen los bares para vivir el Mundial

Un recorrido por el Parque de la Cervecería Quilmes para descubrir las cábalas, rituales y pasiones de los hinchas argentinos. ¿Ver el partido en casa o en el bar?

Hay algo que ocurre cada cuatro años en la Argentina que no tiene una explicación del todo racional. Miles de personas que podrían ver los partidos desde la comodidad de su casa eligen salir, juntarse y compartir cada minuto del Mundial con otros. El living propio queda vacío. El bar, lleno.

Ese fenómeno fue el punto de partida de la recorrida que Agos Palazzolo realizó por el Parque Cervecero de Quilmes, durante la jornada inaugural del torneo. La creadora de contenido se propuso responder una pregunta aparentemente simple: ¿qué es lo que hace que los argentinos prefieran vivir el fútbol en compañía?

El bar, un escenario que el fútbol convirtió en propio

La respuesta que encontró Palazzolo entre los asistentes fue consistente. Para la mayoría, estos espacios no son solo un lugar donde se puede ver un partido. Es el escenario donde ese encuentro cobra una dimensión diferente; con una mesa compartida, una cerveza fría y el calor de la gente de alrededor, hacen que cada jugada pese más.

El Santuario de la Copa se convirtió en uno de los espacios más visitados de la jornada (Federico Nuñez)

“La energía no es la misma si estás solo”, comentó más de uno durante la recorrida. Esa percepción, repetida con distintas palabras por fanáticos de diferentes edades, apunta a algo que los argentinos parecen tener muy incorporado: el fútbol se disfruta más cuando se comparte.

El vínculo entre los bares y la cultura futbolera del país tiene décadas de historia. Desde las transmisiones en blanco y negro hasta las pantallas gigantes de hoy, estos espacios funcionaron siempre como punto de reunión obligado para quienes querían vivir los partidos de la selección argentina rodeados de otros hinchas. Cervecería y Maltería Quilmes, con su trayectoria ligada tanto al fútbol como a la cultura del encuentro, eligió celebrar el inicio del torneo con una propuesta que pone en el centro exactamente eso: el momento compartido.

El Parque Cervecero reunió a cientos de personas que llegaron con sus grupos de amigos, sus familias y, en algunos casos, con desconocidos que rápidamente se convirtieron en cómplices de cada jugada. La ambientación, los juegos, la música en vivo y las actividades recreativas crearon un clima de previa que muchos describieron como parte inseparable de la experiencia mundialista.

Entre amigos y familias, el Parque Cervecero fue escenario de una jornada atravesada por la pasión futbolera (Federico Nuñez)

Las cábalas, una puerta de entrada a algo más profundo

Durante la recorrida, Palazzolo también preguntó por los rituales. Y ahí apareció una dimensión adicional de la cultura hincha argentina: la superstición como lenguaje compartido.

Camisetas que no se lavan desde Qatar 2022, amuletos heredados de padres y abuelos, ubicaciones fijas frente a la pantalla, bebidas que no pueden cambiar durante el partido. Cada fanático tiene su propio repertorio, y la mayoría lo defiende con una convicción que no admite demasiadas preguntas.

La previa, el partido y el brindis: una secuencia que los argentinos conocen de memoria

Quienes participaron de la jornada en el Parque Cervecero describieron la experiencia mundialista como una secuencia que empieza mucho antes del pitido inicial. La previa tiene su propio valor: las predicciones, las apuestas informales entre amigos, la discusión sobre la formación y el repaso de los partidos anteriores forman parte de un ritual colectivo que el bar potencia de manera natural.

Las pantallas gigantes reunieron a los presentes para seguir cada instante de la apertura de la competencia (Federico Nuñez)

Durante el partido, la dinámica cambia. Las conversaciones se interrumpen, los gestos se sincronizan y el grupo respira al mismo ritmo. Un gol transforma instantáneamente a personas que quizás no se conocían en protagonistas de un abrazo que nadie planificó.

Y después, independientemente del resultado, viene el análisis. Qué salió bien, qué podría haber sido diferente, qué esperar del próximo partido. Esa conversación puede extenderse horas, entre cervezas y charlas, y es también parte de lo que la gente busca cuando elige un bar en lugar del living de su casa.

Un ritual que los bares mantienen vivo

Durante décadas, estos espacios fueron el escenario donde se vivieron los momentos más intensos del fútbol argentino, y esa tradición se mantiene intacta. En ese marco, Cervecería y Maltería Quilmes abrió las puertas de su Parque Cervecero para celebrar el inicio de la Copa del Mundo, con juegos, música en vivo y premios que incluyeron la pelota oficial del torneo y camisetas de la selección.

Porque el Mundial, para los hinchas argentinos, no empieza cuando el árbitro da inicio al primer partido. Empieza antes, en la previa, en la mesa que se arma y en el grupo de amigos que se organiza. Y muchas veces, ese lugar es un bar.