Una nueva coupé compacta se suma al segmento SUV en Argentina

El mercado automotor argentino incorpora vehículos con tecnología de última generación (GM)

El segmento de los SUV representa casi una cuarta parte de las ventas del sector automotor, según revelaron desde General Motors. Frente a este panorama, Chevrolet presentó el nuevo Sonic, un vehículo compacto de estilo coupé producido en Brasil.

El modelo se ubica entre el Onix y la Tracker dentro del portafolio de la marca y llega en dos versiones tope de gama: Premier y RS. El lanzamiento se realizó el 7 de mayo en San Pablo.

“Esta novedad nos posiciona como la marca con el mayor portafolio de SUV y crossovers del mercado. El Sonic tiene potencial para convertirse en el vehículo de pasajeros más deseado y vendido de la región", sostuvo Thomas Owsianski, presidente de GM Sudamérica.

Diseño con identidad propia

Se trata del primer vehículo en el mundo en incorporar el nuevo emblema de Chevrolet, más horizontal y refinado, aplicado en negro e integrado al frente del vehículo. El diseño toma como referencia directa al Equinox EV, el SUV eléctrico global de la marca.

Opciones de personalización y accesorios originales distinguen al Chevrolet Sonic entre los SUV urbanos (GM)

Las dimensiones son 4.228 mm de largo, 1.773 mm de ancho y 1.532 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.551 mm. La altura libre al suelo es de 20 cm. La silueta combina un techo descendente con una luneta trasera más inclinada. Esa configuración le da el perfil de coupé sin resignar la posición de manejo elevada ni la capacidad de baúl, que alcanza los 392 litros.

En el frente, los faros principales con proyectores LED están ubicados en el paragolpes. Esa decisión libera la parte superior del capó y genera una firma visual más limpia. El conjunto incluye una animación de bienvenida. En la parte trasera, las luces tienen construcción tridimensional y forman una barra luminosa que sobresale levemente de la carrocería.

“Este vehículo dialoga directamente con el cliente de la marca en evolución: aquel que ya conoce Chevrolet y ahora busca dar el siguiente paso con un producto que combina presencia, tecnología y personalidad con la racionalidad que siempre formó parte de nuestra propuesta”, explicó Paula Saiani, directora de Marketing de Producto de GM Sudamérica.

Las dos versiones tienen identidades visuales diferenciadas. La Premier tiene parrilla cromada, rack de techo color plata y un interior más claro con tapizado beige Storm Sky. La RS opta por parrilla Black High Gloss, techo bitono negro, detalles exteriores oscurecidos y una cabina Jet Black con costuras y acentos de carácter deportivo.

La llegada del Chevrolet Sonic amplía el portafolio de SUV coupé con innovación y tecnología en la Argentina (GM)

El Sonic se presenta en el mercado con seis colores: blanco Summit, negro, rojo Jinx, el inédito gris Urbano, azul Kinda y plata Shark. Estos últimos dos son exclusivos de la versión Premier.

Tecnología y seguridad activa

El Sonic estrena la nueva generación del sistema Chevrolet Intelligent Driving. Utiliza una lente frontal de alta definición con aproximadamente un 40% más de área de cobertura respecto de la generación anterior.

Entre los principales sistemas de seguridad activa se destacan:

Frenado autónomo de emergencia (activo entre 8 y 130 km/h)

Asistencia de mantenimiento de carril con corrección activa

Alerta de punto ciego

Detección de peatones y ciclistas

Control electrónico de estabilidad y tracción

Seis airbags de serie

Los faros Full LED con proyector ofrecen hasta un 19% más de alcance que un sistema convencional. En la versión RS se agrega el encendido automático de luces altas.

El Chevrolet Sonic combina confort y materiales de alta calidad para una experiencia superior (GM)

La experiencia a bordo se organiza en torno al Virtual Cockpit System: un cuadro de instrumentos digital de 8 pulgadas y una pantalla multimedia MyLink de 11 pulgadas, levemente orientada hacia el conductor. El sistema admite proyección inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay, conexión Bluetooth para dos celulares, Wi-Fi nativo y actualizaciones remotas de software.

La plataforma OnStar viene incluida en ambas versiones. Todos los vehículos salen de fábrica con el plan Basics activo por ocho años, que incluye acceso a la app myChevrolet, diagnósticos remotos, localización del vehículo y comandos a distancia como bloqueo de puertas o encendido del motor para preclimatizar la cabina.

Además, el cliente tiene un mes bonificado del paquete Protect, que suma asistencia ante emergencias las 24 horas. Si la suscripción se activa dentro de los 30 días posteriores a la entrega, la bonificación se extiende por dos meses adicionales.

En caso de accidente, el vehículo realiza un llamado automático al call center de OnStar. Un asesor intenta comunicarse con los ocupantes y, de ser necesario, coordina la intervención de los servicios de emergencia.

La versión RS incorpora el sistema Easy Park, que toma el control de la dirección para asistir en estacionamientos paralelos o perpendiculares. El conductor solo gestiona acelerador, freno y selección de marchas.

Motor, chasis y dinámica

El motor turbo 1.0 L entrega 116 cv a 5.500 rpm y 160 Nm de torque a 2.000 rpm. Trabaja junto a una transmisión automática de seis velocidades que se adapta al estilo de conducción: prioriza cambios suaves en marcha tranquila y acorta tiempos al exigir mayor respuesta.

Los datos de rendimiento informados por Chevrolet son los siguientes: acelera de 0 a 100 km/h en 10,9 segundos, pasa de 80 a 120 km/h en 8,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h, limitada electrónicamente. El consumo declarado es de 4,9 litros cada 100 km en ruta y 8,2 litros cada 100 km en ciudad.

Chevrolet presenta el nuevo Sonic.

El peso en orden de marcha es de 1.134 kg. El coeficiente aerodinámico (Cx) es de 0,357, inferior al promedio de los SUV tradicionales. La suspensión delantera es independiente tipo McPherson, mientras que la trasera es semindependiente con eje de torsión. Los amortiguadores son del tipo Multi-Tunable Valve, recalibrados específicamente para este modelo.

“La plataforma y los elementos de la carrocería fueron reforzados, aumentando la rigidez y permitiendo calibraciones más precisas de suspensión y dirección”, aseguró Ricardo Fanucchi, director de Ingeniería de GM Sudamérica.

Cabe destacar que el desarrollo del Sonic incluyó simulaciones digitales con inteligencia artificial y pruebas en el Campo de Pruebas de Cruz Alta, en Indaiatuba, San Pablo, donde los vehículos de GM recorren seis millones de kilómetros anuales en distintas condiciones de superficie.

Personalización y accesorios

El Sonic llega acompañado de más de 70 accesorios originales, casi el doble del promedio de los principales competidores del segmento. Todos están homologados por los equipos de ingeniería de GM y pueden instalarse en la red de concesionarios sin afectar la garantía.

Las opciones van desde barras de techo, soportes de carga y organizadores de baúl hasta iluminación ambiental LED configurable, proyección de bienvenida con el logotipo del modelo y sistema de audio mejorado.

Precio, financiación y plan de ahorro

El Sonic está disponible desde este mes en los concesionarios Chevrolet de todo el país. Los precios de lanzamiento son 38.390.900 pesos la versión Premier y 39.690.900 pesos la versión RS.

La financiación exclusiva de preventa, a través de GPAT Compañía Financiera, ofrece tasa 0% en cuotas de 12, 18 o 24 meses, con un financiamiento máximo de ARS 28.000.000, ARS 25.000.000 y ARS 22.000.000 respectivamente, según el plazo elegido.

Desde Plan Chevrolet se suma el Plan Sonic Premier, 100% financiado en 84 cuotas, con adjudicación pactada en las asambleas 3 y 5, licitación mínima de 30 cuotas y seguro bonificado al 50% durante los primeros tres meses.

“Es un vehículo para nuestros clientes que buscan acceder a su primer SUV y que ofrece un diseño atractivo, un gran equipamiento en seguridad y tecnología a un valor equilibrado. Para nuestra red de concesionarios y nuestra marca, representa la oportunidad de liderar las ventas del segmento que más crece en la región", expresó Andrés Carfagna, director de Ventas de GM para Argentina, Uruguay y Paraguay.