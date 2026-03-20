Del campo a la ciudad: cómo se amplía una propuesta de movilidad con foco en tecnología

María Gabriela Massari, de Grupo Corven

El sector de la movilidad atraviesa una etapa de cambios marcada por la incorporación de nuevas tecnologías, el desarrollo de energías alternativas y la ampliación de propuestas para distintos segmentos productivos. En ese escenario, las compañías avanzan con estrategias que integran innovación, diversificación y cercanía con los usuarios.

En Infobae Talks Movilidad, María Gabriela Massari, gerente corporativa de Comunicación y Relaciones Institucionales de Grupo Corven, analizó el posicionamiento de la empresa y el rol de eventos como Expoagro dentro de su estrategia de crecimiento.

“Expoagro es un lugar icónico para todo lo que tiene que ver con la industria del agro”, señaló. En ese marco, explicó que la participación del grupo responde a la amplitud de su portafolio y a la necesidad de mostrar soluciones integrales. “Somos un grupo de movilidad con distintas unidades de negocio, marcas y productos que van desde la movilidad individual hasta camiones, autopartes y neumáticos”, afirmó.

Grupo Corven presentó en Infobae Talks Movilidad, avances en camiones, pick-ups y movilidad individual, con foco en innovación, diversificación y soluciones sustentables (Maximiliano Luna)

Un portafolio que abarca múltiples soluciones

La presencia del grupo en el encuentro de San Nicolás permitió exhibir esa diversidad de propuestas en un mismo espacio. Desde vehículos para trayectos cortos hasta soluciones de transporte pesado, la compañía busca responder a distintas necesidades del mercado. Dentro de ese esquema, los camiones ocupan un lugar central, especialmente en un entorno vinculado a la producción y la logística.

“Tenemos más de 40 modelos de camiones que van desde minitrucks para última milla hasta unidades pesadas y extrapesadas con soluciones llave en mano”, detalló Massari. Según explicó, este crecimiento responde a una estrategia sostenida en el tiempo. “Incorporamos la vertical de camiones en 2018 y hoy ocupamos un lugar de relevancia dentro del mercado”, aseguró.

Innovación y nuevas energías en el centro de la estrategia

Uno de los ejes que atraviesa las distintas unidades de negocio del grupo es la incorporación de tecnologías vinculadas a energías alternativas. “Venimos impulsando el recambio de la matriz energética y proponiendo una forma de movernos más amigable con el medio ambiente”, explicó Massari.

María Gabriela Massari, gerente corporativa de Comunicación y Relaciones Institucionales de Grupo Corven (Maximiliano Luna)

Entre las novedades, destacó el lanzamiento de una versión híbrida enchufable de un modelo recientemente incorporado al portafolio. “Es un producto muy esperado que muestra hacia dónde apunta la compañía”, afirmó. También se presentó una nueva línea de camiones con tecnologías alternativas. “La línea Blue Line busca ofrecer soluciones impulsadas por energías como GNC, GNL o sistemas híbridos”, señaló.

Nuevos productos y expansión en segmentos clave

El desarrollo de nuevas líneas de productos también forma parte de la estrategia de crecimiento del grupo. En ese sentido, la compañía continúa ampliando su oferta en categorías con alta demanda.

Uno de los ejemplos es la incorporación de nuevas pick-ups y versiones electrificadas. “Presentamos nuevas variantes que generaron mucha expectativa entre los clientes”, comentó Massari.

El lanzamiento de una línea de neumáticos para este tipo de vehículos también marcó un hito para la compañía. “Nos estaba faltando una propuesta específica para pick-ups, que hoy son uno de los vehículos más elegidos tanto en el campo como en la ciudad”, explicó.

La incorporación de modelos híbridos y desarrollos específicos refuerza el posicionamiento del portafolio en múltiples entornos de uso (Maximiliano Luna)

Según indicó, el objetivo es ofrecer productos competitivos con respaldo de marca. “Buscamos una relación precio-calidad atractiva con el respaldo de una trayectoria de más de 50 años en el país”, afirmó.

Movilidad individual y el avance de la conectividad

En ese segmento, algunas marcas del grupo presentan un alto nivel de desarrollo en soluciones con energías alternativas. “Más de la mitad del portafolio de KYMCO, una de nuestras marcas de movilidad individual, ya está impulsado por nuevas energías”, destacó Massari.

Además, la conectividad aparece como uno de los factores que marcarán el futuro del sector. “El futuro de la movilidad está cada vez más vinculado a la conectividad y a la incorporación de nuevas funcionalidades”, señaló.

En esa línea, explicó que los vehículos incorporan cada vez más herramientas tecnológicas. “Hoy un auto o una moto tienen cada vez más funciones asociadas a la experiencia digital, con pantallas, conexiones y servicios integrados”, concluyó.