TC2000: una temporada de alto voltaje volvió a tener a Matías Rossi en lo más alto

La categoría ofreció un año competitivo, con escenarios diversos y evolución mecánica sostenida

El piloto oriundo de Del Viso celebró en Junín

La última fecha del Campeonato Argentino YPF INFINIA 2025 ofreció uno de los desenlaces más emocionantes de los últimos años en el automovilismo nacional. El autódromo Eusebio Marcilla de Junín fue el escenario donde la temporada del TC2000 alcanzó su punto más alto, donde entre adrenalina y estrategia, Matías Rossi logró su sexto título en la categoría.

Desde la largada, la expectativa creció con Emiliano Stang partiendo desde la pole position. Sin embargo, las alternativas de la carrera ofrecieron una trama cambiante, atravesada por reiterados ingresos del auto de seguridad y una exigencia inusual sobre los neumáticos.

El despiste del joven piloto, tras una falla en el neumático trasero, modificó el rumbo de la final. En ese contexto, Gabriel Ponce de León aprovechó la oportunidad y se alzó con la victoria en su provincia, mientras que el segundo lugar fue para Franco Vivian, del equipo YPF ELAION AURO PRO RACING.

Rossi, por su parte, quedó tercero. Esta posición en la última carrera del año le resultó suficiente para consagrarse campeón en una jornada que exigió precisión y temple.

Matías Rossi celebró una temporada brillante y sumó un nuevo capítulo a su trayectoria como referente del automovilismo argentino (YPF)

Un certamen con elementos variados para destacar

A lo largo de la temporada, los equipos se enfrentaron a condiciones variables, lo que obligó a ajustar estrategias y aprovechar cada oportunidad en pista. El compromiso de los pilotos y la dedicación de los ingenieros marcaron la diferencia en carreras definidas por detalles mínimos.

Por otra parte, la presencia de público en cada circuito reflejó el interés renovado por una categoría que mantiene su vigencia, gracias al aporte de figuras consagradas y jóvenes talentos que buscan dejar su huella

A su vez, el combustible INFINIA TURBOCLEAN representó un factor relevante tanto para el rendimiento de los autos como para la exigencia de cada competencia. Se trata de una de las novedades más relevantes vinculadas con la tecnología aplicada al automovilismo. Bajo el lema “potencia, autonomía y limpieza”, esta propuesta se destacó como un elemento diferencial a lo largo de la temporada.

La obtención del campeonato por parte de Matías Rossi también proyectó la importancia de la colaboración entre YPF y Toyota. Los avances técnicos y la capacidad de adaptación de los equipos son resultado de una visión compartida y orientada al desarrollo.

La última fecha de la temporada reunió adrenalina, técnica y emoción, consolidando al TC2000 como cita destacada del deporte motor (Infobae)

En la Argentina, esta sinergia se manifiesta en proyectos que trascienden el automovilismo, pero que encuentran en el TC2000 un laboratorio de pruebas y desafíos. La temporada 2025 dejó en claro que el trabajo conjunto de estas compañías sigue generando resultados tangibles y abriendo nuevas perspectivas para la competencia y el sector.

Tecnología y pasión por el deporte motor

El TC2000 representa una plataforma deportiva de alto vuelo y, al mismo tiempo, un campo donde la tecnología se pone a prueba en condiciones extremas. En este sentido, INFINIA TURBOCLEAN acompaña el plan de investigación y desarrollo orientado a lograr más eficiencia y potencia.

En este contexto, la evolución de los vehículos y los combustibles se traduce en un espectáculo cada vez más profesional, donde la innovación resulta indispensable para sostener el nivel de la competencia.

La continuidad de alianzas estratégicas y el fortalecimiento de la infraestructura de los equipos son piezas clave para pensar el futuro de la categoría. El TC2000 se consolida así como una referencia para el automovilismo nacional, combinando tradición y modernidad en cada presentación.

