“La música me ayuda a mantener los pies en la tierra”, afirma Lila Grace Moss al evocar sus años entre festivales

Lila Moss recordó en Vogue que sus primeros festivales de música estuvieron ligados a Bestival, la Isla de Wight y un momento en backstage con Amy Winehouse (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Los festivales de música ocupan un lugar temprano en el relato de Lila Grace Moss, que recordó en Vogue una escena de infancia ligada a Amy Winehouse: “Uno de mis primeros recuerdos fue en el backstage haciéndole un tatuaje a Amy Winehouse con un rotulador en el brazo”.

Según Vogue, Moss vincula los festivales con recuerdos de infancia, una forma de vestir marcada por la música y una relación personal con las canciones. En la entrevista, también repasó sus básicos para una cita musical, sus conciertos favoritos en el Primavera Sound y el papel que la música tiene en su vida cotidiana.

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La modelo, portada de julio de Vogue, situó sus primeros recuerdos festivaleros en Bestival y la Isla de Wight: “Los del Bestival y la Isla de Wight. Recuerdo que fui al backstage y le hice a Amy Winehouse un tatuaje con un rotulador en el brazo”.

A ese recuerdo sumó otro asociado a Glastonbury y a la ropa: “Quizás mi primer día en Glastonbury. Llevaba unos vaqueros de rayas. No me gustan, pero entonces me parecían monos”.

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Cómo viste Lila Moss para un festival

La modelo Lila Grace Moss situó en Glastonbury otro recuerdo de infancia asociado a la moda y a unos vaqueros de rayas (REUTERS/Danny Moloshok)

Cuando habló de sus básicos para un festival, su respuesta fue breve: “Botas, desinfectante de manos y Compeed”. También resumió su uniforme para ese entorno con otra lista corta: “Shorts, botas y una camiseta combinada con una cazadora de cuero”.

En esa elección, la ropa aparece ligada a lo que escucha: “100 por 100. Me encanta agarrar referencias musicales y llevarlas a la moda. Y también hay muchos artistas en los que me fijo a la hora de vestirme”.

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Según el medio, Lila Grace Moss también situó la comodidad como una prioridad, sobre todo en el calzado: “La comodidad es fundamental para mí, sobre todo con respecto al calzado, pero creo que se pueden encontrar modelos increíbles que sean cómodos, sin tener que comprometer el look. No vas a pasártelo bien si no estás cómoda”.

Sus conciertos favoritos y lo que escucha

Lila Moss explicó que toma referencias de la música y de distintos artistas para llevarlas a la moda (Europa Press)

Entre los nombres que asocia a su gusto musical, citó a Rihanna. Al hablar de lo que más le interesa escuchar, añadió: “¿El rap quizá? Me gustan todos los estilos, menos el drum and bass”.

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Preguntada por sus conciertos favoritos, eligió: “Geese y Olivia Rodrigo. Fueron mis conciertos favoritos en el Primavera este año”.Su forma de vivir esos directos también quedó definida con una frase breve. “Siempre en primera fila”.

Si tuviera que escoger una canción ahora mismo, su respuesta incluyó dos títulos. “En este momento escogería Dancing Barefoot, de Patti Smith, o Put your Records on, de Corinne Bailey Rae”.

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La música como refugio

Lila Moss sostuvo que la música la ayuda a mantener los pies en la tierra y le sirve de refugio cuando siente ansiedad (STEPHANE DE SAKUTI/AFP)

En el tramo más personal de la conversación con Vogue, Moss explicó que la música cumple una función que va más allá del gusto: “La música me ayuda a mantener los pies en la tierra. Cuando estoy ansiosa, escucho música relajante o ciertas frecuencias. La música puede darte consuelo y hacerte sentir cerca de alguien a quien amas”.

En su visión, la música también actúa como un puente entre generaciones y experiencias. Lila Moss reconoce que compartir canciones con amigos y familiares fortalece vínculos y crea recuerdos duraderos, tanto en festivales como en el día a día.

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Destaca la importancia de descubrir nuevos artistas y estilos, valorando la diversidad de sonidos que encuentra tanto en grandes escenarios como en pequeños eventos.

Para ella, la música representa un espacio de libertad donde puede expresarse sin restricciones, permitiéndole conectar con su identidad y descubrir nuevas facetas personales a través de cada melodía. Además, considera que cada canción puede transformar su estado de ánimo.

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