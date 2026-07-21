164 dientes en joyas y frascos por toda la casa: la curiosa tradición de Kesha con sus fans

La cantante Kesha transformó una curiosa interacción en redes sociales en una colección única de dientes humanos, enviando un mensaje directo a sus seguidores y marcando una tendencia insólita en la cultura pop (Foto AP/Aurea Del Rosario)

La cantante estadounidense Kesha ha dado forma a uno de los hábitos más inusuales del mundo pop: una colección de dientes humanos enviada por sus propios fans.

El fenómeno, que inició en redes sociales hace más de una década, continúa creciendo y ha transformado piezas dentales en objetos cotidianos y accesorios de moda. Según relató la artista en el pódcast Las Culturistas, la práctica persiste y sigue causando sorpresa tanto en su entorno como en la opinión pública.

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Un pedido insólito que se viralizó

La historia de la colección tiene su punto de partida en el año 2011, cuando Kesha solicitó abiertamente dientes a través de su cuenta de Twitter.

En 2011, Kesha sorprendió al mundo al pedir públicamente dientes a sus fans mediante Twitter, generando cientos de envíos y consolidando una de las colecciones más inusuales del espectáculo (REUTERS/Mario Anzuoni)

“He recibido un diente de un fan. Lo convertí en un collar. Pero ahora de verdad quiero hacer un collar de dientes de fans para usarlo en una entrega de premios”, escribió, según recuperó el medio Complex. Aquella publicación, surgida poco después de su álbum debut Animal, marcó el inicio de una tendencia inesperada entre seguidores dispuestos a participar del experimento.

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La artista no tardó en profundizar esa interacción. En otro mensaje, pidió: “Por favor, envíenme sus dientes. Lo digo muy en serio. Necesito sus dientes”. Complex detalló que incluso compartió una dirección postal y amplió su solicitud a muelas del juicio. El resultado fue inmediato: llegaron 164 dientes en pocas semanas, dando impulso a la colección y consolidando el fenómeno en la escena musical.

De la joyería a la decoración doméstica

Los dientes recibidos por Kesha fueron convertidos en collares, cinturones y coronas, y también pasaron a decorar su casa en frascos, fusionando arte pop y vida cotidiana

El destino de los dientes fue tan llamativo como la propuesta original. Según narró Kesha en el pódcast, las piezas se convirtieron en accesorios singulares: “Hice un collar y un arete y luego un cinturón y luego una corona; la corona es una locura”.

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La transformación de fragmentos biológicos en objetos de uso personal y artístico ubicó a la cantante en el centro de una conversación sobre los límites del arte pop y el vínculo con los fans.

La colección no se restringió a la joyería. Parte de los dientes, según explicó la propia artista, terminaron como elementos decorativos en su vivienda. “Lo puse junto a la puerta”, contó entre risas. En la misma charla, Kesha señaló que comenzó a distribuir los dientes en pequeños frascos por distintos ambientes de su casa, sumando un componente lúdico y desconcertante a su entorno.

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Cultura pop, excentricidad y reacción social

La colección de Kesha se sumó a otras excentricidades del mundo pop, desatando debates sobre los límites del arte y la participación de los fans en la construcción de la identidad de sus ídolos (Captura de pantalla)

La propuesta de Kesha se inscribe en una tradición de excentricidades dentro de la cultura pop, donde artistas como Marilyn Manson o Lady Gaga también han utilizado elementos provocadores para construir identidad pública. Sin embargo, el caso de los dientes humanos destaca por la participación activa de los seguidores y la conversión de un objeto íntimo en símbolo de comunidad.

En el mismo episodio de Las Culturistas, la cantante admitió que la colección no sólo responde a un gesto de cercanía con sus fans, sino que también le interesa por la reacción que provoca.

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“¿Saben que colecciono dientes? Mándenlos”, invitó, y reconoció que el desconcierto generado en algunos hombres heterosexuales es parte del atractivo: “Lo guardo por el desconcierto que provoca en algunos”.

La colección y su paso por el tratamiento médico

El caso de Kesha y sus dientes de fans provocó debate en redes y cobertura internacional, consolidando esta práctica como uno de los episodios más singulares y comentados del pop actual (REUTERS/Mario Anzuoni)

En 2014, durante un tratamiento por un trastorno alimentario en un centro de rehabilitación, la historia sumó un capítulo inesperado. Desde la cuenta oficial de la cantante, su entorno publicó: “Hola chicos, habla otra vez la amiga de K. Ella está bien y necesita más de sus dientes para hacer arte en el centro de tratamiento. Los extraña :)”. Pese a la intención, el plan se frustró. Un representante del centro explicó a TMZ, citado por Complex, que no podían aceptar restos humanos por riesgo sanitario.

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El fenómeno y su impacto en redes

El caso de Kesha ha generado debate en redes sociales y en la prensa internacional. Medios como Complex y TMZ han dedicado artículos a la evolución de la colección y a la respuesta de los fans, que varía entre la fascinación y el asombro. Para algunos, la práctica representa una forma de arte participativo y de ruptura con lo convencional; para otros, un gesto extremo que desafía los límites de la relación entre celebridad y público.

A más de una década de su primer pedido, la colección sigue creciendo y consolidando su lugar como uno de los episodios más insólitos dentro del espectáculo global. Las piezas, convertidas en objetos y recuerdos, mantienen vigente el lazo entre Kesha y sus seguidores, en una dinámica tan original como controvertida.

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